ઓવૈસીએ સ્ટાલિનનું કર્યું સમર્થન, DMKના નેતૃત્ત્વ હેઠળના ગઠબંધનને મત આપવાની કરી અપીલ
તમિલનાડુમાં 23 એપ્રિલે વિધાનસભાની ચૂંટણી એક જ તબક્કામાં યોજાવાની છે.
Published : April 21, 2026 at 2:26 PM IST
હૈદરાબાદ: AIMIMના નેતા અને હૈદરાબાદના લોકસભાના સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ તમિલનાડુના તમામ મતદારોને DMK અને તેના ગઠબંધનને વિજયી બનાવવા માટે મત આપવાની અપીલ કરી છે.
તમિલનાડુમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 23 એપ્રિલે યોજાવાની છે. ચૂંટણી મેદાનમાં ચાર તરફી મુકાબલો છે જેમાં DMK અને AIDMK ગઠબંધન, NTK અને TVK સામેલ છે. જનતા ચૂંટણીની રાહ જોઇ રહી છે જેથી ખબર પડી શકે કે આ ચૂંટણીમાં કોઇ વિજેતા બનશે અને કોણ સત્તા પર આવશે.
જેમ જેમ ચૂંટણી પ્રચારનો સમય સમાપ્ત થવાનો છે તેમ નેતાઓએ પ્રચાર અભિયાન વધાર્યો છે. ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ-એ-ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન (AIMIM)ના પ્રમુખ અને હૈદરાબાદના સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ તમિલનાડુમાં DMKના નેતૃત્ત્વ હેઠળના ગઠબંધનને પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે.
પોતાના સોશિયલ મીડિયા પેજ પર એક વીડિયોમાં ઓવૈસીએ તમિલનાડુના તમામ મતદારોને ભલામણ કરી છે કે તે એમ.કે.સ્ટાલિનના નેતૃત્ત્વ હેઠળના DMK ગઠબંધનના પક્ષમાં પોતાનો કિંમતી મત આપે અને તેના તમામ ઉમેદવારોની જીત નિશ્ચિત કરે. આ આશા સાથે કે એમ.કે.સ્ટાલિન ફરી લોકોના સમર્થનથી સરકાર બનાવે અને AIMIMએ પહેલા જ DMKને પોતાનો સપોર્ટ આપવાનું વચન આપ્યું છે. ઓવૈસીએ મતદારોને 23 એપ્રિલે DMK અને તેના ગઠબંધનના ઉમેદવારને મત આપી તેમની જીક નિશ્ચિત કરવાની અપીલ કરી છે.
Main Tamil Nadu ke tamaam voters se guzarish karta hoo'n ke wo 23 April ko DMK alliance ke tamaam Ummeedwaaro'n ko apna qeemati vote dekar kaamyab karein. @mkstalin @KanimozhiDMK pic.twitter.com/WReaj9TQcK— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 20, 2026
ખાસ કરીને વાનીયમબાડી માટે સમર્થનનો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે જ્યાં સૈયદ ફારૂક DMK ગઠબંધન હેઠળ ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (IUML)ના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આ વચ્ચે 'I.N.D.I.A' ગઠબંધન નેતાઓએ પણ ચૂંટણી પ્રચારમાં ભાગ લીધો હતો અને DMKના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં મત માંગ્યા હતા.
I request all voters of Tamil Nadu to cast their precious vote on April 23rd and make all DMK (@arivalayam) alliance candidates victorious.@mkstalin @KanimozhiDMK pic.twitter.com/46KaMhB1sD— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 20, 2026
આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલ, બિહારના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી તેજસ્વી યાદવ, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો. બીજી તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ અને આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ પણ તમિલનાડુમાં AIADMK ગઠબંધનના સમર્થનમાં પ્રચાર કર્યો હતો.
