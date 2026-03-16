ગણતંત્ર દિવસ 2027 માટે એનાયત થનારા પદ્મ પુરસ્કારોને લઈને અરજી પ્રક્રિયા શરૂ, છેલ્લી તારીખ 31 જૂલાઈ

ગણતંત્ર દિવસ 2027 માટે પદ્મ પુરસ્કાર માટે નોમિનેશન પ્રક્રિયા શરુ, પુરસ્કાર મેળવવા માટે 31 જુલાઈ સુધી સત્તાવાર પદ્મ પુરસ્કાર પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

પદ્મ પુરસ્કાર નોમિનેશન શરૂ
પદ્મ પુરસ્કાર નોમિનેશન શરૂ (X @airnewsalerts)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 10:03 AM IST

નવી દિલ્હી: ગણતંત્ર દિવસ 2027 ના અવસર પર આપવામાં આવનાર પ્રતિષ્ઠિત પદ્મ પુરસ્કારો માટે નોમિનેશન અને ભલામણોની પ્રક્રિયા રવિવાર, 15 માર્ચ 2026 થી શરૂ થઈ ગઈ છે. જે લોકોએ પોતાના ક્ષેત્રમાં અસાધારણ કામગીરી કરી છે અથવા સમાજ માટે ઉત્કૃષ્ટ સેવા આપી છે, તેઓ આ પુરસ્કારો માટે પોતાનું નામ આગળ કરી શકે છે.

કેન્દ્ર સરકારના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદન અનુસાર, આ પુરસ્કારો માટે નોમિનેશન કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2026 છે. આ તારીખ પછી કોઈ પણ અરજી અથવા ભલામણ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નોમિનેશન અને ભલામણો ફક્ત રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પોર્ટલ પર જ ઓનલાઈન સ્વીકારવામાં આવશે. કોઈ ઓફલાઈન અરજી માન્ય રહેશે નહીં.

પદ્મ પુરસ્કારો ભારતના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનોમાં ગણાય છે. તેની શરૂઆત વર્ષ 1954 માં કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી દર વર્ષે ગણતંત્ર દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ આ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરવામાં આવે છે. આ પુરસ્કારો ત્રણ શ્રેણીઓમાં આપવામાં આવે છે:

  • પદ્મ વિભૂષણ: અસાધારણ અને વિશિષ્ટ સેવા માટેનો સર્વોચ્ચ પદ્મ પુરસ્કાર.
  • પદ્મ ભૂષણ: ઉચ્ચ કક્ષાની વિશિષ્ટ સેવા માટે આપવામાં આવે છે.
  • પદ્મ શ્રી: કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર સેવા માટેનો પુરસ્કાર.

કલા, સામાજિક કાર્ય, જાહેર વહીવટ, વિજ્ઞાન અને ઈજનેરી, વેપાર અને ઉદ્યોગ, ચિકિત્સા, સાહિત્ય અને શિક્ષણ, રમત-ગમત, સિવિલ સેવા સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં યોગદાન આપનાર વ્યક્તિઓને આ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.

સરકાર દ્વારા જારી નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "જાતિ, વ્યવસાય, પદ કે લિંગના ભેદભાવ વિના તમામ વ્યક્તિઓ આ પુરસ્કારો માટે પાત્ર છે." જોકે, કેટલાક વર્ગના લોકોને આ પુરસ્કારો માટે પાત્ર નથી ગણવામાં આવતા. સરકારી કર્મચારીઓ (જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોમાં કામ કરતા લોકો સહિત), ડોક્ટરો અને વૈજ્ઞાનિકો પદ્મ પુરસ્કારો માટે અરજી કરી શકશે નહીં.

પદ્મ પુરસ્કારોની નોમિનેશન પ્રક્રિયા અને નિયમો વિશેની વિગતવાર માહિતી ગૃહ મંત્રાલયની વેબસાઈટ (https://mha.gov.in) પર 'એવોર્ડ્સ એન્ડ મેડલ્સ' વિભાગ હેઠળ અને સત્તાવાર પદ્મ પુરસ્કાર પોર્ટલ (https://padmaawards.gov.in) પર ઉપલબ્ધ છે. ઈચ્છુક ઉમેદવારો આ વેબસાઈટની મુલાકાત લઈને નોમિનેશન ફોર્મ અને અન્ય માહિતી મેળવી શકે છે.

