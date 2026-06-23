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પદ્મ પુરસ્કાર 2026: અલકા યાજ્ઞિક, મલયાલમ સુપરસ્ટાર મમૂટીને મળ્યો પદ્મ ભૂષણ, આર. માધવન સહિત આ સ્ટાર્સનું પદ્મશ્રીથી સન્માન

પદ્મ પુરસ્કારો 2026 ના બીજા તબક્કામાં, ગાયિકા અલકા યાજ્ઞિક અને મલયાલમ સુપરસ્ટાર મામૂટીને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

પદ્મ પુરસ્કાર 2026
પદ્મ પુરસ્કાર 2026 (IANS/PIB)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 9:18 PM IST

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હૈદરાબાદ: મંગળવારે (23 જૂન) નવી દિલ્હીમાં આયોજિત પદ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ વિજેતાઓની બીજી બેચનું સન્માન કર્યું. રાષ્ટ્રપતિએ પ્રખ્યાત પ્લેબેક સિંગર અલ્કા યાજ્ઞિક અને મલયાલમ સુપરસ્ટાર મામૂટીને પદ્મ ભૂષણ એનાયત કર્યો. સમારોહના ઘણા વીડિયો ઓનલાઈન સામે આવ્યા છે, જેમાં અલ્કા યાજ્ઞિક અને મામૂટીને આ પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક સન્માન પ્રાપ્ત કરતા જોવા મળે છે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ મંગળવાર, 23 જૂનના રોજ નવી દિલ્હીના રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે આયોજિત સમારોહના બીજા તબક્કા દરમિયાન બાકીના પદ્મ પુરસ્કારો રજૂ કર્યા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત અનેક મહાનુભાવોએ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.

અલ્કા યાજ્ઞિક

પ્રખ્યાત પ્લેબેક સિંગર અલ્કા યાજ્ઞિકે પણ રાષ્ટ્રપતિ પાસેથી પદ્મ ભૂષણ મેળવ્યું. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી શ્રવણશક્તિની સમસ્યાઓથી પીડાતી અલ્કાને સહાયક સ્ટેજ સુધી લઈ ગયા. વીડિયોમાં, ગાયક રાષ્ટ્રપતિ પાસેથી એવોર્ડ મેળવવા માટે આગળ વધતા પહેલા માનના ચિહ્ન તરીકે પ્રધાનમંત્રી મોદીના પગ સ્પર્શતા જોવા મળ્યા હતા.

તેમણે હાથ જોડીને વડા પ્રધાનનું સ્વાગત કર્યું; પીએમ મોદીએ પણ હાથ જોડીને સિંગરનું અભિવાદન કર્યું હતું. ચાહકોએ સિંગરને દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનમાંથી એક પ્રાપ્ત કરવા બદલ અભિનંદન આપ્યા.

નોંધનીય છે કે ચાર દાયકાથી વધુની કારકિર્દીમાં, તેમણે વિવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં હજારો ગીતો ગાયા છે અને દેશના પ્લેબેક સિંગિંગ ઉદ્યોગમાં સૌથી પ્રખ્યાત અવાજોમાંની એક છે. તેમની કળાને આજે પણ ઘણી પેઢીના શ્રોતાઓ પસંદ કરે છે.

મામૂટી

મલયાલમ સુપરસ્ટાર મામૂટી પણ પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરાયેલા લોકોમાં હતા. રાષ્ટ્રપતિએ તેમને પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક પુરસ્કાર એનાયત કર્યો. સમારોહમાં તેમની સાથે તેમની પત્ની સુલફથ, પુત્ર અને અભિનેતા દુલ્કર સલમાન અને પુત્રી સુરુમી પણ હાજર રહ્યા હતા.

પદ્મશ્રીથી સન્માનિત આર. માધવન અને અન્ય સ્ટાર્સ
પદ્મશ્રી પુરસ્કાર મેળવનારાઓમાં તેલુગુ અભિનેતા મુરલી મોહન અને રાજેન્દ્ર કુમાર પણ હતા. પ્રખ્યાત ભારતીય શાસ્ત્રીય ગાયિકા, સંગીતશાસ્ત્રી અને શિક્ષણવિદ મંગલા કપૂરને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

આર. માધવને પણ સ્ટેજ પર જતા પહેલા પીએમ મોદીનું અભિવાદન કર્યું અને તેમના પગ સ્પર્શ કર્યા, ત્યારબાદ તેમણે રાષ્ટ્રપતિ પાસેથી પદ્મશ્રી એવોર્ડ મેળવ્યો. પીએમ મોદીએ અભિનેતા સાથે વાતચીત કરી અને મંચ પર જતા પહેલા તેમની પીઠ થપથપાવી. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં અવસાન પામેલા સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા સતીશ શાહને પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા; તેમના પિતરાઈ ભાઈ અરવિંદ મામાનિયાએ તેમના વતી એવોર્ડ સ્વીકાર્યો હતો.

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ બીજા એવોર્ડ સમારોહની અધ્યક્ષતા કરી હતી
બીજા એવોર્ડ સમારોહ દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સિનેમા, સંગીત, જાહેર સેવા અને કલા જેવા ક્ષેત્રોના અનેક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને પદ્મ પુરસ્કારો એનાયત કર્યા હતા. 26 મેના રોજ આયોજિત પ્રથમ નાગરિક એવોર્ડ સમારોહમાં, રાષ્ટ્રપતિએ કુલ 66 પદ્મ પુરસ્કારો પ્રાપ્તકર્તાઓને અર્પણ કર્યા હતા. તે કાર્યક્રમમાં, બોલિવૂડ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમનું નવેમ્બર 2025માં અવસાન થયું હતું. તેમની બીજી પત્ની, અભિનેત્રી અને રાજકારણી હેમા માલિનીએ તેમના વતી એવોર્ડ સ્વીકાર્યો હતો.

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