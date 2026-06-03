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કોર્ટે ₹217 કરોડની ખંડણી કેસમાં જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ, સુકેશ ચંદ્રશેખર અને લીના પોલ સામે આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો

કોર્ટે આરોપીઓને પૂછ્યું કે શું તેઓએ તેમની સામેના આરોપો સ્વીકાર્યા છે, જેનો તેમણે નકારાત્મક જવાબ આપ્યો. પરિણામે, કોર્ટે આ આદેશ જારી કર્યો.

૨૧૭ કરોડની વસૂલાતના કેસમાં સુકેશ ચંદ્રશેખર કોર્ટમાં હાજર થયા.
૨૧૭ કરોડની વસૂલાતના કેસમાં સુકેશ ચંદ્રશેખર કોર્ટમાં હાજર થયા. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 6:47 PM IST

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નવી દિલ્હી: બુધવારે, ઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર, તેની પત્ની લીના પોલ અને અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ ₹217 કરોડના ખંડણી કેસમાં કોર્ટમાં હાજર થયા. એડિશનલ સેશન્સ જજ પ્રશાંત શર્માએ તમામ આરોપીઓ સામે ઔપચારિક રીતે આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો. સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે આરોપીઓને પૂછ્યું કે શું તેઓએ આરોપો કબૂલ કર્યા છે, અને તેમણે જવાબ આપ્યો કે તેઓ ટ્રાયલનો સામનો કરશે. ત્યારબાદ, કોર્ટે આરોપીઓ સામે ઔપચારિક રીતે આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો.

કોર્ટે આ આરોપીઓ સામે MCOCA (માઓવાદી સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ) અધિનિયમ (MCOCA) અને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમો તેમજ IT કાયદાની કલમો હેઠળ આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો. સુકેશ ચંદ્રશેખર ઉપરાંત, આ કેસમાં મુખ્ય આરોપીઓમાં તેમની પત્ની લીના પોલ અને અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝનો સમાવેશ થાય છે. જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ સામે ફક્ત ખંડણીના કેસમાં આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ MCOCA (માઓવાદી સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ) અધિનિયમ (MCOCA) હેઠળ આરોપો રોકી રાખવામાં આવ્યા છે.

દિલ્હી પોલીસે અદિતિ સિંહની ફરિયાદના આધારે આ મામલે કેસ નોંધ્યો હતો. ત્યારબાદ, ED એ મની લોન્ડરિંગનો કેસ પણ દાખલ કર્યો. કોર્ટે ED ને જાણ કરી કે સુકેશે અદિતિ સિંહ પાસેથી ₹57 કરોડ મેળવ્યા હોવાની કબૂલાત કરી હતી, પરંતુ તપાસમાં બહાર આવ્યું કે તેને ₹80 કરોડ મળ્યા હતા. ED એ જણાવ્યું કે સુકેશ આ કેસનો માસ્ટરમાઇન્ડ હતો. તેણે લેન્ડલાઇન પરથી અદિતિ સિંહને પહેલો ફોન કર્યો હતો. ED એ જણાવ્યું કે સુકેશે ખુલાસો કર્યો કે આ પૈસાનો ઉપયોગ કાર, લક્ઝરી વસ્તુઓ અને ભેટ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

ખરેખર, કોર્ટે 15 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને જામીન આપ્યા. ત્યારબાદ, 31 ઓગસ્ટ, 2022 ના રોજ, કોર્ટે જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ સામે દાખલ કરાયેલ પૂરક ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપ્યું. 17 ઓગસ્ટ, 2022 ના રોજ, ED એ આરોપી તરીકે જેકલીનનું નામ ધરાવતી પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી. ED એ આ કેસમાં જેકલીનની ₹7 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ED ચાર્જશીટ મુજબ, આ કેસના મુખ્ય આરોપી સુકેશ ચંદ્રશેખરે ₹57.1 મિલિયનથી વધુ કિંમતની ભેટો આપી હતી. સુકેશે જેકલીનને ભેટો પહોંચાડવા માટે તેના સહયોગી પિંકી ઈરાનીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ ભેટોમાં ₹52 મિલિયનનો ઘોડો અને ₹9 ​​મિલિયનની પારસી બિલાડીનો સમાવેશ થાય છે.

EDના જણાવ્યા અનુસાર, સુકેશ ચંદ્રશેખરે શિવેન્દ્ર સિંહની પત્ની અદિતિ સિંહ અને અન્ય ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ વ્યક્તિઓ સાથે સંકળાયેલી છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મેળવેલા ગેરકાયદેસર ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને જેક્લીન માટે ભેટો ખરીદી હતી. EDના જણાવ્યા અનુસાર, સુકેશે સમગ્ર ગુનાનું આયોજન અને અંજામ આપ્યો હતો. દિલ્હી પોલીસે સુકેશ ચંદ્રશેખર સામે MCOCA લાગુ કર્યો છે.

TAGGED:

SUKESH CHANDRASHEKHAR
FRAME CHARGES JACQUELINE FERNANDEZ
FRAME CHARGES AGAINST LEENA PAUL
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FRAME CHARGES SUKESH CHANDRASHEKHAR

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