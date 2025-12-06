લગ્ન બાદ પાકિસ્તાની મહિલાને અટારી બોર્ડર પર છોડીને ભાગ્યો પતિ, યુવતીએ PM મોદી પાસે માંગી મદદ
Published : December 6, 2025 at 8:02 PM IST
ઇન્દોર/ભોપાલ: પાકિસ્તાનની એક મહિલાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ન્યાય માટે અપીલ કરતા માંગ કરી છે કે તેના પતિને પાકિસ્તાન પરત મોકલવામાં આવે.કરાચીની રહેવાસી નિકિતા નાગદેવે ન્યાયની માગ કરી છે. પાંચ મિનિટ,13 સેકન્ડના આ વીડિયોમાં નિકિતા પોતાની આખી વાત કહેતા કહે છે કે, ભારતમાં મહિલાઓને ન્યાય મળે છે અને તેને પણ મળવો જોઇએ.
આ વીડિયોમાં, નિકિતા તેના પતિ પર છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવતા કહે છે કે કેવી રીતે તેના પતિ, વિક્રમ નાગદેવે 2020માં કોવિડ-19 દરમિયાન તેને પાકિસ્તાન મોકલી હતી ત્યારબાદ તેણે અન્ય યુવતી સાથે લગ્ન કરવા માટે પરત ફરવાના બધા રસ્તા બંધ કરી દીધા હતા.
પાકિસ્તાનની નિકિતાએ જણાવ્યું 5 વર્ષમાં કેવી રીતે સંબંધ બદલાયો
પાકિસ્તાનની નિકિતા પાંચ વર્ષમાં તેના સંબંધો કેવી રીતે બદલાયા તે વિશે વીડિયોમાં જણાવે છે.નિકિતા કહે છે, "રાધા સ્વામી, હું, વિક્રમ નાગદેવની પત્ની નિકિતા નાગદેવ, આજે કરાચીથી બોલી રહી છું. મેં અગાઉ મોદી સરકાર અને સિંધી પંચાયતના વડા કિશોર કોડવાણીને ન્યાય માટે અપીલ કરી છે. જો આજે ન્યાય નહીં મળે, તો દરેક છોકરી જે તેના સાસરિયાના ઘરમાં શારીરિક શોષણનો ભોગ બનેલી છે અથવા તેના પતિના વિશ્વાસઘાતનો ભોગ બનેલી છે તેને ક્યારેય કોઈ ન્યાય નહીં મળે."
નિકિતાએ વીડિયોમાં કહ્યું, "હું આજે તમને બધાને વિનંતી કરી રહી છું કે, મારા ન્યાય માટે મારી સાથે ઉભા રહો, મારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી." નિકિતા વીડિયોમાં સમજાવે છે કે તેના લગ્ન 26 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ વિક્રમ નાગદેવ સાથે થયા હતા ત્યારબાદ તે કહે છે કે તે ફેબ્રુઆરી 2020માં વિક્રમ નાગદેવ સાથે ભારત આવી હતી."
ભારત આવ્યા પછી પતિ વિક્રમનું વર્તન કેવી રીતે અને શા માટે બદલાયું?
આ વીડિયોમાં, નિકિતા તેના પતિનું વર્ણન કરતા કહે છે, "થોડા દિવસો સુધી, તેનો વ્યવહાર સારો હતો પરંતુ થોડા દિવસો પછી, તેનું વર્તન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું.મને સમજાયું નહીં કે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે.થોડા દિવસો પછી, મને ખબર પડી કે મારા પતિને અફેર હતું અને તે પણ મારી ભાભીની કાકીની પુત્રી સાથે, જેનું નામ શિવાની ઢીંગરા છે."
મેં મારા સસરાને આ વાત જણાવી, પરંતુ તેમણે કહ્યું, "છોકરાઓનાં અફેર હોય છે, આપણે કંઈ કરી શકતા નથી.મને તેમના તરફથી કોઈ ટેકો મળ્યો નહીં. મેં મારા પતિ સાથે પણ વાત કરી,પરંતુ તેમની સાથે વાત કર્યા પછી, તેમનો શારીરિક શોષણ ચાલુ રહ્યો.તે સમજાવે છે કે કેવી રીતે તેણીને દરરોજ શારીરિક શોષણનો ભોગ બનવું પડતું હતું.ભારતમાં, મારી સાથે ઉભા રહેવા માટે કોઈ નહોતું."
નિકિતા વીડિયોમાં તેને પાકિસ્તાન પરત કેવી રીતે મોકલવામાં આવી તે વાત શેર કરતા કહે છે, "થોડા દિવસો પછી, કોરોના કાળમાં હું બી. ફાર્મ. ડિગ્રી મેળવી રહી હતી. મારા પતિએ કહ્યું, 'જો તમે તમારા માતાપિતાને મળવા માંગતા હો તો તમે એક મહિના માટે ત્યાં જઈ શકો છો. જો તમે તમારી બી. ફાર્મ. ડિગ્રી પૂર્ણ કરો છો, તો તમે ત્રણ વર્ષ સુધી પાકિસ્તાન જઈ શકશો નહીં.' એમ કહીને મારા પતિએ મને પાકિસ્તાન મોકલી હતી. હું મારા પતિના કહેવાથી પાકિસ્તાન આવી.'
નિકિતા કહે છે, "જ્યારે હું અહીં આવી, ત્યારે થોડા દિવસો પછી મેં કહ્યું, 'કૃપા કરીને મને વિઝા પેપર્સ મોકલો જેથી હું આવી શકું. કારણ કે તેમાં સમય લાગશે' પરંતુ મારા પતિએ મને કહ્યું, 'હું તમને તમારા વિઝા પેપર્સ મોકલીશ નહીં કે તમને ભારત બોલાવીશ પણ નહીં.' પછી તેમણે મને વોટ્સએપ પર બ્લોક કરી દીધી. પછી મારા સસરાએ મારા પિતાને ફોન કરીને કહ્યું કે અમારા ભાઈઓના ઘરે જઈને તેમની સાથે વાત કરો. આ છોકરી, જે એક મહિના માટે તેના માતાપિતાને મળવા આવી હતી, તેનું જીવન આ રીતે બરબાદ થઈ ગયું. શું કોઈ છોકરી જે તેના માતાપિતાને મળવા આવે છે તે ક્યારેય ઘરે પાછી ફરી શકશે નહીં? શું તે ક્યારેય તેના સાસરિયાના ઘરે જઈ શકશે નહીં? શું અમારું કોઈ ઘર નથી?"
સગાઈ ગેરકાયદેસર છે તેમાં મારો શું વાંક?
નિકિતાએ કહ્યું, "હવે મને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે મારા પતિએ શિવાની ઢીંગરા સાથે ગેરકાયદેસર સગાઈ કરી હતી, જ્યારે તેની કાયદેસર પત્ની પાકિસ્તાનમાં તેના માતાપિતા સાથે રહે છે. મારો શું વાંક કે હું મારા માતાપિતાને પતિના કહેવા પર મળવા આવી હતી. શું કોઈ યુવતી તેના માતાપિતાના ઘરે જઈ શકતી નથી? ભારતમાં, આવી દરેક સ્ત્રી સાથે ન્યાય કરવામાં આવે છે; ત્યાં મહિલા સશક્તિકરણ છે. મેં ક્યારેય સાંભળ્યું નથી કે કોઈ પત્ની હોવા છતાં બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરી શકે છે."
પતિને પાકિસ્તાન ડિપોર્ટ કરે સરકાર, PM મોદીને અપીલ
નિકિતાએ આ વીડિયોમાં પીએમ મોદીને અપીલ કરતા તેના પતિ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. નિકિતાએ કહ્યું, "વિક્રમ નાગદેવને પાકિસ્તાન મોકલી દેવા જોઈએ." નિકિતાએ કહ્યું, "મેં ક્યારેય સાંભળ્યું નથી કે કોઈ પુરુષ પત્ની હોવા છતાં બીજા લગ્ન કરે.હું વડાપ્રધાન મોદીને અપીલ કરું છું કે તેમના પતિ સામે અનૈતિક પગલાં લેવા બદલ કાર્યવાહી કરવામાં આવે."
યુવતિના પિતાએ પૂછ્યું, મારી દીકરીનું જીવન કેમ બરબાદ કર્યું?
આ વીડિયોમાં, નિકિતા તે ઘટના પણ કહે છે કે,"કઇ રીતે તેના પિતાએ શિવાની ઢીંગરાના પિતાને વિનંતી કરી કે, "તમારી દીકરી કુંવારી છે, તમે મારી દીકરીનું ઘર કેમ બરબાદ કરી રહ્યા છો? તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતનો માહોલ ફોર્વર્ડ છે. અફેર થઇ જાય તો અમે પણ કંઇ કરી શકતા નથી.પછી તે સમજાવે છે, "મેં તેને એ જ કહ્યું, 'તું સિંગલ છે, તું ગમે ત્યાં લગ્ન કરી શકે છે." નિકિતાએ કહ્યું, "આપણી સંસ્કૃતિમાં એવું માનવામાં આવે છે કે પૂજનીય ગુરુ ગ્રંથ સાહિબના વ્રત સાત જન્મો માટે જીવનસાથી બનાવે છે ત્યારબાદ તેણીએ અપીલ કરી, "નરેન્દ્ર મોદીજી પ્લીઝ, કૃપા કરીને મને ન્યાય અપાવો."
સિંધી પંચાયતના કિશોરનો દલીલ
તે બાદ, ઇન્દોરમાં સિંધી પંચાયત મધ્યસ્થી કેન્દ્રે પતિ વિક્રમ અને તેની કથિત મંગેતર બંનેને નોટિસ ફટકારી, સમાધાન માટે વાટાઘાટો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે,
કેટલાક તબક્કાની વાતચીત છતા કોઇ સમાધાન થયું નહતું. મધ્યસ્થી અધિનિયમ 2023 અનુસાર તૈયાર કરાયેલા અહેવાલમાં, કેન્દ્રએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષો ભારતીય નાગરિક નથી, અને તે અધિકારક્ષેત્ર પાકિસ્તાન પાસે છે. તેથી, કેન્દ્રએ પતિ વિક્રમ નાગદેવને પાકિસ્તાન મોકલવાની ભલામણ કરી છે. સિંધી પંચાયતના સંયોજક કિશોર કોડવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે કલેક્ટરને એક અહેવાલ સુપરત કર્યો છે કે આ છોકરાને ડિપોર્ટ કરવામાં આવે."
