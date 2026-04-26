પદ્મશ્રી ફોટોગ્રાફર રઘુ રાયનું લાંબી બીમારી બાદ નિધન, 83 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ
રઘુ રાયને બાંગ્લાદેશ વૉર અને તે પછીના પરિણામોના કવરેજ માટે1972માં પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : April 26, 2026 at 3:41 PM IST
નવી દિલ્હી: વિશ્વ સ્તરે પ્રસિદ્ધ, ભારતના ખૂબ જાણીતા અને શ્રેષ્ઠ ફોટોગ્રાફર્સમાંના એક એવા રઘુ રાય, જેમને પોતાના લેન્સથી ભારતના વિવિધ શેડ તેમની ફોટોગ્રાફીમાં કંડાર્યા હતા, તેમનું લાંબી બીમારી બાદ, રવિવારની વહેલી સવારે અવસાન થયું છે. તેમની ઉંમર 83 વર્ષની હતી.
"તેમને બે વર્ષ પહેલા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની બીમારી હોવાનું નિદાન થયું હતું પરંતુ તેઓ એમાંથી ઊગરી ગયા હતા. એ પછી તે પેટ સુધી વકર્યુઁ હતું અને એની સારવાર પણ થઈ હતી. હાલમાં, કેન્સર તેમના બ્રેઇન સુધી ફેલાઈ જવાની સાથે ઉંમરના પ્રશ્નો પણ ઉદ્દભવતા રહ્યા હતા." નિતિન રાય, ફોટોગ્રાફર અને રઘુ રાયના દીકરાએ પીટીઆઇને જણાવ્યું હતું.
Legendary Indian photographer Raghu Rai passes away at 83; marks end of an era in photojournalism— ANI Digital (@ani_digital) April 26, 2026
રઘુ રાયના પત્ની ગુરમીત, દીકરો નીતિન અને તેમની દીકરીઑ લગાન, અવની અને પૂર્વાઇ તેમના પછી હયાત પરિવારજનોને તેઓ વિલાપ કરતાં છોડી ગયા છે. તેમના અંતિમ સંસ્કાર રવિવારે લોધી સ્મશાનગૃહ ખાતે સાંજે 4:00 વાગ્યે કરવામાં આવશે.
પંજાબના ઝાંગ(હાલમાં પાકિસ્તાન ખાતે સ્થિત) ખાતે 18 ડિસેમ્બર 1942ના રોજ જન્મેલા રઘુ રાય ક્વૉલિફાઇડ સિવિલ એંજીનિયર હતા પરંતુ તેઓએ 23 વર્ષની ઉંમરે ફોટોગ્રાફી કરવાનું પસંદ કર્યું હતું. તે પછી તેઓ 1966માં સ્ટેટ્સમેન અખબારમાં ચીફ ફોટોગ્રાફર તરીકે જોડાયા હતા.
It is with deep sorrow that I learned the devastating news of the passing of Raghu Rai. Today, the lens of one of the world's finest visual storytellers has finally closed.— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 26, 2026
કારકિર્દીના એ પોઈન્ટથી આગળનું રાયનું જીવન એ ધૂંધળી યાદોની ઝાંખી બની રહ્યું કેમકે એ પછીના 6 દાયકા ભારતના સામાજિક- રાજકીય પરિદ્રશ્યમાં જે કૈં બન્યું એનો પુરાવો બની રહ્યા.
હેનરી કાર્ટિયર-બ્રેસનના શિષ્ય, આ પ્રખ્યાત પીઢ ફોટોગ્રાફરે ભારતીય આધુનિક ઇતિહાસની કેટલીક સૌથી કરુણ ઘટનાઓને તેમના કેમેરામાં કેદ કરી, જેમાં 1972ની બાંગ્લાદેશ શરણાર્થીઓની કટોકટી અને 1984ની ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટનાનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે ઇન્દિરા ગાંધી, દલાઈ લામા, મધર ટેરેસા, સત્યજીત રે, હરિપ્રસાદ ચૌરસિયા અને બિસ્મિલ્લાહ ખાન સહિત અગ્રણી વ્યક્તિઓના છાયાચિત્રોમાં ભારતના સામાજિક, રાજકીય અને આધ્યાત્મિક રંગોને કંડાર્યા, જેણે તે વ્યક્તિઓના જીવનમાં ત્યાર સુધીનો અજાણ્યો દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો.
રાયના કેમેરાએ રોજિંદા સમાચારો કરતાં સાવ સામાન્ય, દરેક વ્યક્તિને વધુ નહીં તો, સમાન, સૂઝબૂઝ અને સંવેદનશીલતા સાથે તેમના કેમેરામાં કંડારીને સામાન્ય વસ્તુને અસાધારણ બનાવી દીધી હતી. ઘણીવાર શ્યામ અને શ્વેત રંગોમાં, જાણે જીવનની કઠોરતાની ધારને નરમ કરવાનો જાણે કે પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય.
તેમના લાંબા અને શાનદાર કારકિર્દી દરમિયાન, રાયે અગ્રણી ભારતીય સામયિકો, સન્ડે અને ઇન્ડિયા ટુડે સાથે કામ કર્યું. વર્ષોથી, તેમના ફોટો નિબંધો પ્રખ્યાત આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકાશનોમાં પ્રકાશિત થયા, જેમાં ટાઈમ, લાઈફ, ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ, ધ ઈન્ડિપેન્ડન્ટ અને ધ ન્યૂ યોર્કરનો સમાવેશ થાય છે.
મેગ્નમ ફોટોઝ અનુસાર, તેમણે વર્લ્ડ પ્રેસ ફોટોના જ્યુરીમાં ત્રણ વખત અને યુનેસ્કોની આંતરરાષ્ટ્રીય ફોટો સ્પર્ધાના જ્યુરીમાં બે વાર સેવા આપી છે, જ્યાં તેમને 1977 માં કાર્ટિયર-બ્રેસન દ્વારા જોડાવા માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા.
રાયને ૧૯૭૨માં બાંગ્લાદેશ યુદ્ધ અને તેના પરિણામોના કવરેજ માટે પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો પણ મળ્યા હતા. નેશનલ જિયોગ્રાફિકમાં પ્રકાશિત તેમના ફોટો નિબંધ "હ્યુમન મેનેજમેન્ટ ઓફ વાઇલ્ડલાઇફ ઇન ઇન્ડિયા" માટે તેમને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં "ફોટોગ્રાફર ઓફ ધ યર" એવોર્ડ મળ્યો હતો.
૨૦૦૯માં ફોરેન તેમના ઓફિસિયર ડેસ આર્ટ્સ એટ ડેસ લેટર્સથી નવાજ્યા હતા. રાય તેમની પાછળ સંખ્યાબંધ પુસ્તકો મૂકી ગયા છે જેમાં, "રઘુ રાય'સ ઈન્ડિયા: રિફલેક્શન્સ ઇન કલર એન્ડ રિફ્લેક્શન્સ ઇન બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ" અને "એક્સપોઝર: પોર્ટરેઇટ ઑફ કોર્પોરેટ ક્રાઈમ"નો સમાવેશ થાય છે.
2010 માં સ્થપાયેલી, રઘુ રાય ફાઉન્ડેશનની વેબસાઇટ અનુસાર, રાય દ્વારા 50,000 થી વધુ છબીઓ સંગ્રહિત કરવામાં આવી છે. તેઓ તેમના 57મા પુસ્તક પર કામ કરી રહ્યા હતા.