સંસદમાં બિલ પસાર: જન્મ નોંધણીમાં વિલંબ કરવાથી થઈ શકે છે કોર્ટ કાર્યવાહી
જન્મ નોંધણીમાં બે વર્ષનો વિલંબ કરવાથી કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે: સંસદ દ્વારા મુખ્ય કાયદામાં સુધારો પસાર કરવામાં આવ્યો.
Published : August 4, 2026 at 5:29 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના બંને ગૃહોએ વિપક્ષી સભ્યોના સતત સૂત્રોચ્ચાર વચ્ચે "જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણી (સુધારા) બિલ, 2026" ને ધ્વનિમતથી પસાર કર્યું. આ બિલનો હેતુ જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણી અધિનિયમ, 1969 ની જોગવાઈઓમાં સુધારો કરવાનો છે, જેથી હાલના નિયમોને વધુ કડક બનાવી શકાય. આ હેઠળ, બે વર્ષથી વધુ સમય પછી કરવામાં આવતી જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણી માટે પ્રથમ-વર્ગના ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટનો આદેશ ફરજિયાત રહેશે.
બે વર્ષથી વધુ વિલંબના કિસ્સાઓમાં, કેસોને રાજ્ય સરકાર હેઠળના જિલ્લા વહીવટકર્તા અથવા એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટને બદલે હાઇકોર્ટ હેઠળના ન્યાયિક અધિકારી (પ્રથમ-વર્ગના ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ) ને મોકલવામાં આવે છે.
મુખ્ય તફાવત એ છે કે બે વર્ષથી વધુ જૂના જન્મ અથવા મૃત્યુની ચકાસણી માટે હવે કલેક્ટર કચેરીને બદલે કોર્ટ સિસ્ટમની જરૂર પડશે. બિલ સાથેના ઉદ્દેશ્યો અને કારણોના નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે તેનો હેતુ વિલંબિત નોંધણીને વધુ કડક બનાવવા અને સમયસર રિપોર્ટિંગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
આ બિલ લોકસભા અને રાજ્યસભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિની સંમતિ પછી, આ સુધારો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સત્તાવાર ગેઝેટમાં સૂચિત તારીખથી અમલમાં આવશે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આ બીજી વખત છે જ્યારે સંસદે એવા કાયદામાં સુધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે જેનો સામનો મોટાભાગના લોકો ફક્ત ત્યારે જ કરે છે જ્યારે તેમને તેમના જન્મનો પુરાવો આપવો પડે છે.
વર્તમાન કાયદા હેઠળ, એક વર્ષ પછી નોંધાયેલ કોઈપણ જન્મ અથવા મૃત્યુ માટે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અથવા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા અધિકૃત એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટનો આદેશ, ચકાસણી અને નિર્ધારિત ફી ચૂકવ્યા પછી જરૂરી છે. સુધારેલા કાયદા હેઠળ, આ જોગવાઈ બે વર્ષ સુધીના વિલંબ પર પણ લાગુ પડશે.
- 30 દિવસથી એક વર્ષ સુધીની નોંધણી માટે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની લેખિત પરવાનગી, સ્વ-પ્રમાણિત દસ્તાવેજો અને ફીની જરૂર પડે છે.
- એક થી બે વર્ષ સુધીના વિલંબવાળા કેસોની સુનાવણી એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ રાજ્ય સરકાર હેઠળ કાર્ય કરે છે.
- બે વર્ષથી વધુ વિલંબવાળા કેસોને હવે પ્રથમ વર્ગના ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટનો આદેશ જરૂરી છે. પ્રથમ વર્ગના ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ હાઇકોર્ટને આધીન છે.
સરકારે 2023 માં જ નોંધાયેલા જન્મ અને મૃત્યુના રાષ્ટ્રીય ડેટાબેઝને વૈધાનિક દરજ્જો આપી દીધો હતો. આ દસ્તાવેજનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, મતદાર યાદીઓ તૈયાર કરવા, લગ્ન નોંધણી, સરકારી નિમણૂકો, પાસપોર્ટ જારી કરવા, આધાર કાર્ડ અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સૂચિત અન્ય કોઈપણ હેતુ માટે થઈ શકે છે.
વિપક્ષી સભ્યો દ્વારા સતત સૂત્રોચ્ચાર વચ્ચે ચર્ચાનો જવાબ આપતા, ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાયે કહ્યું કે ઘણા સભ્યોએ પ્રસ્તાવિત કાયદાનું મહત્વ સમજાવ્યું છે અને વિપક્ષને તેનો હેતુ સમજવા વિનંતી કરી છે.
તેમણે કહ્યું કે મોદી સરકાર દેશમાં જન્મેલા દરેક બાળકની નોંધણી થાય અને દરેક મૃત્યુ નોંધાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જેથી મૃતકો "તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ" માં રોકાયેલા પક્ષોને ફાયદો પહોંચાડવા માટે "બનાવટી મતદારો" ન બની શકે.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, "કોંગ્રેસે જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણીના નામે આ દેશ સાથે દગો કર્યો." હંગામા વચ્ચે બિલની ચર્ચા થઈ, અને મંત્રીએ બાદમાં ચર્ચાનો જવાબ આપ્યો, જ્યારે વિપક્ષી સભ્યોએ ગૃહમાં શાહની હાજરીની માંગણી કરતા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા.