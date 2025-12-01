શ્રીગંગાનગરમાં પાકિસ્તાની જાસૂસની ધરપકડ, ISI ને ગુપ્ત માહિતી મોકલી રહ્યો હતો
આરોપી પંજાબનો રહેવાસી છે. તેણે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન સંવેદનશીલ માહિતી પણ મોકલી હતી.
Published : December 1, 2025 at 7:32 PM IST
જયપુર/શ્રીગંગાનગર: એક મોટા ઓપરેશનમાં, CID ઇન્ટેલિજન્સ (રાજસ્થાન) એ શ્રીગંગાનગરમાંથી એક પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી (ISI) એજન્ટની ધરપકડ કરી છે. ફિરોઝપુર (પંજાબ) નો રહેવાસી પ્રકાશ ઉર્ફે બાદલ ઘણા દિવસોથી ISI એજન્ટો સાથે ગુપ્ત અને સંવેદનશીલ માહિતી શેર કરી રહ્યો હતો. રાજસ્થાનમાં CID ઇન્ટેલિજન્સનું જયપુર યુનિટ પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સીઓની જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓ પર સતત નજર રાખી રહ્યું હતું.
આ સમયગાળા દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે પ્રકાશ સિંહ ઉર્ફે બાદલ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ISI ના સંપર્કમાં હતો. આ એજન્ટ રાજસ્થાન, પંજાબ અને ગુજરાતમાંથી ભારતીય સેના સાથે સંબંધિત વ્યૂહાત્મક મહત્વની ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરી રહ્યો હતો અને તેને પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સને મોકલી રહ્યો હતો. IG ઇન્ટેલિજન્સ પ્રફુલ્લ કુમારે જણાવ્યું હતું કે 27 નવેમ્બરના રોજ, માહિતી મળી હતી કે શંકાસ્પદ, પ્રકાશ સિંહ ઉર્ફે બાદલ, શ્રીગંગાનગરમાં લશ્કરી સંસ્થા સાધુવાલી પાસે જોવા મળ્યો હતો. બોર્ડર ઇન્ટેલિજન્સ ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને શંકાસ્પદને અટકાયતમાં લીધો. પ્રાથમિક તપાસમાં પુષ્ટિ મળી છે કે તેનો મોબાઇલ ફોન વિદેશી અને પાકિસ્તાની વોટ્સએપ નંબરો સાથે સતત સંપર્કમાં હતો.
ઓપરેશન સિંદૂર પછી ISI સાથે સંપર્કમાં:
શ્રી ગંગાનગર સ્થિત સંયુક્ત પૂછપરછ કેન્દ્રમાં તમામ ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા વ્યાપક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી ઓપરેશન સિંદૂર પછી ISI સાથે સતત સંપર્કમાં હતો. તે પાકિસ્તાનમાં તેના હેન્ડલર્સને ભારતીય સેનાના વાહનો, લશ્કરી સ્થાપનો, સરહદી ભૂપ્રદેશ, પુલ, રસ્તા, રેલ્વે લાઇન અને નવા બાંધકામ પ્રોજેક્ટ્સ જેવી વ્યૂહાત્મક માહિતી પૂરી પાડતો હતો.
OTP સપ્લાય અને ફંડિંગ:
જાસૂસી ઉપરાંત, બાદલ બીજી ગંભીર રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિમાં સામેલ હતો. દુશ્મન દેશના કહેવા પર, તેણે ભારતીય વ્યક્તિઓના નામે જારી કરાયેલા મોબાઇલ નંબરો માટે OTP પૂરા પાડ્યા હતા. આ OTP નો ઉપયોગ પાકિસ્તાની એજન્ટો દ્વારા ભારતીય નંબરો પરથી WhatsApp ડાઉનલોડ કરવા અને જાસૂસી અને રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. આ સહાયના બદલામાં શંકાસ્પદને પૈસા પણ મળ્યા હતા.
ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ હેઠળ ધરપકડ:
કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, શંકાસ્પદને વધુ તપાસ માટે જયપુર સ્થિત સેન્ટ્રલ ઇન્ટરોગેશન સેન્ટરમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. અહીં, વિવિધ ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા પૂછપરછ અને મોબાઇલ ફોનની ટેકનિકલ તપાસમાંથી મેળવેલા ડેટાથી ઉપરોક્ત તમામ હકીકતોની પુષ્ટિ થઈ. આરોપી, પ્રકાશ સિંહ ઉર્ફે બાદલ (34 વર્ષ) ની સોમવારે જયપુરના સ્પેશિયલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ, 1923 હેઠળ કેસ નોંધાયા બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
