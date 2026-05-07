બાડમેર બોર્ડર પર શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની નાગરિક પકડાયો; સુરક્ષા એજન્સીઓ કરી રહી છે પૂછપરછ
શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની નાગરિકની ઓળખ પાકિસ્તાનના મીઠી જિલ્લાના રહેવાસી હઝુર ખાનના પુત્ર મોહમ્મદ અવેશ તરીકે થઈ છે.
Published : May 7, 2026 at 7:01 PM IST
બાડમેર: સરહદ સુરક્ષા દળ (BSF) ના જવાનોએ એક શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની નાગરિકને પકડી પાડ્યો છે જે પાકિસ્તાનથી રાજસ્થાનના સરહદી જિલ્લામાં બાડમેરમાં પ્રવેશ્યો હતો, જે ભારત-પાકિસ્તાન સરહદને અડીને આવેલું છે. પ્રાથમિક પૂછપરછ બાદ, BSF એ તેને પોલીસને સોંપી દીધો. ગુરુવારે બપોરે, શંકાસ્પદ વ્યક્તિને પૂછપરછ માટે બાડમેર જિલ્લા મુખ્યાલયમાં લાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં સુરક્ષા એજન્સીઓ હાલમાં તેની સરહદ પાર કરીને ભારતમાં પ્રવેશવાનો હેતુ જાણવા માટે પૂછપરછ કરી રહી છે.
ASP નિતેશ આર્યએ જણાવ્યું હતું કે એક શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની નાગરિક સરહદ પાર કરીને ભારતમાં પ્રવેશ્યો હતો, ત્યારબાદ તેને BSF સૈનિકો દ્વારા પકડવામાં આવ્યો હતો. તે હાલમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને આજે તેને બાડમેર લાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાં સુરક્ષા એજન્સીઓ સંયુક્ત પૂછપરછ કરી રહી છે.
ASP એ પકડાયેલા શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઓળખ પાકિસ્તાનના મીઠી જિલ્લાના રહેવાસી 26 વર્ષીય હઝુર ખાનના પુત્ર મોહમ્મદ અવેશ તરીકે કરી છે. BSF એ તેને સ્વરૂપ કા તાલા ગામ નજીકના સરહદી વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરી હતી. BSF અને પોલીસ દ્વારા સ્થળ પર પ્રાથમિક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તેને વધુ પૂછપરછ માટે બાડમેર લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
એએસપીએ નોંધ્યું કે તે વ્યક્તિ એક યુવાન અને શંકાસ્પદ છે; પૂછપરછ એ જાણવા પર કેન્દ્રિત છે કે તે ભારતમાં સરહદ કેમ ઓળંગી ગયો અને તેના હેતુઓ શું છે. પોલીસે તેના કબજામાંથી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુઓ જપ્ત કરી નથી. એએસપીએ ઉમેર્યું કે સુરક્ષા એજન્સીઓ શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની નાગરિકની પૂછપરછમાં સક્રિય રીતે રોકાયેલી છે; પરિણામે, પૂછપરછ પૂર્ણ થયા પછી જ આ કેસ અંગે વિગતવાર માહિતી આપી શકાશે.