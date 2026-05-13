દેશમાં પરીક્ષાર્થીઓને હચમચાવી નાખનાર પેપર લીક કૌભાંડ: જાણો ચર્ચિત પેપર લીકની ઘટનાઓ

છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં, દેશમાં પેપર લીકની ઘટનાઓએ યુવાનોના કારકિર્દીને ગંભીર ફટકો પાડ્યો છે અને શિક્ષણ વિભાગની પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરી છે.

NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ થયા બાદ NSUI કાર્યકરોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. (ANI)
Published : May 13, 2026 at 5:51 PM IST

હૈદરાબાદ: પ્રતિષ્ઠિત NEET-UG પરીક્ષામાં કથિત ગોટાળાથી શિક્ષણ મંત્રાલયની પ્રતિષ્ઠા જ ખરાબ થઈ નથી, પરંતુ ઉમેદવારોને પણ નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. CBI એ આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. આ પહેલો કિસ્સો નથી; દેશની અનેક પ્રતિષ્ઠિત પરીક્ષાઓમાં મોટા પાયે ગોટાળા થયા છે. ચાલો કેટલાક એવા કિસ્સાઓ પર એક નજર કરીએ જેણે ઉમેદવારો અને તેમના માતાપિતા બંનેને આઘાત પહોંચાડ્યો.

રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રશ્નપત્ર લીક કેસ

તત્કાલીન આંધ્રપ્રદેશ EAMCET લીક 1996: 1996માં શ્રી વેંકટેશ્વર યુનિવર્સિટીમાં એન્જિનિયરિંગ, કૃષિ અને તબીબી સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષા (EAMCET) ના પ્રશ્નપત્રો લીક થયા હતા. તત્કાલીન એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ સરકારે પરીક્ષાની એકમાત્ર જવાબદારી JNU-હૈદરાબાદને સોંપવાનો આદેશ જારી કર્યો હતો.

IIT-JEE પેપર લીક: મે 1997: 1997માં, IIT-JEE (ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેકનોલોજી જોઈન્ટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામિનેશન) ના પ્રશ્નપત્રો લખનૌમાં લીક થયા હતા. આ પરીક્ષા દર વર્ષે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (IITs) માં અંડરગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ્સમાં પ્રવેશ માટે લેવામાં આવતી હતી. પરીક્ષાના એક કલાક પહેલા એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ ગણિતના ટેસ્ટ પેપરની નકલ IIT દિલ્હીના ડિરેક્ટરની ઓફિસમાં ફેક્સ કરી હતી.

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE), જે તે સમયે IIT-JEEનું સંચાલન કરવા માટે જવાબદાર હતું, તેણે પરીક્ષા રદ કરવાનો અને બે મહિના પછી તેને ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

કોમન એડમિશન ટેસ્ટ, 24.11.2003: પેપર લીક થયા બાદ, છ IIM અને 50 બિઝનેસ સ્કૂલો માટે CAT (કોમન એડમિશન ટેસ્ટ) રદ કરવામાં આવી હતી. કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ, રણજીત સિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

11 એપ્રિલ, 2004: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) ઓલ ઇન્ડિયા પ્રી-મેડિકલ ટેસ્ટનું પેપર લીક થયું હતું.

મે 2009: રાષ્ટ્રીય કાયદા શાળાઓમાં પ્રવેશ નક્કી કરતી કોમન લો એડમિશન ટેસ્ટ, પેપર લીક થયા બાદ રદ કરવામાં આવી હતી. હૈદરાબાદથી લખનૌ કુરિયર કરતી વખતે સામગ્રી સાથે દેખીતી રીતે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી.

1 મે, 2011: ઉત્તર પ્રદેશમાં ઓલ ઈન્ડિયા એન્જિનિયરિંગ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામિનેશન (AIEEE) ના પ્રશ્નપત્રો લીક થયા અને અહેવાલ મુજબ તે 6 લાખ રૂપિયામાં વેચાઈ ગયા, જેના કારણે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) ને દેશભરના 1.2 મિલિયનથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા બે કલાકથી વધુ સમય માટે મુલતવી રાખવાની અને નવા પ્રશ્નો પૂછવાની ફરજ પડી.

2013: વ્યાપમ કૌભાંડ, મધ્ય પ્રદેશ: વ્યાપમ કૌભાંડ, જેને મધ્ય પ્રદેશ પ્રોફેશનલ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ (MPPEB) કૌભાંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એક મોટું કૌભાંડ હતું. વ્યાપમ કૌભાંડ વ્યાપમ (વ્યવસાયિક પરીક્ષા મંડળ) ની આસપાસ ફરે છે, જે મધ્ય પ્રદેશમાં વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો માટે વિવિધ પ્રવેશ પરીક્ષાઓ અને સરકારી નોકરીઓ માટે ભરતી પરીક્ષાઓ યોજવા માટે જવાબદાર સંસ્થા છે. આ કૌભાંડ 2013 માં પ્રકાશમાં આવ્યું હતું જ્યારે વ્યાપમ દ્વારા આયોજિત ભરતી અને પ્રવેશ પ્રક્રિયાઓમાં અનિયમિતતાઓ અને ગેરરીતિઓનો પર્દાફાશ થયો હતો.

વ્યાપમ કૌભાંડમાં મેડિકલ કોલેજ પ્રવેશ પરીક્ષાઓમાં ગોટાળાથી લઈને સરકારી નોકરીઓ માટે ભરતી પરીક્ષાઓમાં હેરાફેરી સુધીના ભ્રષ્ટાચારનો સમાવેશ થતો હતો. ચોક્કસ ઉમેદવારોની તરફેણ કરવા માટે બીજા કોઈનો ઢોંગ કરવો, ઉત્તરપત્રો સાથે છેડછાડ કરવી અને પ્રશ્નપત્રો લીક કરવા એ સામાન્ય પદ્ધતિઓ હતી. 2019 માં, CBI કોર્ટે આ કેસમાં 31 લોકોને દોષિત ઠેરવ્યા હતા.

2014: આંધ્ર પ્રદેશ પીજી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો બદમાશો દ્વારા લીક કરવામાં આવ્યા હતા. CID એ નવ દલાલો અને 11 ઉમેદવારોની ધરપકડ કરી હતી. આ પેપર મણિપાલમાં સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, મણિપાલ પ્રિન્ટિંગ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડમાંથી લીક થયું હતું.

15 જૂન, 2015: દેશભરના 600,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને અસર કરતા નિર્ણયમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે 3 મે, 2015 ના રોજ યોજાનારી ઓલ-ઇન્ડિયા પ્રી-મેડિકલ અને પ્રી-ડેન્ટલ પ્રવેશ પરીક્ષાઓ રદ કરી, પરીક્ષામાં છેતરપિંડીના આરોપો અને ચાલુ તપાસનો હવાલો આપ્યો. તેણે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) ને ચાર અઠવાડિયામાં નવી પરીક્ષા લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

તેલંગાણા EAMCET લીકેજ: જુલાઈ 2016: પ્રશ્નપત્ર લીક થયા બાદ તેલંગાણા સરકારે રાજ્ય સ્તરની મેડિકલ અને ડેન્ટલ પ્રવેશ પરીક્ષા રદ કરી. એન્જિનિયરિંગ, એગ્રીકલ્ચર અને મેડિકલ કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (EAMCET) મેડિકલ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રોના બે સેટ એવા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લીક થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું જેમણે બ્રોકરોને 30-40 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના 200 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષાના 48-72 કલાક પહેલા પ્રશ્નપત્રો મેળવી લીધા હતા, જેના કારણે ફરીથી પરીક્ષા લેવાની જરૂર પડી હતી.

2021: રાષ્ટ્રીય પાત્રતા કમ પ્રવેશ પરીક્ષા (NEET) 2021: પરીક્ષા દરમિયાન, પરીક્ષા શરૂ થવાના લગભગ અડધા કલાક પહેલા, NEET 2021 નું પ્રશ્નપત્ર સોશિયલ મીડિયા પર ફરતું જોવા મળ્યું. પોલીસે આ કેસના સંદર્ભમાં 18 વર્ષીય ઉમેદવાર, પરીક્ષા કેન્દ્રના વહીવટી એકમના પ્રભારી અને અન્ય ચાર લોકોની ધરપકડ કરી હતી.

2024: NEET-UG વિવાદે દેશભરમાં ગુસ્સો ફેલાવ્યો: 5 મે, 2024 ના રોજ યોજાયેલી પરીક્ષા બાદ પેપર લીક, સંગઠિત છેતરપિંડી અને અનિયમિતતાના આરોપો સામે આવ્યા બાદ 2024 માં વિવાદ ફાટી નીકળ્યો હતો.

પટણા પોલીસે સંભવિત પેપર લીક રેકેટ વિશે માહિતી મળ્યા બાદ પરીક્ષાના દિવસે FIR દાખલ કરી હતી. અધિકારીઓએ નેટવર્કમાં સામેલ ઉમેદવારો સહિત અનેક વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી હતી. અહેવાલો દર્શાવે છે કે પરીક્ષા પહેલા પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે કેટલાક ઉમેદવારો પાસેથી ₹30 લાખથી ₹50 લાખની ખંડણી લેવામાં આવી હતી.

ભારતમાં કેટલાક ભરતી પરીક્ષા લીક

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, છેલ્લા સાત વર્ષમાં દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં 70 થી વધુ પરીક્ષા પેપર લીક થયા છે, જેના કારણે 1.5 કરોડથી વધુ યુવાનોના કરિયર પર અસર પડી છે. માર્ચ 2023 માં તેલંગાણા પબ્લિક સર્વિસ કમિશનના પ્રશ્નપત્ર લીકથી પરીક્ષા આપનારા 25000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પ્રભાવિત થયા હતા.

2015 થી 2023 દરમિયાન, રાજસ્થાનમાં વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પ્રશ્નપત્ર લીકના 14 કેસ નોંધાયા હતા.

ગુજરાતમાં, 2015 થી વિવિધ પરીક્ષાઓમાં પ્રશ્નપત્ર લીકના 14 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં 2022 માં ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષાનો પણ સમાવેશ થાય છે. અન્ય પેપર લીકમાં 2014 માં GPSC ચીફ ઓફિસર પરીક્ષા, 2015 માં તલાટી પરીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ 2017 થી 2022 ની વચ્ચે છ પેપર લીક થયા હતા, જેમાં ઇન્સ્પેક્ટર ઓનલાઇન ભરતી પરીક્ષા (2017), UPTET (2021) અને પ્રિલિમિનરી એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (2021)નો સમાવેશ થાય છે.

2024 માં, ઉત્તર પ્રદેશે UPPSC રિવ્યુ ઓફિસર/સહાયક રિવ્યુ ઓફિસર (RO/ARO) પરીક્ષા 2024 અને યુપી પોલીસ પરીક્ષા પેપર લીકને કારણે રદ કરી હતી.

2019 થી ઉત્તરાખંડમાં પેપર લીકના ચાર કેસ નોંધાયા છે.

2023: એઈમ્સ નર્સ ભરતી પેપર લીક: 3055 નર્સિંગ અધિકારીઓની ભરતી માટે ઓલ ઈન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (એઈમ્સ) ની પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો સોશિયલ મીડિયા પર લીક થયા હતા. આ પરીક્ષા જૂન 2023 માં યોજાવાની હતી.

