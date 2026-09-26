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'પદ્મ ભૂષણ ઘણી નાની વાત, વડાપ્રધાન બનાવી દો', જ્ઞાનેશ કુમાર પર પવન ખેડાનો કટાક્ષ

કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેડાએ શનિવારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર પર તેમના વિરૂદ્ધ SIT તપાસની માંગ કરતી અરજી પર નિશાન સાધ્યુ છે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેડા
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેડા (ANI and IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 3:27 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 3:55 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેડાએ શનિવારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર પર તેમના વિરૂદ્ધ SIT તપાસની માંગ કરતી અરજી પર નિશાન સાધ્યુ છે. તેમણે કહ્યું કે CECએ રાજીનામું આપવું જોઇએ અને આરોપ લગાવ્યો કે "ચૂંટણી પંચની અંદરથી અવાજ ઉભો થઇ રહ્યો છે."

મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન પવન ખેડાએ પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપ અધ્યક્ષ સમિક ભટ્ટાચાર્યના નિવેદન પર કટાક્ષ કર્યો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભટ્ટાચાર્યએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારની પ્રશંસા કરતા જણાવ્યુ કે તેમણે ઓછામાં ઓછો પદ્મ ભૂષણ મળવો જોઇએ. જવાબમાં પવન ખેડાએ કહ્યું કે પદ્મ ભૂષણ તો ઘણી નાની વાત છે, તેમણે વડાપ્રધાન જ બનાવી દેવા જોઇએ.

SIR વિવાદ વચ્ચે CEC વિરૂદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ કરતી સુપ્રીમ કોર્ટની અરજી પર પ્રતિક્રિયા આપતા પવન ખેડાએ કહ્યું કે જ્ઞાનેશ કુમારનું રાજીનામું તેમના પોતાના હિતમાં હશે. તેમણે કહ્યું, "તેમણે ખુદ રાજીનામું આપવું જોઇએ, તેમની સુરક્ષા, તેમના હિત, તેમના ભવિષ્યની સુરક્ષા તેમાં જ છે. જ્યારે હું સુરક્ષા કહું છું તો મારો અર્થ તેમના ભવિષ્યની સુરક્ષા સાથે છે, કારણ કે જો તે સરકારી સાક્ષી બની જાય છે તો તે સુરક્ષિત રહેશે નહીં તો તેમનો આગામી સમય જેલમાં વીતશે."

બીજી તરફ કેન્દ્રીય મંત્રી ચિરાગ પાસવાનની આ ટિપ્પણી પર કે ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર ઉભા થઇ રહેલા સવાલો વચ્ચે ચૂંટણી પંચને પોતાની વાત મજબૂતી સાથે રાખવી જોઇએ, પવન ખેડાએ કહ્યું કે સિસ્ટમની અંદર ચિંતા સામે આવી રહી છે. ચૂંટણી પંચની અંદરથી અવાજ ઉભો થઇ રહ્યો છે. સરકારની અંદરથી અવાજો ઉભા થઇ રહ્યા છે. જો મોદીજી અને અમિત શાહ હજુ પણ સાંભળી નથી રહ્યા તો આ અમારી ભૂલ નથી. તેમણે પોતાના કાન ચેક કરાવવા જોઇએ."

પવન ખેડાએ કહ્યું કે NDA ગઠબંધનમાં કેટલીક પાર્ટીઓના એમ કહેવા પર કે ભાજપે જવાબ આપવો જોઇએ. પવન ખેડાએ કહ્યું, "હજુ ઘણા લોકો બોલશે. ભાજપની અંદરથી જ અવાજ ઉભો થશે, થોડી રાહ જુવો."

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Last Updated : September 26, 2026 at 3:55 PM IST

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જ્ઞાનેશ કુમાર
PAWAN KHERA JIBE AT GYANESH KUMAR

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