પહેલગામ હુમલાની વરસી: ટુરિસ્ટની સંખ્યામાં ઘટાડો, હોટલ માલિકોને કરવો પડી રહ્યો છે સંઘર્ષ

હોટલ ઓક્યુપન્સી પાછલા 6 વર્ષોમાં સૌથી ઓછી થઈ ગઈ છે. હોસ્પિટાલિટી સેક્ટરને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો છે.

પહેલગામમાં આવેલા પર્યટકો (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : April 21, 2026 at 9:24 PM IST

શ્રીનગર: પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના એક વર્ષ પછી, જમ્મુ અને કાશ્મીરના પર્યટન ક્ષેત્રમાં એક એવા પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે જાણે કે સમય જ સ્થિર થઈ ગયો હોય. બૈસરાન ઘાસના મેદાનોથી થોડા જ અંતરે સ્થિત એક સામાન્ય ગેસ્ટહાઉસમાં, જ્યાં એપ્રિલ 2025માં 25 પ્રવાસીઓ માર્યા ગયા હતા, ત્યાંથી પહાડનો નજારો દેખાય છે. 12 રૂમનું આ ગેસ્ટહાઉસ એક સમયે ખૂબ જ વ્યસ્ત હતું. તેના માલિક, ઝુબેર અહેમદ તે સમયને યાદ કરે છે જ્યારે ટૂર ઓપરેટરો રૂમ સાફ થાય તે પહેલાં જ રૂમ મેળવવા માટે દોડધામ કરતા હતા. આ કારણ તેમને વાત કરવાનો પણ સમય નહોતો મળતો.

તેમણે કહ્યું કે, "પરિસ્થિતિ હવે બદલાઈ ગઈ છે. હવે, હું મારે પ્રવાસીઓના બુકિંગ વચ્ચેના દિવસો ગણવા પડે છે." પાછલા અઠવાડિયે જ્યારે બોલીવુડ ફિલ્મની ટીમ ત્યાં રોકાઈ હતી, ત્યારે હોટલ સંપૂર્ણ રીતે ભરેલી હતી, પરંતુ સામાન્ય રીતે એવરેજ 2-4 રૂમ બુક હોય છે અને કેટલાક દિવસ તો હોટલ પણ ખાલી હોય છે.

જુબૈરે કહ્યું, "હોટલનું ભાડું અડધું થઈ ગયું છે અને કેટલાક દિવસોમાં તો હોટલમાં કોઈ માત્ર રોકાય તે હેતુથી ભાડું અમુક દિવસે તો તેનાથી પણ ઓછું હોય છે. સરકારી આંકડા ટુરિઝમ ક્ષેત્રના ઘટાડાને દર્શાવે છે. હુમલા પહેલા, પહેલગામમાં દરરોજ 3,000 થી 4,500 પ્રવાસીઓ આવતા હતા, જે દેશભરમાંથી તેમજ વિદેશથી આવતા હતા. પરંતુ હવે, બધું બદલાઈ ગયું છે.

ETV ભારત દ્વારા મેળવેલા સત્તાવાર ડેટા દર્શાવે છે કે, મે 2025 અને એપ્રિલ 2026 વચ્ચે, પહેલગામમાં 430,495 સ્થાનિક પ્રવાસીઓ આવ્યા હતા. આ આંકડા પાછલા વર્ષોની તુલનામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો દર્શાવે છે, જ્યારે વાર્ષિક પ્રવાસીઓનું આગમન અગાઉ દસ લાખને વટાવી ગયું હતું. આ આંકડા ખાસ કરીને એપ્રિલ 2025 હુમલાના મહિનાના આંકડા સાથેની સરખામણીએ ચોંકાવનારય છે. 22 એપ્રિલ સુધી જે દિવસે બૈસરન ઘાસના મેદાનોમાં ગોળીબાર થયો તે પહેલા 137,000 થી વધુ મુલાકાતીઓ આ પર્યનટ સ્થળે આવી ચૂક્યા હતા.

પાછલા મહિનાઓ સાથે સરખામણી કરીએ તો પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં મોટો ઘટાડો સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ 2026 સુધીમાં, ફક્ત 254,930 પ્રવાસીઓ આવ્યા હતા, જ્યારે પાછલા વર્ષના પ્રથમ ચાર મહિનામાં, આ આંકડો 463,000 હતો. આ બધા મહિનાઓમાં, સૌથી ચોંકાવનારો તફાવત ફેબ્રુઆરી 2026 માં જોવા મળ્યો, જ્યારે ફક્ત 5,602 પ્રવાસીઓ આવ્યા, જે 2025 ની તુલનામાં 94 ટકાથી વધુનો મોટો ઘટાડો છે.

દરમિયાન, હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર માળખાકીય કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે. ઓગસ્ટ 2019 માં કલમ 370 નાબૂદ થયા પછી અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદ ફાટી નીકળ્યાના ત્રણ દાયકા પછી આ પ્રદેશમાં પ્રવાસીઓના આગમનમાં અભૂતપૂર્વ વધારો જોવા મળ્યો. આ અચાનક ધસારાએ ટુરિઝમ ક્ષેત્રને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન આપ્યું, જેનાથી સ્થાનિકોને હોટલ બનાવવા અથવા તેમના ઘરોને ગેસ્ટહાઉસમાં રૂપાંતરિત કરવામાં રોકાણ કરવા પ્રેરણા મળી.

છેલ્લા 14 વર્ષથી હોસ્પિટાલિટી સેક્ટરમાં કાર્યરત પહેલગામના હમીદ મસૂદી કહે છે કે, તેમની 4-સ્ટાર હોટેલમાં ઓક્યુપન્સી રેટ હાલમાં છ વર્ષમાં સૌથી નીચા સ્તરે છે. 30 રૂમમાંથી, દરરોજ સરેરાશ ફક્ત પાંચ રૂમ બુક થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "2006 અને 2009 ની વચ્ચે, ખીણમાં પ્રવાસીઓનું આગમન ધીમું હતું, પરંતુ હોટલોની સંખ્યા તે જથ્થાના પ્રમાણમાં હતી. હવે, નવી હોટલો અને ગેસ્ટહાઉસના વિસ્તરણ સાથે, દરેક વ્યક્તિ અમુક મહેમાનો માટે હોડ લગાવી રહ્યો છે. અમે અમારા સંચાલન ખર્ચને પણ કવર કરી શકતા નથી."

માર્કેટ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, આ પરિસ્થિતિએ ભાવ પર અસર કરી છે; મોંઘી હોટલોમાં રૂમનો ખર્ચ જે પહેલા ₹20,000 થી વધુ હતો હવે ઘટીને ₹8,000 થયો છે. અનુપમા જમદાદે માર્ચ 2025 માં પોતાની પાછલી મુલાકાતના 1 વર્ષ બાદ પહેલગામની આવી અને તેણે નોંધપાત્ર ફેરફાર જોયો.

મહારાષ્ટ્રના 30 પ્રવાસીઓના જૂથનું માર્ગદર્શન કરતી વખતે, તેણે જોયું કે, તેમાંથી કોઈ પણ ઘોડેસવારી નથી કરી રહ્યું, જે આ પ્રદેશની એક મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ છે. કારણ કે તેમના મનમાં ડર છે. તેણે કહ્યું, "મારે જૂથને ખાતરી આપવી પડી અને તેમની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટ્રાવેલ વીમાની વ્યવસ્થા કરવી પડી. મેં તેમને ખાતરી પણ આપી કે, જો કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને, તો સ્થાનિક લોકો તેમની સંભાળ રાખશે. શ્રીનગર અને પહેલગામનો પ્રવાસ કર્યા પછી, તેમને કાશ્મીરી આતિથ્ય ખરેખર અદ્વિતીય લાગ્યું."

