ETV Bharat / bharat

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને હટાવવા માટે 200 થી વધુ સાંસદોએ નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા

પ્રથમ વખત, ગૃહમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને હટાવવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવી શકે છે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (IANS)
author img

By PTI

Published : March 12, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ગુરુવારે એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે 200 થી વધુ સાંસદોએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને તેમના પદ પરથી હટાવવા માટે નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

સૂત્ર અનુસાર, લોકસભાના 130 અને રાજ્યસભાના 63 સાંસદોએ નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. શુક્રવારે સંસદના એક ગૃહમાં આ નોટિસ રજૂ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે, જોકે તે સ્પષ્ટ નથી કે તે કયા ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

વિપક્ષના એક નેતાએ કહ્યું કે સાંસદો નોટિસ અંગે ખૂબ ઉત્સાહિત હતા, અને જરૂરી સંખ્યા પૂર્ણ થયા પછી પણ ગુરુવારે ઘણા સાંસદોએ સહી કરી હતી.

નિયમો અનુસાર, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને હટાવવાની નોટિસ પર લોકસભાના ઓછામાં ઓછા 100 સાંસદો અને રાજ્યસભાના 50 સાંસદોની સહીઓ જરૂરી છે.

બીજા સૂત્ર અનુસાર, વિપક્ષી ગઠબંધન 'ઇન્ડિયા'ના તમામ પક્ષોના સાંસદોએ નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. વધુમાં, આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદોએ પણ નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જોકે પાર્ટી હવે સત્તાવાર રીતે ગઠબંધનનો ભાગ નથી.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને હટાવવા માટે આ પહેલી વાર આવી નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.

એક ઉચ્ચ સ્તરીય સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, નોટિસમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સામે સાત આરોપો છે, જેમાં "પદ પર રહીને પક્ષપાતી અને ભેદભાવપૂર્ણ વર્તન," "ચૂંટણીમાં છેતરપિંડીની તપાસમાં ઇરાદાપૂર્વક અવરોધ" અને "મતદારોનો મોટા પાયે મતાધિકાર છીનવી લેવાનો સમાવેશ થાય છે."

વિરોધ પક્ષોએ વારંવાર મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર પર શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટીને મદદ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, ખાસ કરીને મતદાર યાદીઓની સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા અંગે. તેમનો આરોપ છે કે આ પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં શાસક પક્ષને ફાયદો પહોંચાડવા માટે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળમાં SIR પ્રક્રિયા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રમુખ મમતા બેનર્જીએ ચૂંટણી પંચ પર સાચા મતદારોના નામ દૂર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને હટાવવાની પ્રક્રિયા મહાભિયોગ છે, જે સુપ્રીમ કોર્ટ અથવા હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશને હટાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રક્રિયા જેવી જ છે. મહાભિયોગ ફક્ત સાબિત થયેલા ગેરવર્તણૂક અથવા અસમર્થતાના આધારે જ શરૂ કરી શકાય છે.

સીઈસીને દૂર કરવાનો પ્રસ્તાવ સંસદના કોઈપણ ગૃહમાં રજૂ કરી શકાય છે અને તેને પસાર કરવા માટે ખાસ બહુમતી - ગૃહના કુલ સભ્યપદના બહુમતી અને હાજર અને મતદાન કરનારા સભ્યોના બે તૃતીયાંશ બહુમતીની જરૂર પડે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

REMOVE CHIEF ELECTION COMMISSIONER
PROPOSAL TO REMOVE GYANESH KUMAR
GYANESH KUMAR
GYANESH KUMAR CEC
CHIEF ELECTION COMMISSIONER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.