સંસદથી લઈને વિધાનસભા સુધી, જુઓ દરેક પક્ષમાં મહિલાઓની ભાગીદારી કેટલી છે

હવે જોવાનું એ છે કે મહિલા અનામત બિલ ક્યારે પસાર થાય છે.

દરેક પક્ષમાં મહિલાઓની ભાગીદારી કેટલી છે?
દરેક પક્ષમાં મહિલાઓની ભાગીદારી કેટલી છે? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 2:24 PM IST

હૈદરાબાદ: કેન્દ્રની મોદી સરકારે મહિલા અનામત બિલ સહિત ત્રણ બિલ પસાર કરવા માટે 16 થી 18 એપ્રિલ, 2026 સુધી સંસદનું ખાસ સત્ર બોલાવ્યું હતું. જોકે, શુક્રવારે, બિલ નીચલા ગૃહ, લોકસભામાં 230 થી 298 મતોથી નામંજૂર થયું. બિલ પસાર કરવા માટે બે તૃતીયાંશ બહુમતી જરૂરી હતી, પરંતુ શાસક પક્ષ આ હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. જ્યારે શાસક પક્ષ આ મુદ્દા પર વિપક્ષ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, ત્યારે વિપક્ષ પણ સરકાર પર હુમલો કરી રહ્યો છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે મહિલા અનામત કાયદો 2023 લાગુ થયા પછી, સંસદના બંને ગૃહો, લોકસભા અને રાજ્યસભામાં તેમજ રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધશે. આ બિલ મુજબ, સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ આશરે 33% હોત, પરંતુ આવું થયું નથી. હાલમાં, 18મી લોકસભામાં કુલ સાંસદોની સંખ્યા 543 છે, જેમાંથી 75 મહિલા સાંસદ છે.

સંસદમાં સંખ્યાબળ પર એક નજરમાં જાણો

માહિતી મુજબ, જો સંસદના બંને ગૃહોના સાંસદો (લોકસભામાં 543 અને રાજ્યસભામાં 245) ને જોડવામાં આવે તો આ સંખ્યા 788 સુધી પહોંચે છે. લોકસભામાં મહિલા સાંસદોની સંખ્યા 75 છે, અને રાજ્યસભામાં તે 42 છે. વર્તમાન આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પાસે લોકસભામાં 31 મહિલા સાંસદો છે, જે અન્ય કોઈપણ પક્ષ કરતાં સૌથી વધુ સંખ્યા છે. ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ, આ લોકસભામાં 14 ટકા અને રાજ્યસભામાં 17.14 ટકા છે. હવે, દેશની વિધાનસભાઓ પર નજર કરીએ. આ આંકડો બધી વિધાનસભાઓમાં મહિલા ધારાસભ્યોના માત્ર 9 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

બધા પક્ષોમાં મહિલા સાંસદોની સંખ્યા

ભારતીય જનતા પાર્ટી પછી, કોંગ્રેસ લોકસભામાં આગળ છે, કુલ 14 મહિલા સાંસદો છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ત્રીજા ક્રમે છે, ગૃહમાં 11 મહિલા સાંસદો સાથે. આ પછી સમાજવાદી પાર્ટીનો નંબર આવે છે, જેમાં કુલ 5 મહિલા સાંસદ છે. ત્યારબાદ દક્ષિણ ભારતના રાજ્ય તમિલનાડુના ડીએમકે પાર્ટી પાસે ત્રણ મહિલા સાંસદ છે. જેડીયુ અને એલજેપી દરેક પાસે ગૃહમાં બે મહિલા સાંસદ છે. અન્ય પાર્ટીઓમાં સાત મહિલા સાંસદ છે, જેમાં જેએમએમ, એસએડી, ટીડીપી, આરજેડી, અપના દળ, એનસીપી-શરદ ચંદ્ર અને વાયએસઆરસીપીનો સમાવેશ થાય છે.

મહિલા સાંસદો અને ધારાસભ્યો

18મી લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં, ભાજપ પાસે કુલ 194 મહિલા સાંસદો અને ધારાસભ્યો છે. કોંગ્રેસ પાસે 72 મહિલા સાંસદો અને ધારાસભ્યો છે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાસે 45 મહિલા સાંસદો અને ધારાસભ્યો છે. તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (ટીડીપી) પાસે 21 મહિલા સાંસદો અને ધારાસભ્યો છે. સમાજવાદી પાર્ટી પાસે 19 મહિલા સાંસદો અને ધારાસભ્યો છે. જનતા દળ-યુનાઇટેડ પાસે 12 મહિલા સાંસદો અને ધારાસભ્યો છે.

આ પણ જાણો

એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) ના એક અહેવાલ મુજબ, 2024 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કુલ 8,360 ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડી હતી, જેમાં ફક્ત 800 એટલે કે 9.60 ટકા મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ હતું. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે 2024 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં 543 બેઠકોમાંથી, લગભગ 152 એટલે કે 28 ટકા મહિલાઓએ મહિલા ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા ન હતા. પક્ષની દ્રષ્ટિએ, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ફક્ત 16 ટકા મહિલાઓને ટિકિટ આપી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસ અને CPI-M એ દરેકે 13 ટકા મહિલાઓને ટિકિટ આપી હતી. માયાવતીની બહુજન સમાજ પાર્ટી (BSP) એ લગભગ 8 ટકા મહિલાઓને ટિકિટ આપી હતી.

વૈશ્વિક આંકડા પણ જાણો

જો આપણે વૈશ્વિક આંકડાઓ પર વિચાર કરીએ, તો મહિલાઓની ભાગીદારી ફક્ત 26.9 ટકા છે. આપણો દેશ, ભારત, આ રેન્કિંગમાં ઘણો નીચો ક્રમ ધરાવે છે. UN ના ડેટા અનુસાર, 1 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં, વિશ્વભરમાં 28 દેશો એવા હશે જ્યાં 30 મહિલાઓ રાજ્યના વડા અથવા સરકારના વડા તરીકે સેવા આપશે. આમાંથી, 16 દેશોમાં મહિલાઓ રાજ્યના વડા તરીકે સેવા આપી રહી છે. દરમિયાન, 21 દેશોમાં મહિલાઓ સરકારના વડા તરીકે સેવા આપી રહી છે.

બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026માં મહિલાઓની ભાગીદારી

બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 હવે નજીક છે. રાજ્યની 294 વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી બે તબક્કામાં (23 અને 29 એપ્રિલ, 2026) યોજાશે. પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. મહિલા ઉમેદવારોની વાત કરીએ તો, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (ટીએમસી) એ ૫૨ મહિલાઓને મેદાનમાં ઉતારી છે, જે આશરે 17.86 ટકા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 33 મહિલાઓને મેદાનમાં ઉતારી છે, જે આશરે 11.22 ટકા છે. ત્યારબાદ કોંગ્રેસનો નંબર આવે છે, જેણે ૩૫ મહિલાઓને મેદાનમાં ઉતારી છે, જે કુલ ઉમેદવારોના 12.32 ટકા છે. ડાબેરીઓએ ૩૪ બેઠકો પર મહિલાઓને મેદાનમાં ઉતારી છે, જે કુલ ઉમેદવારોના 13.83 ટકા છે.

