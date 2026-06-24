મુંબઇમાં ભારે વરસાદને કારણે બસ-ટ્રેન વ્યવહાર ખોરવાયો; અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા, ઓરેન્જ એલર્ટ
IMDએ આગામી 24 કલાકમાં મુંબઈ અને તેના ઉપનગરોમાં ગાજવીજ અને વીજળી સાથે મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
Published : June 24, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 2:34 PM IST
મુંબઇ: માયાનગરી મુંબઇમાં ચોમાસાનું આગમન થયું છે. મુંબઇમાં વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા હતા જ્યારે રસ્તા પર કેટલાક વૃક્ષ ધરાશાયી થવાની ઘટના પણ બની હતી. વરસાદને કારણે ટ્રેનો પણ મોડી પડી હતી.
મુંબઇમાં ઘણા ભાગોમાં 300 મીમીથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર, સવારે 8 વાગ્યે પૂરા થયેલા 24 કલાક દરમિયાન એકલા પશ્ચિમ અને પૂર્વ ઉપનગરોમાં 208 મીમી અને 167 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો. IMD અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાકમાં કોલાબામાં 248 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો જ્યારે સાંતાક્રુઝમાં 225 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો.
#WATCH मुंबई: मुंबई में भारी बारिश के बीच दादर के पास एक बड़ा पेड़ एक कार पर गिर गया। pic.twitter.com/YKJYvupdhm— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 24, 2026
IMDએ આગામી 24 કલાક દરમિયાન મુંબઇ અને તેના ઉપનગરોમાં ગાજવીજ અને વીજળી સાથે મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગે મુંબઇ, થાણે, રાયગઢ, પાલઘર અને સિંધુદુર્ગમાં કેટલાક સમય સુધી સામાન્યથી ભારે વરસાદની ચેતવણીની સાથે લોકોને જરૂરી સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. બૃહદમુંબઇ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)એ પણ ચેતવણી જાહેર કરી છે કારણ કે શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગે બુધવાર 24 જૂનથી લઇને 30 જૂન સુધી રાજ્યમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ દરમિયાન વીજળીની સાથે સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. શુક્રવારે 26 જૂન માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ટ્રેન સેવાઓ પર અસર
નૈઋત્ય ચોમાસુ મંગળવારે મુંબઈ પહોંચ્યું હતું. ચોમાસુ મુંબઇમાં 13 દિવસ મોડુ પહોચ્યું હતું. મુંબઇમાં મોડી રાતથી શરૂ થયેલા વરસાદને કારણે સવાર સુધીમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઇ ગયા હતા જેના કારણે રોડ પર ટ્રાફિક અને હજારો રહેવાસીઓની દૈનિક અવરજવર પર અસર પડી હતી.
#WATCH नवी मुंबई, महाराष्ट्र: शहर में हो रही बारिश के कारण ठाणे-बेलापुर रोड पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। pic.twitter.com/ojNgJAebVd— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 24, 2026
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