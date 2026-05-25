રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં પદ્મ પુરસ્કાર સમારોહ, રોહિત શર્માને પદ્મશ્રી અને ધર્મેન્દ્રને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત
સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર, સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ કેટી થોમસ અને કેરળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વીએસ અચ્યુતાનંદન (મરણોત્તર) સહિત પાંચ હસ્તીઓને પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
Published : May 25, 2026 at 6:40 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સોમવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનના રિપબ્લિક પેવેલિયનમાં 2026 માટે પ્રથમ પદ્મ પુરસ્કારો રજૂ કર્યા. સરકારે 25 જાન્યુઆરીએ, પ્રજાસત્તાક દિવસના એક દિવસ પહેલા 131 પદ્મ પુરસ્કાર વિજેતાઓના નામની જાહેરાત કરી હતી. પ્રથમ તબક્કામાં, 66 રાષ્ટ્રીય મહાનુભાવોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે બાકીના વિજેતાઓને બીજા તબક્કામાં પ્રદાન કરવામાં આવશે.
રાષ્ટ્રપતિએ સોમવારે પ્રથમ તબક્કામાં બે પદ્મ વિભૂષણ, છ પદ્મ ભૂષણ અને 58 પદ્મશ્રી પુરસ્કારો પ્રદાન કર્યા હતા. પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત થનારાઓમાં અભિનેતા આર. માધવન, ક્રિકેટર રોહિત શર્મા, મહિલા ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, હોકી ખેલાડી સવિતા પુનિયા અને પેરા-એથ્લીટ પ્રવીણ કુમારનો સમાવેશ થાય છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, પદ્મ પુરસ્કાર વિજેતાઓમાં 19 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે, અને 16 મરણોત્તર પ્રાપ્તકર્તાઓ છે. સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર, કેરળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વી.એસ. અચ્યુતાનંદન અને સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ કે.ટી. થોમસ સહિત પાંચ હસ્તીઓને પદ્મ વિભૂષણ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રખ્યાત ગાયિકા અલકા યાજ્ઞિક અને ઝારખંડના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શિબુ સોરેન સહિત 13 અન્ય લોકોને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, અભિનેતા આર. માધવન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી રોહિત શર્મા અને હોકી ખેલાડી સવિતા પુનિયા સહિત 113 વ્યક્તિઓને પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કર્યા હતા. તેમના પત્ની, હેમા માલિનીએ આ પુરસ્કાર સ્વીકાર્યો હતો.
પુરસ્કાર માટે પસંદગી પામ્યા બાદ, બિહારના પદ્મ શ્રી પુરસ્કાર વિજેતા વિશ્વ બંધુ (મરણોત્તર) ના પત્ની, ઇન્દુ દેવીએ આ સન્માનને માન્યતા આપવા અને તેમને પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવા બદલ સરકારનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. "અમે બધા ખૂબ જ ગર્વ અને ભાવુક છીએ, અમારી આંખોમાં ખુશીના આંસુ છે. આખો પરિવાર ખૂબ જ ખુશ, ગર્વિત અને સરકારનો આભારી છે."
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને અન્ય ઘણા અગ્રણી નેતાઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા.
