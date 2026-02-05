સંસદનું બજેટ સત્ર 2026: પીએમ મોદી આજે રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આપી શકે છે જવાબ
ચર્ચા યથાવત રહે તે માટે વડાપ્રધાન મોદી આજે રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવનો જવાબ આપી શકે છે.
Published : February 5, 2026 at 9:31 AM IST
નવી દિલ્હી: ગઈકાલે બુધવારે રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવનો જવાબ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આપે તેવી અપેક્ષા હતી,પરંતુ વિપક્ષી સભ્યો દ્વારા વારંવાર હોબાળો અને સૂત્રોચ્ચારને પગલે સ્પીકરે લોકસભાની કાર્યવાહી મોકૂફ રાખી. ચર્ચા યથાવત રહે તે માટે વડાપ્રધાન મોદી આજે રાજ્યસભામાં આભાર પ્રસ્તાવનો જવાબ આપી શકે છે.
ઉપલા ગૃહમાં, ભાજપના સાંસદ સદાનંદ માસ્ટરે આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. આ પ્રસ્તાવ 28 જાન્યુઆરીએ બજેટ સત્રની શરૂઆત પ્રસંગે બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના સંબોધનના જવાબમાં આવ્યો છે.કાર્યસૂચિ મુજબ, નીચલા ગૃહમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 પર ચર્ચા શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.
સાંસદ સુરેશ ગોપી પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય સંબંધિત 'ક્રૂડ ઓઇલની આયાત નીતિની સમીક્ષા' સમિતિના 23મા અહેવાલ (2023 24) માં સમાવિષ્ટ ભલામણોના અમલીકરણની સ્થિતિ અને સરકારે લીધેલા પગલાં અંગે નિવેદન આપશે. ઉપલા ગૃહની કાર્યવાહી ભૂતપૂર્વ સાંસદ થોમસ કુથિરાવટ્ટમને શ્રદ્ધાંજલિ સાથે શરૂ થશે.
બુધવારે, ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ એમએમ નરવણેના 2020ના ચીનના અવરોધ પરના અપ્રકાશિત પુસ્તકના એક લેખથી સંસદની અંદર અને બહાર ભાજપ અને વિપક્ષના સભ્યો વચ્ચે ગરમાગરમ ચર્ચા થઈ હતી. જેના કારણે પીએમ મોદીનું ભાષણ મુલતવી રાખવામાં આવ્યું, સ્પીકરે હોબાળા વચ્ચે લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરી દીધી.
લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી દ્વારા પૂર્વી લદ્દાખમાં 2020માં ચીન સાથે થયેલા સંઘર્ષ પર નરવણેના અપ્રકાશિત પુસ્તકના એક લેખને ટાંકવા પર મડાગાંઠ સર્જાઈ છે. ભાજપના નેતાઓનું કહેવું છે કે, રાહુલ ગાંધીનું આ પ્રકારનું ભાષણ ગૃહના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને સૈન્યનું મનોબળ ઘટાડી શકે છે. ભાજપે વિરોધ પક્ષ પર પીએમ મોદીને બોલતા અટકાવવા માટે જાણી જોઈને સંસદમાં હંગામો મચાવવાનો આરોપ મૂક્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેઓ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર તપાસ ઇચ્છતા ન હોવાથી તેઓ ચર્ચાથી દૂર રહ્યા.
બજેટ સત્રમાં 65 દિવસમાં 30 બેઠકો થશે અને તે 2 એપ્રિલે સમાપ્ત થશે. બંને ગૃહો 13 ફેબ્રુઆરીએ રજા માટે મુલતવી રાખશે અને 9 માર્ચે ફરી શરૂ થશે, જેથી સ્થાયી સમિતિઓ વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોની ગ્રાન્ટ માટેની માંગણીઓની તપાસ કરી શકે.