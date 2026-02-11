સંસદનું બજેટ સત્ર: બંને ગૃહો આજે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 પર વધુ ચર્ચા કરશે

ETV Bharat / bharat

સંસદના બજેટ સત્રમાં કેન્દ્રીય બજેટ પર ચર્ચા થશે
સંસદના બજેટ સત્રમાં કેન્દ્રીય બજેટ પર ચર્ચા થશે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 8:39 AM IST

નવી દિલ્હી: સંસદના બન્ને ગૃહો બુધવારે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 પર ચર્ચા ચાલુ રાખશે. કામગીરીની યાદી મુજબ, ભાજપના સાંસદ અનુરાગ શર્મા અને JKNCના સાંસદ મિયા અલ્તાફ અહમદ લોકસભામાં પરિવહન, પર્યટન અને સંસ્કૃતિ પરની સ્થાયી સમિતિના અહેવાલો રજૂ કરશે.

કેન્દ્રીય નવીનીકરણીય ઉર્જા મંત્રી પ્રહલાદ જોશી નવીનીકરણીય ઉર્જા મંત્રાલય સંબંધિત 'દેશમાં સૌર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સના પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન' પર ઊર્જા પરની સ્થાયી સમિતિના 10મા અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ ભલામણોના અમલીકરણની સ્થિતિ અંગે નિવેદન આપશે.

TDP સાંસદ ચંદ્રશેખર પેમ્માસાની 'મહાનગર ટેલિફોન નિગમ લિમિટેડ (MTNL) દ્વારા એકત્ર કરાયેલા સોવરિન ગેરંટી બોન્ડ્સ (એસજીબી) પર વ્યાજની સેવા માટે ભારતના આકસ્મિક ભંડોળમાંથી એડવાન્સ ઉપાડ' અંગે નિવેદન આપશે.

રાજ્યસભામાં, JD(U) સાંસદ સંજય કુમાર ઝા અને કેસરીદેવસિંહ ઝાલા પરિવહન, પર્યટન અને સંસ્કૃતિ વિભાગ સંબંધિત સંસદીય સ્થાયી સમિતિના અહેવાલો રજૂ કરવાના છે.

એસપી સિંહ બઘેલ મત્સ્યઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલય (પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ) સંબંધિત 'ગ્રાન્ટ્સ માટેની માંગણીઓ (2024-25)' પર કૃષિ, પશુપાલન અને ખાદ્ય પ્રક્રિયા વિભાગ સંબંધિત સંસદીય સ્થાયી સમિતિના ચોથા અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ અવલોકનો/ભલામણોના અમલીકરણની સ્થિતિ અંગે નિવેદન આપશે.

મંગળવારે, જ્યારે બંને ગૃહોમાં બજેટની ચર્ચા થઈ રહી હતી, ત્યારે વિપક્ષી સાંસદોએ ભારત-અમેરિકાના વચગાળાની ટ્રેડ ડીલના માળખા પર કેન્દ્રની ટીકા કરવાની તક ઝડપી લીધી હતી.

લોઅર હાઉસમાં ચર્ચા શરૂ કરતા, કોંગ્રેસના સાંસદ શશી થરૂરે કહ્યું કે સોદાનું માળખું "મુક્ત વેપાર કરાર જેવું ઓછું અને પૂર્વ-પ્રતિબદ્ધ ખરીદી જેવું લાગે છે જે પારસ્પરિકતાના વિચારને જ ઉથલાવી દે છે".

શશિ થરૂરે કહ્યું કે, "એક તરફ 18 ટકા ટેરિફ લાગુ પડે છે અને બીજી તરફ શૂન્ય હોય તેવા કહેવાતા પારસ્પરિક ટેરિફ માળખાને કોઈ કેવી રીતે વાજબી ઠેરવી શકે? જ્યારે ભારતનો અમેરિકા સાથે કુલ દ્વિપક્ષીય વેપાર આશરે 130 અબજ ડોલર છે અને આપણો વેપાર સરપ્લસ ફક્ત 45 અબજ ડોલર છે, ત્યારે આપણે પાંચ વર્ષમાં 500 અબજ ડોલરના અમેરિકન માલ ખરીદવાનું કેવી રીતે હાથ ધર્યું છે? આ સરપ્લસને બજાર દળો દ્વારા નહીં, પરંતુ એક્ઝિક્યુટિવ ખાતરીઓ દ્વારા લાંબા ગાળાના ખાધમાં રૂપાંતરિત કરે છે. કોઈપણ મુખ્ય અર્થતંત્રે ક્યારેય સ્વેચ્છાએ આ રીતે પોતાના વેપાર લાભને ઓછો કર્યો નથી."

સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે સરકારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સાથે અનુકૂળ સોદો કર્યો નથી. તેમણે "જમીન વાસ્તવિકતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની" જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.

નીચલા ગૃહમાં બોલતા, અખિલેશ યાદવે કહ્યું, "અમેરિકા સે ડીલ નહીં ઢિલ હુઈ હૈ... ક્યૂ ઝૂઠે ખયાલોં મેં દિન-રાત કરે, જો બનતે હૈ હવા મેં બાતોં કે મહલ આઓ ઉનસે કુછ જમીની બાત કરે."

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 1 ફેબ્રુઆરીએ 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. તેમણે કેન્દ્રીય બજેટના ભાગ રૂપે આગામી પાંચ વર્ષમાં સાત હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર, નવા સમર્પિત ફ્રેઇટ કોરિડોર અને 20 રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગોના સંચાલનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. સીતારમણે આ વર્ષના અંતમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા મોટી જાહેરાતો કરી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર પૂર્વમાં પશ્ચિમ બંગાળના ડાંગકુનીને પશ્ચિમમાં સુરત સાથે જોડતા નવા સમર્પિત ફ્રેઇટ કોરિડોર સ્થાપિત કરશે.

28 જાન્યુઆરીથી શરૂ થયેલા બજેટ સત્રમાં 65 દિવસમાં 30 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે અને તે 2 એપ્રિલના રોજ પૂર્ણ થશે. બંને ગૃહો 13 ફેબ્રુઆરીએ વિરામ માટે મુલતવી રાખશે અને 9 માર્ચે ફરી બોલાવશે જેથી સ્થાયી સમિતિઓ વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોની ગ્રાન્ટની માંગણીઓની તપાસ કરી શકે.

