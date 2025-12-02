જરૂર પડે ત્યારે હવે તમે ચાલતી ટ્રેનમાંથી પણ ATMમાંથી પૈસા કાઢી શકશો, રેલ્વેની નવી શરૂઆત
મહારાષ્ટ્રના મનમાડ-CSMT પંચવટી એક્સપ્રેસમાં રેલ્વેએ 'ATM ઓન વ્હીલ્સ' સુવિધા પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો
Published : December 2, 2025 at 4:20 PM IST
હૈદરાબાદ: મુસાફરો માટે સારા સમાચાર છે. હવે ચાલતી ટ્રેનમાંથી પણ પૈસા કાઢવા શક્ય બનશે. રેલ્વેએ 'ATM ઓન વ્હીલ્સ'ની સુવિધા શરૂ કરી છે જેની હેઠળ હવે મુસાફરોને કેશની કોઇ સમસ્યા ઉભી નહીં થાય. આ સુવિધા મહારાષ્ટ્રના મનમાડ-CSMT પંચવટી એક્સપ્રેસમાં પાયલોટના આધારે શરૂ કરવામાં આવી છે.
રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મુસાફરોને રોકડ ઓન-બોર્ડ સેવાઓ પૂરી પાડવાનો અને રેલવેની ભાડા સિવાયની આવક વધારવાનો છે. જો આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ સફળ થશે, તો તેને આ રૂટ પરની અન્ય લાંબા અંતરની ટ્રેનો, જેમ કે વિક્રમશિલા એક્સપ્રેસ, એલટીટી એક્સપ્રેસ, અંગ એક્સપ્રેસ અને અમરનાથ એક્સપ્રેસમાં પણ લાગુ કરવામાં આવશે.
ATM ઓન વ્હીલ્સ સુવિધા ટ્રેનની મીની પેન્ટ્રીને બદલીને સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. ટ્રેનની ગતિવિધિને કારણે થતા કંપનથી બચાવવા માટે રબર પેડ અને બોલ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સલામતીના ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા માટે નજીકમાં બે ફાયર એક્ઝિગ્વિશર પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ પગલાથી મુસાફરોને મુસાફરી દરમિયાન અચાનક રોકડની જરૂરીયાત ઉભી થવા પર ઘણી રાહત મળશે.
રેલ્વેના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે રેલ્વે 2047માં વિકસિત ભારતનું વિઝન સાકાર કરવા માટે આધુનિકીકરણ અને નવીનતા તરફ સતત કામ કરી રહી છે. આધુનિક સ્ટેશનો, અત્યાધુનિક ટ્રેનો અને નવી સલામતી પ્રણાલીઓ આ પરિવર્તનના મુખ્ય લક્ષણો છે.
સ્ટેશન ટિકિટ કાઉન્ટર પર QR કોડ સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ ટ્રેનમાં TTE પાસે આ સુવિધા નથી. ક્યારેક, કોઈ મુસાફર ટિકિટ વિના પકડાઈ જાય છે અને તેની પાસે દંડ ભરવા માટે રોકડ હોતી નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, ચાલતી ટ્રેનમાં ઉપલબ્ધ ATMમાંથી તરત જ દંડ ચૂકવી શકાય છે.
માલદા ડિવિઝનના PRO રસરાજ માજીએ જણાવ્યું હતું કે આ એટીએમ-ઓન-વ્હીલ્સ સુવિધા સૌપ્રથમ મનમાડ-સીએસએમટી પંચવટી એક્સપ્રેસમાં પાયલોટ ધોરણે શરૂ કરવામાં આવી છે. જો આ પ્રયોગ સફળ થશે, તો તેને અન્ય ટ્રેનોમાં પણ લાગુ કરવામાં આવશે.
આ પહેલ માત્ર મુસાફરોને સુવિધા પૂરી પાડતી નથી, પરંતુ ડિજિટલ ઇન્ડિયા તરફ રેલવેનું એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું પણ છે. ભવિષ્યમાં, આવી વધુ નવીનતાઓ મુસાફરોની મુસાફરીને વધુ અનુકૂળ અને સલામત બનાવશે.
આ પણ વાંચો: