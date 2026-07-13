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જમ્મુ-કાશ્મીરના બારામૂલામાં 3.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, કોઈ જાનહાનિ નહીં

જમ્મુ-કાશ્મીરના બારામૂલામાં ગઈકાલે રાત્રે ભૂકંપ આવ્યો હતો. જોકે આ ભૂકંપ હળવો હોવાથી કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું નથી.

જમ્મુ-કાશ્મીરના બારામૂલામાં 3.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ
જમ્મુ-કાશ્મીરના બારામૂલામાં 3.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 7:40 AM IST

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Updated : July 13, 2026 at 8:56 AM IST

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શ્રીનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરના બારામુલામાં હળવા ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 3.6 માપવામાં આવી છે. જોકે કોઈ મોટી જાનહાનિ કે નુકસાન અંગે કોઈ અહેવાલ નથી.

નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) એ અહેવાલ આપ્યો છે કે સોમવારે સવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના બારામુલા જિલ્લામાં 3.6 ની તીવ્રતાનો હળવો ભૂકંપ આવ્યો. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી દ્વારા X પર શેર કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, આ ભૂકંપ સવારે 2 વાગ્યે 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. આ લખતી વખતે, કોઈ નુકસાન કે જાનહાનિના કોઈ અહેવાલ મળ્યા નથી. ફેબ્રુઆરીમાં પણ જિલ્લામાં 4.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. તે સમયે પટ્ટન વિસ્તાર ભૂકંપનું કેન્દ્ર હતું.

નોંધનીય છે કે ગયા મહિને પણ અહીં ધરતી ધ્રુજી ઉઠી હતી. જોકે, ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ અફઘાનિસ્તાનમાં હતું, ત્યારે 6.2 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવાયો હતો. જમ્મુ અને કાશ્મીર તેમજ દિલ્હી-એનસીઆરમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ભૂકંપ અફઘાનિસ્તાનના હિન્દુકુશ ક્ષેત્રમાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રીય ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર ઉત્તરપૂર્વીય અફઘાનિસ્તાનમાં કાલાફગનથી લગભગ 81 કિલોમીટર દૂર, 36.442° ઉત્તર અક્ષાંશ અને 70.672° પૂર્વ રેખાંશ પર અને પૃથ્વીની સપાટીથી 215 કિલોમીટર નીચે સ્થિત હતું.

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Last Updated : July 13, 2026 at 8:56 AM IST

TAGGED:

EARTHQUAKE IN KASHMIR
EARTHQUAKE IN JAMMU KASHMIR
EARTHQUAKE IN JAMMU
ભૂકંપ
EARTHQUAKE

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