પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક લૂંટાયા, પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતાની 'ડિજિટલ ધરપકડ', ગઠીયાએ 57 લાખ પડાવ્યા

"ડિજિટલ એરેસ્ટ" નામના સાયબર છેતરપિંડીમાં તેમને 5.7 મિલિયન રૂપિયાનો ખર્ચ થયો. ભોગ બનનાર બીજું કોઈ નહીં પણ પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા વૈજ્ઞાનિક છે.

પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા સાથે 'ડિજિટલ ધરપકડ' દ્વારા 57 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી
પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા સાથે 'ડિજિટલ ધરપકડ' દ્વારા 57 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 2:58 PM IST

5 Min Read
ચેન્નાઈ : તમિલનાડુના પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા વૈજ્ઞાનિક રામાસ્વામીએ 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' નામના સાયબર છેતરપિંડીમાં 57 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા. ચેન્નાઈ સ્થિત ટી. રામાસ્વામી (77) સેન્ટ્રલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના ભૂતપૂર્વ સેક્રેટરી છે. તેઓ હાલમાં ચેન્નાઈની અન્ના યુનિવર્સિટીમાં લેધર ટેકનોલોજી વિભાગમાં વિઝિટિંગ પ્રોફેસર તરીકે સેવા આપે છે.

પ્રોફેસર રામાસ્વામીએ ચામડાના ટેનિંગ ક્ષેત્રમાં ઘણી તકનીકો વિકસાવી છે. એક પ્રખ્યાત ચામડાના વૈજ્ઞાનિક અને સંશોધક તરીકે, તેમને 2001માં ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી અને 2014 માં પદ્મ ભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. રામાસ્વામી અનેક મહત્વપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક સંગઠનોના સભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છે.

વિવિધ સંશોધન ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરનાર અને ઘણા પુરસ્કારો જીતનાર રામાસ્વામી 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' નામના સાયબર છેતરપિંડીનો શિકાર બન્યા અને લગભગ 57 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યાની ઘટનાએ ભારે સનસનાટી મચાવી દીધી છે. છેતરપિંડી કરનારી ટોળકીએ તેને ડિજિટલી ધરપકડ કરવાનો દાવો કરીને 7 દિવસ સુધી એકલો રાખ્યો, જેના કારણે તેને ઘણી માનસિક તકલીફ પડી.

સપ્ટેમ્બરની એક સવારે, લગભગ 11:30 વાગ્યે, રામાસ્વામીને એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો. જ્યારે તેમણે ફોનનો જવાબ આપ્યો, ત્યારે બીજી બાજુના વ્યક્તિએ દાવો કર્યો કે તે ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગનો છે. ફોન કરનાર વ્યક્તિએ કહ્યું કે તેમની આધાર વિગતોનો ઉપયોગ કરીને દિલ્હીમાં એક સિમ કાર્ડ ખરીદવામાં આવ્યું છે, અને તે સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરવા અંગે દિલ્હી પોલીસમાં 14 ફરિયાદો નોંધાઈ છે.

ત્યારબાદ ફોન કરનારે રામાસ્વામીને ધમકી આપી, અને માંગ કરી કે તે એક કલાકની અંદર દિલ્હી પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થાય. ચોંકી ગયેલા પ્રોફેસરે જાહેર કર્યું કે તે ચેન્નાઈમાં રહે છે. ફોન કરનારે પછી કહ્યું, "હું આ ફોન કોલ દિલ્હી પોલીસને ટ્રાન્સફર કરીશ; તેઓ તમારી સાથે વાત કરશે."

ત્યારબાદ, દિલ્હી પોલીસ અધિકારી હોવાનો દાવો કરતા બીજા એક વ્યક્તિએ તેમને વોટ્સએપ વિડીયો કોલમાં જોડાવા કહ્યું. રામાસ્વામીએ કહ્યું કે તે વોટ્સએપ વાપરતો નથી, પરંતુ જ્યારે તેમણે આગ્રહ કર્યો, ત્યારે તેમણે વોટ્સએપ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને તેમની સાથે વીડિયો કોલ પર વાત કરી.

કોલ દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસનું ચિહ્ન ધરાવતો પોલીસ યુનિફોર્મ પહેરેલો એક માણસ દેખાયો અને રામાસ્વામીને એકલા જવા માટે દબાણ કર્યું. પછી, તે માણસે પોતાને દિલ્હી પોલીસના આસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર મોહન સિંહ તરીકે ઓળખાવ્યો અને તેમને એફઆઈઆરની નકલ અને તેનો નંબર બતાવ્યો, અને દાવો કર્યો કે તે રામાસ્વામીના નામે નોંધાયેલ છે. જોકે રામાસ્વામીએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે કંઈ ખોટું કર્યું નથી, પરંતુ તેને લગભગ ચાર કલાક સુધી સતત ધમકી આપવામાં આવી.

વધુમાં, તે વ્યક્તિએ દાવો કર્યો હતો કે મુંબઈની કેનેરા બેંકમાં રામાસ્વામીના નામે એક બેંક ખાતું ખોલવામાં આવ્યું હતું અને વીડિયો કોલ દરમિયાન રામાસ્વામીના આધાર કાર્ડ અને કેનેરા બેંકના ડેબિટ કાર્ડની નકલ બતાવી હતી. તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સત્તાર ખાન નામના એક વ્યક્તિની સીબીઆઈ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેણે રામાસ્વામીના આધાર વિગતો રુ.10 લાખમાં વેચવાની કબૂલાત કરી હતી.

ત્યારબાદ, કીર્તિ સન્યાલ નામના એક વ્યક્તિએ, જે સીબીઆઈના વરિષ્ઠ અધિકારી હોવાનો દાવો કરતો હતો, રામાસ્વામીને ધમકી આપતા કહ્યું, "આ કેસ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા સાથે સંબંધિત હોવાથી, તમારે આ બાબતોની કોઈની સાથે ચર્ચા ન કરવી જોઈએ." તેણે તેને ફોટોગ્રાફ્સવાળા દસ્તાવેજો પણ બતાવ્યા અને ધમકી આપી કે રામાસ્વામી વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.

ત્યારબાદ, આ વ્યક્તિઓએ રામાસ્વામીને કહ્યું કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની પ્રક્રિયાઓ અનુસાર તેમના બેંક ખાતાની ચકાસણી કરવાની જરૂર છે. ત્યારબાદ તેઓએ તેમને RTGS (રીઅલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ) દ્વારા તેમના બેંક ખાતામાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા દબાણ કર્યું. પરિણામે, રામાસ્વામીએ 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ રુ.30 લાખ અને 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ રુ.27 લાખ, કુલ રુ.57 લાખ તેમણે પૂરા પાડેલા બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા.

રામાસ્વામીએ એમ પણ કહ્યું, "હું 13 સપ્ટેમ્બરે ત્રિચીમાં લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ મેળવી રહ્યો છું." તેમણે કહ્યું, "હું ત્યાં જઈ રહ્યો છું." ત્યારબાદ તેઓએ તેમને ધમકી આપી, "તમને ડિજિટલ રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી છે; તમને ક્યાંય જવાની મંજૂરી નથી." આ પછી, તેઓએ તેમને ફરીથી ધમકી આપી, "તમે જઈ શકો છો, પરંતુ તમારે આ વિશે કોઈની સાથે વાત કરવી જોઈએ નહીં, અને તમારા પર સતત નજર રાખવામાં આવશે. જો તમે આ વિશે વાત કરશો, તો તેમની પણ ધરપકડ કરવામાં આવશે," અને તેમને નકલી પરવાનગી પત્ર મોકલ્યો.

ત્યારબાદ, જ્યારે રામાસ્વામી એવોર્ડ સમારોહ માટે જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે છેતરપિંડી કરનારા જૂથે તેમના પર નજીકથી નજર રાખી અને ઉલુન્દુરપેટ ટોલ પ્લાઝા પાર કરતાની સાથે જ તેમને આ વિશે જાણ કરી, કારણ કે તેમને આ અંગે એક ટેક્સ્ટ સંદેશ પણ મળ્યો હતો, તેથી રામાસ્વામીને ડર લાગવા લાગ્યો કે તેમના પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

આ પછી, તેઓએ તેમને કહ્યું કે કેસ સંપૂર્ણપણે સાફ કરવા માટે, તેમણે આશરે 2.43 કરોડ રૂપિયાની વ્યવસ્થા કરીને મોકલવાની જરૂર પડશે. આ સાંભળીને રામાસ્વામીને શંકા થવા લાગી કે શું તેઓ સાચા અધિકારીઓ છે. તેમણે તેમના સાથી ચંદ્રશેખરને આ વિશે કહ્યું.

આ પછી, તેના મિત્રોની સલાહ પર, રામાસ્વામીએ ગયા નવેમ્બરમાં ચેન્નાઈ સાયબર ક્રાઈમ યુનિટમાં ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી. ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી પણ, લોકો વીડિયો કોલ અને ધમકીભર્યા સંદેશા મોકલવાનું ચાલુ રાખ્યું. આ પછી, ચેન્નાઈ સાયબર ક્રાઈમ યુનિટે ગયા મહિનાની 6 તારીખે BNS 2023 એક્ટની કલમ 318(4) અને 61(2) હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો અને તપાસ કરી રહી છે.

આ ઘટના વિશે બોલતા, પ્રોફેસર રામાસ્વામીએ કહ્યું, "તે મારા માટે ખૂબ જ ખરાબ અનુભવ હતો. હું મારી પોતાની માનસિક શાંતિ માટે તેને ભૂલી જવા માંગુ છું. હું બધાના સહયોગની વિનંતી કરું છું."

આ ઘટના વિશે પૂછવામાં આવતા, એક પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું, "આ મામલો તપાસ હેઠળ છે. અમે હાલમાં તપાસની વિગતો જાહેર કરી શકતા નથી. સામાન્ય લોકો, ખાસ કરીને વૃદ્ધોએ, સાયબર ક્રાઇમથી સાવધ રહેવું જોઈએ. જો તેમને અજાણ્યા નંબરો પરથી ધમકીઓ અથવા સંદેશા મળે છે, તો તેમણે સાવધાની સાથે આગળ વધવું જોઈએ."

તેમણે એવી પણ સલાહ આપી હતી કે સાયબર છેતરપિંડી અંગેની ફરિયાદો 1930 પર કૉલ કરીને, www.cybercrime.gov.in વેબસાઇટ દ્વારા અથવા નજીકના સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી શકાય છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, ફક્ત તમિલનાડુમાં જ નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર 1,203 ડિજિટલ ધરપકડ ફરિયાદો નોંધાઈ છે.

