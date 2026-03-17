હરદીપ પુરીની દીકરીનો સંબંધ જેફ્રી એપસ્ટીન સાથે જોડનારા કન્ટેન્ટ ભારતમાંથી હટાવવાના આદેશ
સુનાવણી દરમિયાન હિમાયની પુરી તરફથી સીનિયર વકીલ મહેશ જેઠમલાણીએ દલીલો કરી હતી.
Published : March 17, 2026 at 1:05 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઇકોર્ટે કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીની દીકરી હિમાયની પુરીની સગીર બાળકીઓના યૌન શોષણના આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટ ચલાવવાના કેસમાં કુખ્યાત જેફ્રી એપસ્ટીન સાથે નામ જોડનારા કન્ટેન્ટ હટાવવા માટે દાખલ માનહાનિ અરજી પર નોટિસ જાહેર કરી છે. જસ્ટિસ મની પુષ્કરણની બેન્ચે હિમાયની પુરીનો સંબંધ જેફ્રી એપસ્ટીન સાથે જોડનારા ભારતમાં છપાયેલા કન્ટેન્ટને હટાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
સુનાવણી દરમિયાન હિમાયની પુરી તરફથી સીનિયર વકીલ મહેશ જેઠમલાણીએ દલીલ કરી હતી, તેમણે જણાવ્યું કે આ કન્ટેન્ટ અરજી કરનારાની છબી ખરાબ કરી રહ્યા છે જ્યારે આ કન્ટેન્ટમાં થોડી પણ સત્યતા નથી, તેમણે આ કન્ટેન્ટને પુરી દુનિયામાં રોકવાની માંગ કરી હતી. મેટા તરફથી હાજર રહેલા વકીલ અરવિંદ દાતારે કોર્ટને જણાવ્યું કે તે પુરી દુનિયામાં આ કન્ટેન્ટ પર રોકવાનો આદેશ પસાર ના કરે, પુરી દુનિયામાં રોક એક અરજી હાઇકોર્ટની ડિવીઝન બેન્ચમાં લંબિત છે.
Delhi HC directs removal of social media content linking Union Minister Hardeep Singh Puri's daughter to Jeffrey Epstein within 24 hours.— Press Trust of India (@PTI_News) March 17, 2026
Delhi HC restrains social media users from publishing, disseminating content linking Hardeep Singh Puri's daughter to Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/Eh8XyQoZKx
ભારત પુરી દુનિયામાં કન્ટેન્ટ રોકી શકતું નથી. ઇંગ્લેન્ડ પણ રોકી શકતું નથી, ત્યારે જેઠમલાણીએ જણાવ્યું કે કાયદો આ છે કે જો ભારતના કોમ્પ્યુટરમાંથી કોઇ કન્ટેન્ટ અપલોડ કરવામાં આવે છે તો પુરી દુનિયામાં તેને રોકી શકાય છે. દાતારે જણાવ્યું કે જો અપલોડ કરનાર તેને હટાવે છે તો આ પુરી દુનિયામાંથી હટી જશે. દાતારે જણાવ્યું કે બીજી હાઇકોર્ટ પણ આવા જ આદેશ આપી રહ્યા છે જેને ભારતમાં રોકવામાં આવે. સુનાવણી દરમિયાન ગૂગલ તરફથી હાજર વકીલે પણ હામી ભરી હતી. દાતારે જણાવ્યું કે હિમાયની પુરી અમેરિકન નાગરિક છે. તે અમેરિકામાં પણ અરજી દાખલ કરી પુરી દુનિયામાં રોક લગાવવા માટે અરજી દાખલ કરી શકે છે, તે બાદ કોર્ટે હિમાયની પુરીનો સંબંધ જેફ્રી એપસ્ટીન સાથે જોડનારા કન્ટેન્ટને ભારતમાંથી હટાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
હિમાયની પુરીએ ખુદની છબીને બદનામ કરવાના બદલામાં 10 કરોડ રૂપિયાના વળતરની માંગ કરી છે. હિમાયનીએ જણાવ્યું કે 22 ફેબ્રુઆરીથી પુરી દુનિયાના વિવિધ ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ અને વિવિધ અજાણ્યા સોશિયલ મીડિયા પર તેનું નામ કુખ્યાત એપસ્ટીન સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, X,Google,Meta અને લિંકડઇન વગેરે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર તેને બદનામ કરનારા કન્ટેન્ટ નાખવામાં આવ્યા છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ ઓનલાઇન કન્ટેન્ટમાં કહેવામાં આવે છે કે હિમાયની પુરી રિયલ પાટર્નર્સ LLCમાં કામ કરતી હતી, તે સમયે એપસ્ટીન અને તેના સહયોગી રિયલ પાટર્નર્સ LLCને ફંડિંગ કરતા હતા. આ કન્ટેન્ટમાં એવો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે રોબર્ટ મીલાર્ડ નામના વ્યક્તિએ પુરી સાથે મળીને લેહમેન બ્રધર્સના પતનનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું. હિમાયની પુરીએ જણાવ્યું કે ઓનલાઇન કન્ટેન્ટમાં જે પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે તે તમામ ખોટા અને તથ્યહીન છે.
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અરજી કરનાર વિરૂદ્ધ આ આરોપ એટલા માટે લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કારણ કે તે કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરીની દીકરી છે, જે પહેલા ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસમાં કામ કરી ચુક્યા છે અને અત્યારે કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં એક સીનયિર પદ પર છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે હરદીપ પુરીનું નામ એપસ્ટીન ફાઇલ્સમાં કથિત રીતે આવ્યા બાદ તેમના વિરૂદ્ધ સંસદમાં પણ કેટલીક વખત હંગામો થઇ ચુક્યો છે.
આ પણ વાંચો: