પન્નાની હીરાની ખાણમાંથી બીજી વખત મળ્યો 'કોહિનૂર', કિંમત બેથી અઢી કરોડ
પન્નાના મઝગવાંમાં ખોદકામ દરમિયાન NMDCને અત્યાર સુધીમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળો હીરો મળ્યો છે. સંજય રૈકવારનો અહેવાલ.
Published : September 17, 2026 at 1:29 PM IST
પન્ના: મધ્ય પ્રદેશના પન્નામાં નેશનલ મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (NMDC) ને અત્યાર સુધીનો બીજો શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ધરાવતો હીરો મળ્યો છે. આ 27.29 કેરેટનો છે, અને આ હીરાની અંદાજિત કિંમત ૨ કરોડથી અઢી કરોડ છે. જોકે તેની વાસ્તવિક કિંમત કટિંગ અને પોલિશિંગ બાદ જ નક્કી થશે. આ હીરો સર્વોચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતો હીરો છે. 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ મળી આવેલા આ હીરાએ જુલાઈ 2026માં મળેલા 13.16 કેરેટના હીરાનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
15 મહિના મળ્યો હતો 13 કેરેટનો હીરો
પન્નાની રત્ન-સમૃદ્ધ ભૂમીએ ફરી એકવાર કિંમતી અને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાનો હીરો આપ્યો છે. જુલાઈ 2026માં આ પ્રોજેક્ટમાંથી 13 કેરેટનો હીરો મળ્યો હતો અને હવે 27 કેરેટનો આ હીરો મળી આવ્યો છે. NMDC માઇનિંગ પ્રોજેક્ટે સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી શેર કરી છે. આ વર્ષે જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કંપનીને સતત હીરા મળી રહ્યા છે.
NMDC એશિયાની સૌથી મોટી યાંત્રિક (મશીન-આધારિત) હીરા ખનન પરિયોજના છે. અહીં સંપૂર્ણપણે મશીનો દ્વારા જ હીરાની શોધખોળ કરવામાં આવે છે. NMDC પ્રોજેક્ટના HR વિભાગના કે.એન. સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ NMDC હીરા ખનન પ્રોજેક્ટમાં 27.29 કેરેટનો શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળો હીરો મળી આવ્યો છે."
16 વર્ષ પહેલાં મઝગવાંમાં મળ્યો હતો સૌથી મૂલ્યવાન હીરો
NMDCને 2010માં મઝગવાં ખાણમાંથી સૌથી મોટો હીરો મળ્યો હતો,જેનું વજન 34.37 કેરેટ હતું અને તે 3.2 કરોડ રૂપિયામાં વેચવામાં આવ્યો હતો. 16 વર્ષના અંતરાલ બાદ આ બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો હીરો મળી આવ્યો છે. મઝગવાં ખાતેના NMDCના સ્થળ ઉપરાંત, સ્થાનિક રહેવાસીઓ પણ આસપાસના વિસ્તારોમાં ખોદકામ માટે જમીન લીઝ પર લે છે અને તેમને પણ વારંવાર હીરા મળે છે અને આમ પન્નામાં ઘણા શ્રમિકોની કિસ્મત પણ બદલાઈ ગઈ છે.
5 વર્ષ પહેલાં પ્રોજેક્ટ બંધ થઈ ગયો હતો
પન્નામાં હીરા ખનનનો પ્રોજેક્ટ1971-72થી કાર્યરત છે. પન્ના શહેરથી લગભગ 20 કિલોમીટર દૂર મઝગવાં ખાતે આ પરિયોજન સંચાલિત છે. વર્ષ 2021માં આ પ્રોજેક્ટ અટકાવી દેવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે તેની ચારે તરફ પન્ના ટાઈગર રિઝર્વનું જંગલ વિસ્તરેલું છે. પરિણામે, પર્યાવરણ અને વન્યજીવ સંરક્ષણને લઈને આ પ્રોજેક્ટની મંજૂરીની મુદત સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. માર્ચ 2024માં આ પ્રોજેક્ટ ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યો અને હવે તેને 2035 સુધી ચલાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
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