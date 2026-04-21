પાકિસ્તાન સ્થિત કાવતરું નિષ્ફળ; દિલ્હીમાં ટાર્ગેટ કિલિંગ અને ગ્રેનેડ હુમલાનું ષડયંત્ર કરી રહેલા બે શંકાસ્પદોની ધરપકડ

દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે પાકિસ્તાનથી કાર્યરત એક આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને બે યુવાનોની ધરપકડ કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 4:28 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, ISI ના કથિત પ્રોક્સી શહજાદ ભટ્ટી સાથે જોડાયેલા એક ખતરનાક મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે આ કાવતરામાં સામેલ બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, જેઓ દિલ્હી-NCR માં ગોળીબાર, ગ્રેનેડ હુમલા અને ટાર્ગેટ કિલિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ 21 વર્ષીય રાજવીર અને 19 વર્ષીય વિવેક બંજારા તરીકે થઈ છે, જે મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયર ક્ષેત્રના રહેવાસી છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બંનેનો સંપર્ક શહજાદ ભટ્ટીના નજીકના સહયોગી "રાણા ભાઈ" નામના વ્યક્તિ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, તેઓ ભટ્ટીના સીધા સંપર્કમાં આવ્યા અને તેમના નિર્દેશો હેઠળ કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પાકિસ્તાનમાં રહેતો શહજાદ ભટ્ટી ભારતમાં ગુનાહિત નેટવર્ક દ્વારા એક મોટું કાવતરું ઘડી રહ્યો હતો. તેણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા યુવાનોની ભરતી કરી, તેમને દિલ્હી-NCR માં આતંકવાદી હુમલાઓ કરવા માટે પૈસા અને શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા.

દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલને માહિતી મળી હતી કે આ મોડ્યુલ દિલ્હીમાં એક મોટી હોટલ અને અન્ય ભીડભાડવાળા સ્થળોને નિશાન બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. તેના આધારે, કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. વિવેક બંજારાની શરૂઆતમાં ગ્વાલિયરમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને પછી, તેની માહિતીના આધારે, મુખ્ય આરોપી રાજવીરને સરાય કાલે ખાન વિસ્તારમાંથી પકડવામાં આવ્યો હતો.

સ્પેશિયલ સેલને રાજવીર પાસેથી એક પિસ્તોલ અને છ જીવંત કારતૂસ મળી આવ્યા હતા. તેના મોબાઇલ ફોનમાંથી અનેક ગુનાહિત વીડિયો અને વોઇસ નોટ્સ પણ મળી આવ્યા હતા, જે કાવતરાના મજબૂત પુરાવા આપે છે. પૂછપરછ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે બંને આરોપીઓએ અગાઉ અમૃતસરથી હથિયારો સાથે ઝીરકપુરના એક ક્લબમાં ગોળીબાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વધુમાં, તેઓ દિલ્હીની એક મોટી હોટલને નિશાન બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. શહજાદ ભટ્ટી સતત તેમને પૈસા અને સૂચનાઓ મોકલી રહ્યા હતા.

સ્પેશિયલ સેલના ડીસીપી પ્રવીણ કુમાર ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું હતું કે આ એક સંગઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય કાવતરું હતું જેને સમયસર નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આરોપીઓ અને તેમના પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર વચ્ચેની દરેક કડીની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને આ નેટવર્કને સંપૂર્ણપણે તોડી પાડવામાં આવશે. હાલમાં, પોલીસ વધુ તપાસમાં વ્યસ્ત છે અને આ મોડ્યુલ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો ક્યાં સક્રિય છે તે શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

