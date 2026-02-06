PMની પાઠશાળા: PM મોદી આજે વિદ્યાર્થીઓ સાથે કરશે 'પરીક્ષા પે ચર્ચા'
PM મોદી આજે વિદ્યાર્થીઓ સાથે 'પરીક્ષા પે ચર્ચા' કાર્યક્રમ દ્વારા તેમની સાથે સંવાદ કરશે. આ કાર્યક્રમ આપ લાઈવ પણ જોઈ શકશો.
Published : February 6, 2026 at 8:47 AM IST
હૈદરાબાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પહેલ, "પરીક્ષા પે ચર્ચા"ની નવમી સીઝન આજે 6 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 10 કલાકે યોજાવા જઈ રહી છે. "પરીક્ષા પે ચર્ચા" માં, પીએમ મોદી વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે પરીક્ષા સંબંધિત તણાવ, આત્મવિશ્વાસ અને અન્ય વિષયો પર વાત કરે છે.
PM મોદી પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને તણાવ વ્યવસ્થાપન અને કારકિર્દીની પ્રગતિ વિશેના પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપે છે. જો તમે "પરીક્ષા પે ચર્ચા" પર પીએમ મોદીના વિચારો અને ટિપ્સ સાંભળવા માંગતા હો, તો તમે વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર લાઇવ સાંભળી શકો છો. તો, તમે "પરીક્ષા પે ચર્ચા" ક્યાં લાઇવ જોઈ શકો છો? તે પણ અમે આપને જણાવી રહ્યાં છીએ.
As the Parikshas are approaching, #ParikshaPeCharcha is back too!— Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2026
This time, the Charcha happened with #ExamWarriors in Devmogra, Coimbatore, Raipur, Guwahati and at 7, LKM in Delhi. As always, it is refreshing to interact with my young friends and discuss stress free exams… pic.twitter.com/HOEmDZIR7B
"પરીક્ષા પે ચર્ચા" દૂરદર્શનની વિવિધ ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાય છે, જેમાં ડીડી ન્યૂઝનો પણ સમાવેશ થાય છે. તે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (પીએમઓ), શિક્ષણ મંત્રાલય, ડીડી ઈન્ડિયા અને Mygov.in પોર્ટલની યુટ્યુબ ચેનલો પર પણ જોઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત પીએમ મોદીની પોતાની યુટ્યૂબ ચેનલ 'નરેન્દ્ર મોદી' ઉપર પણ લાઈવ જોઈ શકશો. વધુમાં સરકારના સોશિયલ મીડિયા પેજ ઉપરાંત ભાજપ પક્ષના સોશિયલ મીડિયા પેઈજ પર પણ આ કાર્યક્રમ આપને લાઈવ જોવા મળી શકે છે.