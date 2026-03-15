ETV Bharat / bharat

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ, પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઠાર

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોને નોંધપાત્ર સફળતા મળી છે. સેનાએ ઘૂસણખોરીના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો અને એક પાકિસ્તાની આતંકવાદીને ઠાર માર્યો.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
ANI
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 1:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉરી સેક્ટરમાં સેનાને મોટી સફળતા મળી છે. સેનાએ ઘૂસણખોરીના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો. ત્યારબાદ થયેલી ગોળીબારમાં એક પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઠાર મરાયો. સુરક્ષા દળો હાલમાં આ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહ્યા છે. ઘટનાસ્થળેથી મોટી માત્રામાં હથિયારો અને દારૂગોળો મળી આવ્યો છે.

સેનાના શ્રીનગર સ્થિત ચિનાર કોર્પ્સે તેના X હેન્ડલ પર પોસ્ટ કર્યું કે, રવિવારે સેનાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉરી સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) પર ઘૂસણખોરીના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો, જેમાં એક પાકિસ્તાની આતંકવાદીને ઠાર મારવામાં આવ્યો હતો. "ઘૂસણખોરીના પ્રયાસ અંગે જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ પાસેથી મળેલી ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે, 14-15 માર્ચની રાત્રે ઉરી સેક્ટરના બુચર વિસ્તારમાં સંયુક્ત ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું."

સેનાએ જણાવ્યું હતું કે સૈનિકોએ ઝાડીઓમાં એક આતંકવાદીની શંકાસ્પદ હિલચાલ જોઈ હતી. "ઘેરાબંધી ફરીથી ગોઠવવામાં આવી હતી અને આતંકવાદીને પડકારવામાં આવ્યો હતો, જેના જવાબમાં આતંકવાદીએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર શરૂ કર્યો હતો. એન્કાઉન્ટરમાં એક પાકિસ્તાની આતંકવાદી માર્યો ગયો હતો. ઘટનાસ્થળેથી એકે રાઇફલ્સ, પિસ્તોલ અને દારૂગોળો સહિત મોટી માત્રામાં દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો," સેનાએ જણાવ્યું હતું. છેલ્લા અહેવાલો મળ્યા ત્યારે ઓપરેશન ચાલુ હતું.

TAGGED:

URI SECTOR TERRORIST KILLED
PAKISTANI TERRORIST KILLED
JAMMU KASHMIR
PAKISTANI TERRORIST
JAMMU KASHMIR INFILTRATION BID

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.