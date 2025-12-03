ETV Bharat / bharat

શિયાળુ સત્ર 2025નો ત્રીજો દિવસ: સંચાર મંત્રી સિંધિયાએ કહ્યું, સંચાર સાથી એપ દ્વારા જાસૂસી શક્ય નથી

ભાજપના સાંસદ દિનેશ શર્માએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે સરકારે વંદે માતરમ અને ચૂંટણી સુધારા જેવા વિષયો પર ચર્ચાની જાહેરાત કરી.

સંસદનું શિયાળુ સત્ર
સંસદનું શિયાળુ સત્ર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 1:46 PM IST

નવી દિલ્હી : સંસદના શિયાળુ સત્રનો આજે ત્રીજો દિવસ છે. બંને ગૃહોમાં કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે સુગમ રીતે શરૂ થઈ. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ (સુધારા) બિલ, 2025 રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. વારંવાર મુલતવી રાખવાને કારણે લોકસભા સ્થગિત થયાના એક દિવસ પછી આ વાત સામે આવી છે. લોકસભામાં કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ સાંસદ રામેશ્વર ડુડીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી.

મંગળવારે, મતદાર યાદીના વિશેષ સઘન સુધારા (SIR) પર વિપક્ષના વિરોધને કારણે લોકસભામાં ઘણી અવરોધો જોવા મળ્યા. આજે, ગૃહ સુગમ રીતે ચાલી રહ્યું છે. ગૃહના નેતાઓ સત્રને સુગમ બનાવવા માટે સંમત થયા છે. કાર્યસૂચિ વિશે બોલતા, ભાજપના સાંસદ દિનેશ શર્માએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે સરકારે વંદે માતરમ અને ચૂંટણી સુધારા જેવા વિષયો પર ચર્ચાની જાહેરાત કરી દીધી છે.

ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ

લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલા, સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુ, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગે, કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી અને અન્ય સાંસદોએ બંધારણ ગૃહમાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

કોંગ્રેસના સાંસદો ગેસ માસ્ક પહેરીને સંસદ પહોંચ્યા

કોંગ્રેસના સાંસદ દીપેન્દ્ર હુડ્ડાએ કહ્યું, "પ્રદૂષણ જીવલેણ બની ગયું છે. આ માસ્ક વિના શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. તેથી જ અમે તે પહેરી રહ્યા છીએ. અમે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે નોટિસ આપી છે. વડા પ્રધાને આગળ વધવું જોઈએ અને બધા મુખ્યમંત્રીઓને બોલાવવા જોઈએ અને વાયુ પ્રદૂષણને દૂર કરવા માટે દેશને એક રોડમેપ રજૂ કરવો જોઈએ."

ટીએમસી સાંસદોએ કેન્દ્ર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું

પશ્ચિમ બંગાળ માટે બાકી રહેલા કેન્દ્રીય ભંડોળ અંગે ટીએમસી સાંસદોએ કેન્દ્ર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

વિપક્ષી નેતાઓ શ્રમ કાયદાઓનો વિરોધ કર્યો

સંસદ સંકુલમાં વિપક્ષી નેતાઓએ શ્રમ કાયદાઓ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. સંસદના શિયાળુ સત્રનો આજે ત્રીજો દિવસ છે.

SIR અમારી પ્રાથમિકતા છે: તારિક અનવર

કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુના નિવેદનનો જવાબ આપતા, કોંગ્રેસના સાંસદ તારિક અનવરે કહ્યું, "ઘણા રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ છે, અને અમે તે બધા પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છીએ. સરકાર જે ઇચ્છે તેના પર ચર્ચા શરૂ કરી શકે છે, પરંતુ SIR અમારી પ્રાથમિકતા છે."

સંચાર સાથી એપ દ્વારા ન તો જાસૂસી શક્ય છે અને ન તો જાસૂસી થશે: કેન્દ્રીય સંચાર મંત્રી

સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન, કેન્દ્રીય સંદેશાવ્યવહાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ જણાવ્યું હતું કે સંચાર સાથી સુરક્ષા એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને જાસૂસી શક્ય નથી અને થશે પણ નહીં. આ નિવેદન તેમના મંત્રાલયના સ્માર્ટફોન ઉત્પાદકોને તમામ નવા ઉપકરણો પર સરકારી સાયબર સુરક્ષા એપ્લિકેશન પ્રી-લોડ કરવાની ફરજ પાડતા આદેશ પરના વિવાદ વચ્ચે આવ્યું છે. સિંધિયાએ કહ્યું કે આ એપ્લિકેશન જાહેર સલામતી માટે છે.

