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ઓવૈસીનો વડાપ્રધાન મોદીને પ્રશ્ન: "ટ્રમ્પનું નામ તમારા મોઢે કેમ નથી આવતું?"

AIMIMના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ બહરાઇચમાં એક જાહેર સભા યોજી હતી અને સપા, ભાજપ અને યોગી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.

અસદુદ્દીન ઓવૈસી
અસદુદ્દીન ઓવૈસી (ફાઈલ ફોટો (ANI))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 1:47 PM IST

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બહેરાઇચ : AIMIMના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું કે ઈરાન અને ઓમાનના દરમિયાન સમુદ્રમાં અમારી કશ્તિ પર અમેરિકી મિસાઇલ હુમલામાં ભારતીયો જાન ગુમાવી બેઠા... આપણે તેની નિંદા પણ કરી શકતા નથી. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નામ સુધી પ્રધાનમંત્રી મોદીની જૂબાન પર કેમ નથી આવી રહ્યું. ઓવૈસીએ પીએમને સવાલ કર્યો કે, "ભારતના પ્રધાનમંત્રી તમારા મોઢે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નામ કેમ નથી આવતું?

AIMIMના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઓવૈસી એક દિવસના ચૂંટણી પ્રવાસે બહેરાઇચ પહોંચ્યા. આ દરમિયાન તેમણે મોડી સાંજે જિલ્લાના મટેરા વિધાનસભામાં સ્થિત શંકરપુર વિસ્તારમાં જનસભાને સંબોધિત કરતા ભાજપ અને સમાજવાદી પાર્ટી પર નિશાન સાધ્યું. સાથે જ તેમણે પોતાના પહેલા ઉમેદવારની પણ ઘોષણા કરી.

જનસભા દરમિયાન તેમણે લોકોને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે, "ઉત્તર પ્રદેશમાં એન્કાઉન્ટરના નામ પર ઘણા માસૂમ લોકોને તકલીફ આપવામાં આવી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર 17 હજાર એન્કાઉન્ટર થયા છે, જ્યારે સંવિધાન કોઈપણ ધર્મ અને વર્ગ સાથે ભેદભાવની પરવાનગી આપતું નથી. અમે જાણીએ છીએ કે જ્યાં પણ ભાજપની સરકાર છે, ત્યાં બુલડોઝરથી કોના ઘરો તોડવામાં આવે છે."

ઓવૈસીએ આગળ કહ્યું કે, "અમે જાણીએ છીએ કે કોના નસીબમાં એન્કાઉન્ટર લખાયેલું છે. અમને ખબર છે કે કયા સમુદાયના યુવાઓની જવાનીને જેલમાં નાખીને બરબાદ કરવામાં આવી રહી છે અને અમે આ અન્યાય સામે લડી રહ્યા છીએ."

ઓવૈસીએ કહ્યું કે, "અમને કહે છે કે અમે બી ટીમ છીએ, પરંતુ બંગાળમાં શું થયું? બધા ભાજપ સાથે ચાલ્યા ગયા. સમાજવાદી પાર્ટીના અખિલેશ, દીદીની મદદ કરવા બંગાળ ગયા અને ત્યાં બધા લાઇન લગાવીને ભાજપમાં સામેલ થઈ ગયા. બિહારમાં અમારા વિધાયકને તોડવામાં આવ્યો, પરંતુ અમે ફરી જીત્યા. બહેરાઇચ અને મટેરાના લોકો મજલિસનો સાથ આપે. અમે મરી જવું પસંદ કરીશું, પરંતુ ઈમાનનો સોદો નહીં કરીએ."

ઓવૈસીએ જનસભા દરમિયાન કહ્યું કે અમે મટેરાથી ઉત્તર પ્રદેશના અધ્યક્ષ શૌકત અલીને પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. અને અમે વચન આપીએ છીએ કે મટેરામાં, બહેરાઇચમાં અને સમગ્ર પ્રદેશમાં પોતાની જેહાદની તાકાત પર આખી રમત પલટાવી દેશું.

આ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પર હુમલો કરતા કહ્યું કે, "જો હું ભારતના પ્રધાનમંત્રીને કંઈ ન કહું તો બાબાસાહેબ આંબેડકર પણ નારાજ થઈ જશે અને ભાઈ પણ નારાજ થઈ જશે. હું આ બંનેને નારાજ કરવા નથી માંગતો. અમે ભારતના પ્રધાનમંત્રીને કહીએ છીએ કે ભારત વિશ્વગુરૂ બની ગયું છે."

ઓવૈસીએ કહ્યું કે અમે પીએમ મોદીથી પૂછવા માંગીએ છીએ કે, "આજે ઈરાન અને ઓમાનના દરમિયાન સમુદ્ર પર અમારી કશ્તિ પર ભારતના નાગરિકો પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મિસાઇલ છોડીને અમારા ત્રણ ભારતીયોની જાન લઈ લીધી, તેમને મારી નાખ્યા. ભારતના પ્રધાનમંત્રી તમારી જૂબાન પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નામ કેમ નથી આવતું? કહો, ભારતના ત્રણ નાગરિક માર્યા ગયા અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે હરકત કરી, મિસાઇલ મારીને ભારતના ત્રણ નાગરિકોને મારી નાખ્યા, તેની નરેન્દ્ર મોદી તેની નિંદા પણ નથી કરતા."

ઓવૈસી અહીં જ અટક્યા નહીં, તેમણે કહ્યું કે, "અરે એન્કાઉન્ટર કરો, મારો મુલ્લાને, દાઢી પકડીને મારે છે. ઘરમાં ઘૂસી જાય છે, મદરસાઓને તોડે છે, અરે તમે કેવી રીતે બહાદુર છો, તમે તો બુઝદિલ છો, બુઝદિલ છો. ભારતના 3 નાગરિકો માર્યા ગયા અને અમારા પ્રધાનમંત્રી નિંદા પણ ન કરી શક્યા."

ઓવૈસીએ નરેન્દ્ર મોદીના પ્રધાનમંત્રી બનવાના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર મનાવવામાં આવી રહેલા જશ્ન અંગે કહ્યું કે આજે કિંમતો આસમાને પહોંચી રહી છે. અમે કર્જામાં ડૂબી રહ્યા છીએ.

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અસદુદ્દીન ઓવૈસી
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