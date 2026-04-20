પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાની વર્ષગાંઠ, કાશ્મીરના પર્યટન સ્થળો પર સુરક્ષા વધારાઈ

પ્રવાસીઓની સુરક્ષા માટે પહેલગામમાં તમામ પ્રવાસન સેવા પ્રદાતાઓ માટે એક અનોખી QR કોડ આધારિત ઓળખ પ્રણાલી શરૂ કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 2:37 PM IST

શ્રીનગર: પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાની પહેલી વર્ષગાંઠ પૂર્વે, કાશ્મીરના તમામ પ્રવાસન સ્થળોએ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. ગત વર્ષે 22 એપ્રિલે લશ્કર-એ-તૈયબાના આતંકવાદીઓ દ્વારા 26 લોકોની ગોળી મારીને નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી હતી, આ ઘટના બાદ સમગ્ર દેશભરમાં આતંકવાદીઓ સામે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો.

એક સુરક્ષા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાની વર્ષગાંઠની પૂર્વસંધ્યાએ, ખાસ કરીને પ્રવાસન સ્થળોની આસપાસ, કોઈપણ સંભવિત વિધ્વંસક પ્રવૃત્તિ સામે સતર્ક રહેવા માટે તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓને કહેવામાં આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મજબૂત સુરક્ષા યોજના બનાવવા માટે જમીન સ્તરે તૈયારીઓની બેઠકો યોજાઈ હતી, જ્યારે વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ તાજેતરમાં આ વ્યવસ્થાઓની સમીક્ષા કરી હતી.

22 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ, પહેલગામના મનોહર બૈસરન ઘાસના મેદાનોમાં એક ક્રૂર આતંકવાદી હુમલો થયો હતો, જેમાં 25 પ્રવાસીઓ અને એક સ્થાનિક પોની રાઈડ ઓપરેટરનું મોત નીપજ્યું હતું. લશ્કર-એ-તૈયબાના આતંકવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા આ ક્રૂર હુમલાને કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી પ્રવાસીઓનું પલાયન થયું હતું, જેના કારણે અધિકારીઓને લગભગ 50 પ્રવાસન સ્થળો બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. બાદમાં, સુરક્ષા ઓડિટ પછી, આમાંના કેટલાક સ્થળોને તબક્કાવાર રીતે ફરીથી ખોલવામાં આવ્યા હતા.

હવે, લગભગ એક વર્ષ પછી, પહેલગામના પ્રખ્યાત ઘાસના મેદાનો ફરી એકવાર પ્રવાસીઓથી ધમધમતા થયાં છે. અનંતનાગ જિલ્લામાં આવેલા આ "મીની સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ" ની મુલાકાત લેવાનું નક્કી કરનાર કોઈપણ પ્રવાસીને તેમના નિર્ણય પર અફસોસ નથી, કારણ કે આ સ્થળ ગયા વર્ષના આતંકવાદી હુમલાના પડછાયામાંથી બહાર આવી રહ્યું છે.

પહેલગામ રિસોર્ટમાં પ્રવાસીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઘણા નવા પગલાં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આમાં પ્રવાસીઓ સાથે વાતચીત કરતા પહેલા સેવા પ્રદાતાઓ અને વિક્રેતાઓ, જેમાં પોની રાઇડર્સનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમના ભૂતકાળના રેકોર્ડ તપાસવાનો સમાવેશ થાય છે. પહેલગામમાં પ્રવાસીઓની સલામતીને વધુ વધારવા માટે, બધા પ્રવાસન સેવા પ્રદાતાઓ માટે એક અનન્ય QR કોડ-આધારિત ઓળખ પ્રણાલી રજૂ કરવામાં આવી છે.

આ સિસ્ટમ પોની રાઇડર્સ, ફેરિયાઓ, વ્યવસાયો અને બહારના વિક્રેતાઓ સહિત વાસ્તવિક અને નોંધાયેલા સેવા પ્રદાતાઓની ઓળખ અને ચકાસણીને સરળ બનાવે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "દરેક સેવા પ્રદાતાની પોલીસ દ્વારા સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી છે. તેમને નોંધણી કરાવવામાં આવી છે અને એક અનન્ય QR કોડ સોંપવામાં આવ્યો છે. આ કોડમાં વ્યક્તિની વ્યક્તિગત માહિતી અને અન્ય વિગતો શામેલ છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે પ્રવાસીઓ તેમના મોબાઇલ ફોનથી આ કોડ સ્કેન કરે છે, ત્યારે તેઓ વ્યક્તિ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જોઈ શકે છે. QR કોડમાં સેવા પ્રદાતાનું નામ, પિતાનું નામ, સંપૂર્ણ સરનામું, મોબાઇલ નંબર, આધાર નંબર, નોંધણી નંબર, કાર્ય માર્ગ અને અન્ય માહિતી શામેલ હોય છે.

તાજેતરની બેઠકમાં, કાશ્મીરના પોલીસ મહાનિરીક્ષક (IGP), વી.કે. બિરદીએ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે મુલાકાતીઓ માટે સલામત અને સુરક્ષિત વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળો સહિત સંવેદનશીલ સ્થળોની આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવે.

બિરદીએ PCR કાશ્મીર ખાતે સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. બેઠકનો હેતુ કાશ્મીર ખીણમાં આગામી કાર્યક્રમો માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા અને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનો હતો. પોલીસ, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF), બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF), ટ્રાફિક પોલીસ, રેલ્વે, સુરક્ષા અને સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફંડ (SDRF) ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો.

