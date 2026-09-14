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કેદારનાથ યાત્રા: ચિરબાસામાં ભૂસ્ખલન બાદ SDRFનું રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન, 6500થી વધુ યાત્રિકોને સુરક્ષિત બહાર કઢાયા

રુદ્રપ્રયાગમાં કેદારનાથ યાત્રાના માર્ગ પર ચિરબાસા ખાતે ભૂસ્ખલનને કારણે ફસાયેલા 6500થી વધુ યાત્રિકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે

ચિરબાસામાં ભૂસ્ખલન બાદ SDRFનું રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન
ચિરબાસામાં ભૂસ્ખલન બાદ SDRFનું રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 9:51 PM IST

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રુદ્રપ્રયાગ: ભૂસ્ખલનને કારણે કેદારનાથ ધામ યાત્રા માર્ગ પર ચિરબાસા હેલિપેડ નજીક પગપાળા યાત્રાના માર્ગનો એક હિસ્સો ક્ષતિગ્રસ્ત થયો હતો. પહાડ પરથી સતત પડતા પથ્થરો અને કાટમાળને કારણે યાત્રિકોની અવરજવરમાં અવરોધ ઊભો થયો હતો, જેનાથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારને સુરક્ષિત રીતે પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતા મોટી સંખ્યામાં યાત્રિકો માટે પડકાર સર્જાયો હતો. આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં, સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (SDRF)ના જવાનોએ મદદ માટે આગળ આવીને હજારો યાત્રિકોને ક્ષતિગ્રસ્ત ભાગમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર કરવામાં મદદ કરી હતી.

ઘટનાની જાણ થતાં અને SDRF કમાન્ડન્ટ અર્પણ યાદુવંશીની સૂચનાના આધારે, ફોર્સની સોનપ્રયાગ પોસ્ટથી સબ-ઇન્સ્પેક્ટર આશિષ ડિમરીના નેતૃત્વમાં એક ટીમ તાત્કાલિક ચિરબાસા પહોંચી હતી. ટીમે સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું. પોલીસ, જિલ્લા ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે સંકલન સાધ્યું અને રાહત તથા બચાવ કામગીરી શરૂ કરી.

ક્ષતિગ્રસ્ત માર્ગ પર જવાનોએ સંભાળ્યો મોરચો
ક્ષતિગ્રસ્ત માર્ગ પર જવાનોએ સંભાળ્યો મોરચો (ETV Bharat)

માર્ગની જોખમી સ્થિતિ હોવા છતાં જવાનોએ અત્યંત સાવચેતી રાખી અને યાત્રિકોને એક પછી એક ક્ષતિગ્રસ્ત ભાગમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર કરાવ્યા. અત્યાર સુધીમાં આ કામગીરી દરમિયાન 6500થી વધુ યાત્રિકોને માર્ગ પરથી સુરક્ષિત રીતે પસાર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત માર્ગ પરથી પસાર થતા લગભગ 700 ઘોડા અને ખચ્ચરને પણ સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

ભૂસ્ખલનથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં જોખમ હજુ પણ યથાવત છે. પરિણામે જવાનો યાત્રિકોની અવરજવર પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે અને સંવેદનશીલ સ્થળોએ સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી જ યાત્રિકોને આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે.

SDRF, પોલીસ, જિલ્લા ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રના સંયુક્ત અને ત્વરિત પ્રયાસોને કારણે ચિરબાસામાં પડકારજનક ભૂપ્રદેશ અને ક્ષતિગ્રસ્ત યાત્રા માર્ગ વચ્ચે યાત્રિકોની સુરક્ષિત અવરજવર સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળી છે. વહીવટીતંત્ર અને સુરક્ષા એજન્સીઓની ટીમો આ વિસ્તારમાં સતત દેખરેખ રાખી રહી છે.

મુસાફરોની સુરક્ષા એ વહીવટીતંત્રની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. ભૂસ્ખલનથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. રસ્તાની સ્થિતિ અને હવામાનના આધારે મુસાફરોની અવરજવરનું નિયમન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રવાસીઓને અનુરોધ કરવામાં આવે છે કે, તેઓ વહીવટીતંત્ર અને સુરક્ષા દળોની સૂચનાઓનું પાલન કરે અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં બિનજરૂરી જોખમ લેવાનું ટાળે.

-વિશાલ મિશ્રા, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, રુદ્રપ્રયાગ

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