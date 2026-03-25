સંસદે ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિ (સુધારા) બિલ 2026ને મંજૂરી આપી
સંસદે ટ્રાન્સજેન્ડર બિલને મંજૂરી આપી. સાંસદોએ સર્વાનુમતે આ સમુદાયના સભ્યોના કલ્યાણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી.
By PTI
Published : March 25, 2026 at 7:22 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદે બુધવારે ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ (અધિકારોનું રક્ષણ) સુધારા બિલ, 2026 પસાર કર્યું, જેમાં સરકારે ખાતરી આપી કે આ સમુદાયના સભ્યોનું ગૌરવ જાળવી રાખવામાં આવશે અને તેમની સાથે ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહીં.
ચર્ચા પછી ઉપલા ગૃહમાં આ બિલ ધ્વનિ મત દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. લોકસભાએ તેને પહેલાથી જ પસાર કરી દીધું હતું. રાજ્યસભામાં ચર્ચાનો જવાબ આપતા, સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રી વીરેન્દ્ર કુમારે કહ્યું કે બધા સભ્યોએ ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયના સભ્યોના કલ્યાણ માટે સમાન ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
મંત્રીએ જણાવ્યું કે આ બિલ માત્ર એક કાયદો નથી પરંતુ ન્યાય માટેનું આહ્વાન છે. તેમણે કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી સરકાર સમાજના તમામ સભ્યોના ઉત્થાન અને પ્રગતિ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. મંત્રીએ જણાવ્યું કે આ પ્રસ્તાવિત કાયદો ટ્રાન્સજેન્ડર લોકોને સશક્ત બનાવશે અને સદીઓથી વંચિત સમુદાયને ગૌરવ પુનઃસ્થાપિત કરશે.
તેમણે નોંધ્યું કે 2019 માં, ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓના રક્ષણ અને સુરક્ષા માટે એક કાયદો રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, અને હવે આ સુધારા બિલ જટિલ જોગવાઈઓમાં સુધારો કરે છે જેથી તે લોકોને રક્ષણ પૂરું પાડી શકાય જેઓ, પોતાની ભૂલ વિના, તેમની લિંગ ઓળખ પસંદ કરે છે.
તેમણે કહ્યું, "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આ સમુદાયના લોકો સમાનતા સાથે જીવે." તેમને પણ અન્ય લોકો જેવા જ અધિકારો મળવા જોઈએ." તેમણે કહ્યું કે આ પગલું સમાજના તમામ વર્ગોમાં સમાનતા લાવવાના વ્યાપક પ્રયાસનો એક ભાગ છે.
મંત્રીએ કહ્યું, "આ કાયદો ફક્ત તે લોકો માટે જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે જેમને ખરેખર રક્ષણની જરૂર છે. યોગ્ય કાયદાના અભાવે, તેઓ (ટ્રાન્સજેન્ડર લોકો) ગંભીર સામાજિક બહિષ્કારનો સામનો કરે છે."
તેમણે કહ્યું કે આ બિલ સમુદાયના ચોક્કસ વર્ગમાં રહેલી અસલામતીને સંબોધવા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે જેઓ જૈવિક સ્થિતિને કારણે ગંભીર સામાજિક બહિષ્કારનો સામનો કરે છે જેના માટે તેઓ દોષિત નથી."
કુમારે નોંધ્યું કે એક દાયકા પહેલા, સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે ટ્રાન્સજેન્ડર લોકોની ઓળખને માન્યતા ન આપવી એ બંધારણનું ઉલ્લંઘન છે.
મંત્રીએ કહ્યું કે ટ્રાન્સજેન્ડર લોકો ગંભીર સામાજિક અસુરક્ષાનો સામનો કરે છે, તેથી તેમના માટે આ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
તેમણે કહ્યું, "આ બિલ દ્વારા, પહેલીવાર દંડની જોગવાઈઓ ઉમેરવામાં આવી છે." કોઈપણ પ્રકારની પ્રલોભન અથવા ઉશ્કેરણી દ્વારા બાળકને ટ્રાન્સજેન્ડર તરીકે ઓળખવા માટે દબાણ કરવું હવે સજાપાત્ર ગુનો બનશે.
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત કાયદામાં બાળકોને નુકસાન અટકાવવા માટે ખાસ જોગવાઈઓ છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રસ્તાવિત કાયદો સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે સમાજ બાળકો સાથેના કોઈપણ દુર્વ્યવહારને સહન કરશે નહીં.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કાયદાના અમલીકરણથી વહીવટી સ્પષ્ટતા આવશે, સમુદાયના અધિકારો સુનિશ્ચિત થશે અને ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓને સામાજિક માન્યતા મળશે.
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર આ સમુદાયના સભ્યો માટે સામાજિક સમાવેશને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિવિધ સ્તરે કામ કરી રહી છે. તેમણે આ સમુદાયના સભ્યો દ્વારા સંચાલિત સરકારી કેન્ટીનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, અને આ સમુદાયના સભ્યને એક સ્મારક વસ્તુઓની દુકાન પણ સોંપવામાં આવી છે.