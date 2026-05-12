રાજસ્થાનમાં પેપર લીક! NTA એ NEET UG 2026 ની પરીક્ષા રદ કરી; CBI તપાસ કરશે

રાજસ્થાન સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) રાજસ્થાનમાં NEET UG 2026 ની પરીક્ષા સંબંધિત શંકાસ્પદ ગેરરીતિઓની તપાસ કરી રહ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 3:16 PM IST

કોટા: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ મંગળવારે દેશની સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા, NEET UG 2026 રદ કરી દીધી. પેપર લીક થયાના અહેવાલો બાદ, NTA એ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને આ મામલો સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ને સોંપ્યો. પરીક્ષા અંગે, NTA એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે પરીક્ષા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવશે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓએ કોઈપણ નોંધણી ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. NTA અગાઉ વસૂલવામાં આવેલી નોંધણી ફી પણ પરત કરશે અને પોતાના ખર્ચે પરીક્ષા ફરીથી શેડ્યૂલ કરશે.

શિક્ષણ નિષ્ણાત દેવ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષા 3 મેના રોજ પેન-એન્ડ-પેપર મોડમાં ઑફલાઇન લેવામાં આવી હતી. પેપર લીકના સમાચાર રાજસ્થાન અને અન્ય રાજ્યોમાં ફેલાતા, NTA એ પરીક્ષા રદ કરી. પરિણામે, પરીક્ષા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ તેના સત્તાવાર એકાઉન્ટ પર જણાવ્યું છે કે એક સ્વતંત્ર એજન્સી પરીક્ષાની તપાસ કરી રહી છે, અને તેમના ઇનપુટ્સના આધારે, પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે. NTA એ જણાવ્યું છે કે ફરીથી શેડ્યૂલ કરાયેલ પરીક્ષા અંગેની માહિતી ટૂંક સમયમાં શેર કરવામાં આવશે. NTA એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ઇનપુટ્સના આધારે, એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આ સમયે પરીક્ષા ચાલુ રાખી શકાતી નથી, અને ફરીથી શેડ્યૂલ કરાયેલ પરીક્ષા શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હશે.

રિન્યૂ કરાયેલ પ્રવેશ કાર્ડ અને સમયપત્રક ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. ભારત સરકારે પણ તપાસ CBI ને સોંપી છે. NTA તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ કરશે અને તમામ રેકોર્ડ અને સહાય પૂરી પાડશે. NTA એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 2026 માં કરાયેલ નોંધણીઓ અને ઉમેદવારોના પસંદ કરેલા પરીક્ષા કેન્દ્રોને ફરીથી શેડ્યૂલ કરાયેલ પરીક્ષામાં આગળ ધપાવવામાં આવશે. કોઈ નવી નોંધણીની જરૂર રહેશે નહીં. કોઈ વધારાની ફી લેવામાં આવશે નહીં. વધુમાં, અગાઉ જમા કરાયેલ ફી વિદ્યાર્થીઓને પરત કરવામાં આવશે. ફરીથી પરીક્ષા NTA ના પોતાના આંતરિક સંસાધનો (ખર્ચ) માંથી લેવામાં આવશે.

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વિગતો માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીના સત્તાવાર X હેન્ડલનો સંદર્ભ લેવો જોઈએ, કારણ કે વધુ માહિતી ત્યાં આપવામાં આવશે. શિક્ષણ નિષ્ણાત દેવ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી દ્વારા લેવામાં આવતી આ પરીક્ષા માટે 22.79 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ નોંધણી કરાવી હતી, જેમાંથી 22 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ સમગ્ર ભારતમાં પરીક્ષા કેન્દ્રો પર હાજરી આપી હતી. પરીક્ષા પછી તરત જ, નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ રેકોર્ડ ત્રણ દિવસમાં પ્રોવિઝનલ આન્સર કી બહાર પાડી હતી.

સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રુપ (SOG) ના એડિશનલ, વિશાલ બંસલે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે NEET પરીક્ષાને લગતી અસંખ્ય ગેરમાન્યતાઓ છે. અંદાજે 410 પ્રશ્નો ધરાવતું એક અનુમાન પેપર છે, જેમાંથી 120 પ્રશ્નોની જાણ કરવામાં આવી છે. આ અનુમાન પેપર પરીક્ષા પહેલા ઘણા દિવસોથી વિદ્યાર્થીઓમાં ફરતું હતું. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈએ તેને e-Mitra પર ફોટોકોપી કરી અને પછી તેને ફોરવર્ડ કર્યું. SOG તપાસ કરી રહ્યું છે કે શું આ અનુમાન પેપર દ્વારા કોઈ છેતરપિંડી થઈ છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ કેસમાં અત્યાર સુધી કોઈ ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. આ અનુમાન પેપર કોણે તૈયાર કર્યું તેની તપાસ ચાલુ છે.

ગેહલોતે ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું: ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું, "NEET (UG) પ્રવેશ પરીક્ષા રદ કરવાથી ખબર પડે છે કે પરીક્ષામાં વ્યાપક ગેરરીતિ થઈ હતી. રાજસ્થાનમાં ભાજપ સરકારે જાણી જોઈને બે અઠવાડિયા સુધી આ વાત છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેનાથી યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે છેડછાડ થઈ. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ યુવાનોના હિતમાં એક બોલ્ડ નિર્ણય લીધો છે, પરીક્ષા રદ કરીને અને તપાસ CBIને સોંપી દીધી છે."

રાજસ્થાનમાં ભાજપ સરકારે શરૂઆતમાં સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડમાં OMR શીટ કૌભાંડને છુપાવ્યું હતું જેથી સરકારની બદનામી ન થાય. નબળા વકીલાતને કારણે, તે કેસમાં આરોપીઓને જામીન મળી ગયા હતા. તેવી જ રીતે, હવે NEET (UG) પરીક્ષા લીક અંગેની માહિતી છુપાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, અને કોઈ FIR પણ દાખલ કરવામાં આવી ન હતી. હવે સત્ય બહાર આવ્યું છે, અને ભાજપ સરકારનો સાચો ચહેરો સામે આવ્યો છે.

