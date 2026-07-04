સંસદનું ચોમાસું સત્ર 20 જુલાઈથી 13 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાશે
સરકારની ભલામણ પર, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 2026 ના ચોમાસું સત્ર માટે સંસદના બંને ગૃહોને બોલાવવાને મંજૂરી આપી છે.
Published : July 4, 2026 at 6:45 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદનું ચોમાસું સત્ર 20 જુલાઈથી 13 ઓગસ્ટ સુધી યોજાશે, એમ સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ શનિવારે જણાવ્યું હતું. પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ અને પુડુચેરી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શાસક ભાજપની જીત પછી 19 બેઠકો સાથે 25 દિવસનું સત્ર યોજાઈ રહ્યું છે.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) અને શિવસેના (UBT) માં બળવાના પરિણામો પણ આગામી સત્રમાં જોવા મળશે. 20 TMC અને છ શિવસેના (UBT) સાંસદોની અલગ જૂથ તરીકે માન્યતા માંગતી માંગણીઓ પર લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા દ્વારા નિર્ણયની રાહ જોવાઈ રહી છે.
રાજ્યસભામાં, નવા ચૂંટાયેલા અને ફરીથી ચૂંટાયેલા સાંસદોએ શપથ લીધા પછી, શાસક NDAના સમર્થનમાં વધારો થશે. ઉપલા ગૃહમાંથી ત્રણ બળવાખોર TMC સાંસદોએ રાજીનામું આપી દીધું છે અને પેટાચૂંટણીઓ ભાજપને રાજ્યસભામાં વધુ નંબર મેળવવામાં મદદ કરશે.
X પરની એક પોસ્ટમાં, રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારની ભલામણ પર, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 2026 ના ચોમાસુ સત્ર માટે સંસદના બંને ગૃહોને બોલાવ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે, "આ સત્ર 20 જુલાઈ, 2026 ના રોજ શરૂ થશે અને 13 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે જેથી રાષ્ટ્રીય મહત્વના મુદ્દાઓ પર અર્થપૂર્ણ ચર્ચા, ચર્ચા અને નિર્ણયો લેવામાં આવે."
છેલ્લું સત્ર ભાજપની આગેવાની હેઠળની NDA સરકાર માટે નિરાશામાં સમાપ્ત થયું કારણ કે 2029 માં વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે અનામત લાગુ કરવા અને લોકસભામાં બેઠકોની સંખ્યા વધારવા માટે બંધારણ સુધારા બિલ નીચલા ગૃહમાં પરાજિત થયું હતું. સરકાર હવે બિલને ફરીથી તૈયાર કરી રહી છે જેથી તમામ રાજ્યોની લોકસભા બેઠકોમાં 50 ટકાનો સમાન વધારો થઈ શકે. બેઠકોમાં વસ્તી-આધારિત વધારો દક્ષિણ પક્ષો માટે એક મોટી ચિંતાનો વિષય રહ્યો છે.
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