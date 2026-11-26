સંસદનું વિશેષ સત્રઃ 30 નવેમ્બરે લોકસભા અને 2 નવેમ્બરે રાજ્યસભાની બેઠક
કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને રાજ્યસભાનું વિશેષ સત્ર બોલાવવા માટે અનુરોધ કર્યો છે.
Published : November 26, 2026 at 7:44 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 8:50 PM IST
નવી દિલ્હી: સરકારે આવશ્યક સરકારી કામકાજ હાથ ધરવા માટે લોકસભા અને રાજ્યસભાને અનુક્રમે 30 નવેમ્બર અને 2 ડિસેમ્બરના રોજ ફરીથી બોલાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ ગુરુવારે આ જાહેરાત કરી હતી.
'X' (ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં કેન્દ્રીય મંત્રી રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારે લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી.પી. રાધાકૃષ્ણનને અનુક્રમે 30 નવેમ્બર અને 2 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ બંને ગૃહોની બેઠક ફરીથી બોલાવવા વિનંતી કરી છે. તેમણે નોંધ્યું કે, આ સત્ર આવશ્યક સરકારી કામકાજ પૂર્ણ કરવા અને વહીવટી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે બોલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
રિજિજુએ ઉલ્લેખ કર્યો કે, બંને ગૃહોની કાર્યવાહી 3 ડિસેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થઈ શકે છે. સરકારના આ પ્રસ્તાવ મુજબ, લોકસભા સોમવારે 30 નવેમ્બરના રોજ અને રાજ્યસભા બુધવારે 2 ડિસેમ્બરના રોજ મળશે. સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન, બંને ગૃહોની કાર્યવાહી 13 ઓગસ્ટના રોજ અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
Union Minister Kiren Rijiju tweets, "The Government has requested Speaker, Lok Sabha and Chairman, Rajya Sabha to reconvene Lok Sabha on Monday, 30th November, 2026 and Rajya Sabha on Wednesday, 2nd December, 2026 respectively to transact essential Government Business and subject to exigencies of the Business. The sitting of both Houses may conclude on 3rd December, 2026."— IANS (@ians_india) November 26, 2026
ચોમાસું સત્રની કાર્યવાહી રહેશે ચાલુ
કિરેન રિજિજુએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ સંસદના ચોમાસુ સત્રનું જ સાતત્ય છે; તેને નવું સત્ર ગણવામાં આવશે નહીં. સરકારે લોકસભા અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભા અધ્યક્ષને બંને ગૃહોની બેઠક ફરીથી બોલાવવા વિનંતી કરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ચોમાસુ સત્રની કાર્યવાહી 13 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. સરકારે હવે તે જ સત્રની કાર્યવાહી ફરી શરૂ કરવા વિનંતી કરી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બંને ગૃહોમાં આવશ્યક સરકારી કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે. ગૃહોમાં રજૂ કરવામાં આવનારા ચોક્કસ મુદ્દાઓ અને પ્રસ્તાવો અંગેની વિગતો હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
કોંગ્રેસે બોલાવી સંસદીય સમિતિની બેઠક
આ જાહેરાત બાદ કોંગ્રેસ પક્ષે આગામી સંસદીય સત્ર માટેની રણનીતિ ઘડવા માટે શુક્રવારે સાંજે 4:30 વાગ્યે દિલ્હીમાં પોતાની સંસદીય સમિતિની બેઠક બોલાવી છે. સમાચાર એજન્સી ANIના અહેવાલ મુજબ, આ બેઠકમાં સંસદના આગામી સત્ર અંગે પક્ષના વલણ અને તૈયારીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
આ સંસદીય સત્ર એવા સમયે યોજાઈ રહ્યું છે, જ્યારે સરકારની સીમાંકન (delimitaton) યોજનાઓ અને મહિલાઓ માટે અનામત લાગુ કરવા અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. દરમિયાન સમાચાર એજન્સી PTIના અહેવાલ મુજબ, બુધવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં પણ આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં વડાપ્રધાને મંત્રીઓને આગામી સંસદીય સત્ર માટે તૈયાર રહેવા સૂચના આપી હતી.
લોકસભાની બેઠકો વધારીને 850 કરવાનો પ્રસ્તાવ
પ્રસ્તાવિત બંધારણીય સુધારા ખરડા હેઠળ સીમાંકન પ્રક્રિયા દ્વારા લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા વર્તમાન 543થી વધારીને મહત્તમ 850 સુધી લઈ જવાની યોજના છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત લાગુ કરવાનો માર્ગ મોકળો કરવાનો છે. દક્ષિણના રાજ્યો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલી ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર સરકાર દરેક રાજ્યમાં લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યામાં 50 ટકા સુધીનો વધારો કરવાના વિકલ્પ પર વિચાર કરી રહી છે. અન્ય એક શક્યતા એ પણ તપાસવામાં આવી રહી છે કે 1971ની વસ્તી ગણતરીના આધારે રાજ્યો વચ્ચે બેઠકોનું વર્તમાન પ્રમાણ જાળવી રાખવામાં આવે. જોકે, આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવાયો નથી.
સરકાર કયા ખરડા રજૂ કરી શકે છે?
13 ઓગસ્ટે ચોમાસુ સત્ર સ્થગિત થયાને 103 દિવસ થઈ ગયા છે, પરંતુ સત્રને હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે સમાપ્ત (prorogued) કરવામાં આવ્યું નથી. વિપક્ષ શિયાળુ સત્ર બોલાવવામાં થઈ રહેલા વિલંબ અંગે સવાલો ઉઠાવી રહ્યો છે. એવી અટકળો છે કે, સરકાર આ આગામી સત્ર દરમિયાન સીમાંકન અને મહિલા અનામત સંબંધિત ખરડો રજૂ કરી શકે છે.
અન્ય પક્ષો પાસેથી કેટલા સમર્થનની જરૂર પડશે? શું છે રાજકીય ગણિત?
બંધારણીય સુધારા ખરડાને પસાર કરવા માટે, 543 સભ્યો ધરાવતી લોકસભામાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતી એટલે 361મતોની આવશ્યકતા હોય છે. હાલમાં NDA પાસે 320 સાંસદો છે. એપ્રિલમાં આ ખરડો પસાર ન થઈ શક્યો ત્યારથી, વિપક્ષના 26 સાંસદો (જેમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના 20 અને ઉદ્ધવ જૂથના 6 સાંસદોનો સમાવેશ થાય છે) NDA છાવણીમાં જોડાઈ ગયા છે. તેમ છતાં, આ ખરડાને પસાર કરાવવા માટે સરકારને હજુ પણ DMK (22) અને NCP-SP (8) જેવા પક્ષોના સમર્થનની જરૂર પડશે.
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