બોમ્બ વિસ્ફોટ વચ્ચે ઈરાનમાં 1,200 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા, સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરવાની માંગ

વિદ્યાર્થી સંગઠન JKSA એ વિદેશ મંત્રી જયશંકરને ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સલામત સ્થળોએ મોકલવા માટે તાત્કાલિક જરૂરી પગલાં લેવા વિનંતી કરી.

2 માર્ચ, 2026 ના રોજ ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં થયેલા હુમલાઓમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળે છે.
2 માર્ચ, 2026 ના રોજ ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં થયેલા હુમલાઓમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળે છે. (AP)
March 4, 2026

શ્રીનગર : ઈરાનમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ વચ્ચે, યુદ્ધગ્રસ્ત દેશમાં ઘણા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ ફસાયેલા છે. વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના ઉર્મિયામાં થયેલા તાજેતરના હવાઈ હુમલાથી ફસાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓમાં ગભરાટ ફેલાયો છે અને તેમને સુરક્ષિત સ્થળોએ મોકલવાની માંગ કરી છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીર સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (JKSA)ના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર નાસિર ખુહેમીએ જણાવ્યું હતું કે તાજો હુમલો ઉર્મિયામાં જ્યાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ રહે છે તે શયનગૃહથી લગભગ 300 મીટર દૂર થયો હતો, જેના કારણે તેમનામાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.

તેમણે કહ્યું, "વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે આખી ઇમારત હલી ગઈ, જેના કારણે ભય અને ઊંડી નિરાશા ફેલાઈ ગઈ. જમીન પર પરિસ્થિતિ ખૂબ જ તંગ અને અસ્થિર છે. તેમણે (વિદ્યાર્થીઓ) અમને કહ્યું છે કે ફાઇટર જેટનો અવાજ લગભગ દર કલાકે સંભળાય છે, જેનાથી સતત ભય અને અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ સર્જાય છે."

23 ફેબ્રુઆરીના રોજ, તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે વિદ્યાર્થીઓ, યાત્રાળુઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને પ્રવાસીઓ સહિત ભારતીય નાગરિકોને સલાહ આપી હતી કે તેઓ વાણિજ્યિક ફ્લાઇટ્સ સહિત પરિવહનના ઉપલબ્ધ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને વિલંબ કર્યા વિના ઈરાન છોડી દે. હાલમાં, આશરે 1,200 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ, જેમાં મોટાભાગના MBBS વિદ્યાર્થીઓ છે, ઈરાનમાં ફસાયેલા છે, જ્યાં ઈઝરાયલ અને અમેરિકા 28 ફેબ્રુઆરીથી ઈરાન પર બોમ્બમારો કરી રહ્યા છે. જેમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા થઈ હતી.

વિદેશ મંત્રાલયની સલાહને અનુસરીને, ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ ઈરાન છોડવા માંગતા હતા પરંતુ 5 માર્ચે યોજાનારી નિર્ધારિત પરીક્ષાઓ અને પ્રી-ઇન્ટર્નશીપ પરીક્ષાઓને કારણે તેઓ અટવાઈ ગયા હતા, કારણ કે અધિકારીઓએ તેમને મુલતવી રાખવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

વિદ્યાર્થી સંગઠન JKSA એ વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકરને વિનંતી કરી કે તેઓ સંપૂર્ણ સ્થળાંતર કામગીરી શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સલામત સ્થળોએ મોકલવા માટે તાત્કાલિક જરૂરી પગલાં લે.

ઓલ ઈન્ડિયા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ ડૉ. મોહમ્મદ મોમીન ખાનાએ પણ ઉર્મિયા યુનિવર્સિટીમાંથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સલામત સ્થળે ખસેડવા માટે અધિકારીઓને વિનંતી કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "આ અચાનક ફાટી નીકળેલા યુદ્ધથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારો, ખાસ કરીને કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓની ચિંતા વધી ગઈ છે, જેઓ ઘટનાક્રમ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ તેમની સલામતી અંગે અનિશ્ચિતતા વ્યક્ત કરી છે અને તાત્કાલિક સલામત સ્થળે સ્થળાંતર માટે અધિકારીઓને અપીલ કરી રહ્યા છે."

28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મોત થયું હતું. બદલામાં, ઈરાન ઈઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં અમેરિકન લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર ડ્રોન અને મિસાઈલ છોડી રહ્યું છે.

સંપાદકની પસંદ

