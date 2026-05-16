"પાકિસ્તાને નક્કી કરવું પડશે કે તે ભૂગોળનો ભાગ બનવા માંગે છે કે ઇતિહાસનો": આર્મી ચીફનો કડક સંદેશ

"સેના સંવાદ" કાર્યક્રમમાં તેમનું નિવેદન દેશ અને ભારતીય સેના દ્વારા "ઓપરેશન સિંદૂર" ની પ્રથમ વર્ષગાંઠની ઉજવણીના થોડા દિવસો પછી આવ્યું.

આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી (File/IANS)
Published : May 16, 2026 at 2:44 PM IST

નવી દિલ્હી: આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ શનિવારે ઇસ્લામાબાદને એક કડક લશ્કરી સંદેશ આપતા કહ્યું કે જો પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓને આશ્રય આપવાનું અને ભારત વિરુદ્ધ કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તો તેમણે "નિર્ણય લેવો પડશે કે તેઓ ભૂગોળનો ભાગ બનવા માંગે છે કે ઇતિહાસનો." જનરલ દ્વિવેદીની ટિપ્પણી, ટૂંકી હોવા છતાં, પાકિસ્તાન માટે એક મજબૂત સંદેશ આપી રહી છે, જેમાં આતંકવાદ સામે ભારતના વલણનો પુનરોચ્ચાર કરવામાં આવ્યો છે.

અહીં માણેકશા સેન્ટર ખાતે યુનિફોર્મ અનવીલ્ડ દ્વારા આયોજિત સંવાદ સત્ર દરમિયાન, આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે જો ગયા વર્ષના ઓપરેશન સિંદૂર જેવી પરિસ્થિતિ ફરીથી ઊભી થાય તો ભારતીય સેના કેવી પ્રતિક્રિયા આપશે.

આર્મી ચીફે જવાબ આપ્યો, "જો તમે મને પહેલા સાંભળ્યું હોય, તો મેં પણ એ જ વાત કહી છે... કે જો પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓને આશ્રય આપવાનું અને ભારત વિરુદ્ધ કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તો તેમણે નક્કી કરવું પડશે કે તેઓ ભૂગોળનો ભાગ બનવા માંગે છે કે ઇતિહાસનો." "આર્મી ડાયલોગ" શીર્ષકવાળા કાર્યક્રમમાં તેમનું નિવેદન દેશ અને ભારતીય સેના દ્વારા "ઓપરેશન સિંદૂર" ની પ્રથમ વર્ષગાંઠની ઉજવણીના થોડા દિવસો પછી આવ્યું છે.

ગયા વર્ષે પહેલગામમાં થયેલા જીવલેણ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં, 7 મેની સવારે "ઓપરેશન સિંદૂર" શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે હેઠળ ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK) માં અનેક આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર ચોકસાઇવાળા હુમલા કર્યા હતા. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને ભારત સામે હુમલા શરૂ કર્યા હતા, અને ભારત દ્વારા ત્યારબાદના તમામ બદલો લેવાના હુમલાઓ પણ "ઓપરેશન સિંદૂર" હેઠળ કરવામાં આવ્યા હતા.

બે પરમાણુ સશસ્ત્ર પડોશી દેશો વચ્ચેનો આ લશ્કરી સંઘર્ષ, જે લગભગ 88 કલાક સુધી ચાલ્યો હતો, તે 10 મેની સાંજે પરસ્પર કરાર થયા પછી સમાપ્ત થયો.

