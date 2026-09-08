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ગુટખા, તમાકુ પર પ્રતિબંધ છતાં ફેલાઈ રહ્યું છે ઓરલ કેન્સર, કેમ વધી રહ્યો છે મોતનો આંકડો?

દિલ્હીમાં 15 વર્ષથી વધારે ઉંમરના 21.3 ટકા કિશોર થઈ ચૂક્યા છે તમારુની લતના શિકાર, સંવાદદાતા આશુતોષ ઝાનો રિપોર્ટ...

ઓરલ કેન્સર
ઓરલ કેન્સર (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 5:30 PM IST

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નવી દિલ્હી: સ્વાદ, પરંપરા, કે મૃત્યુને સીધું આમંત્રણ? આપણે જેને ભાઈચારાનું પ્રતીક માનીને ફુંકી રહ્યા છીએ, અને જેને શોખ સમજીને ચાવી રહ્યા છીએ, તે અસલમાં આપણા જીવનનું 'ડેથ વોરન્ટ' છે. આંકડા પુરાવો છે કે જાગરુકતાના અભાવે ઓરલ કેન્સર આજે એક ભયાનક મહામારી બની ચૂકી છે. દેશમાં દર વર્ષે લગભગ 60થી 70 હજાર નવા કેસ સામે આવી રહ્યા છે, જ્યારે 40 હજાર જેટલા દુઃખદ મોત થઈ રહ્યા છે. એટલે કે રોજ દૈનિક 110થી વધારે લોકો દમ તોડી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય પરિવાર સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ અને વૈશ્વિક વયસ્ક તમાકુ સર્વેક્ષણ (GATS)ના આંકડા રૂંવાડાં ઉભા કરી દેશે.

આજે દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં દર 5મો પુરુષ તમાકુની આ જીવલેણ જાળમાં ઘૂંટાઈ રહ્યો છે, તો જ્યારે હરિયાણાના રોહતક અને ઝજ્જર તેના સૌથી મોટા 'હૉટ-સ્પૉટ' બની ચૂક્યા છે, જ્યારે ચૌપાલોની શાન કહેવાતા હુક્કા હવે યુવાઓના ફેફસા અને મોઢાને અંદરો અંદર જ ખાઈ રહ્યા છે. આવો જાણીએ કે આખરે પ્રતિબંધિત હોવા છતા દેશમાં કેન્સરના કેસ કેમ વધી રહ્યા છે? તમાકુ-વિરોધી કાયદો (જમ કે COTPA - Cigarettes and Other Tobacco Products Act)ના લાગુ હોવા છતા તેના પૂર્ણ કાર્યાન્વયનમાં ઘણા મોટા પડકારો છે.

'ટ્વિન-પાઉચ' મૉડલઃ રાજધાની દિલ્હી સહિત દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદા અંતર્ગત પાન મસાલામાં સીધા તમાકુ કે નિકોટીન ભેળવવા પર સંપૂર્ણ રીતે રોક છે, પણ તેના તોડમાં કંપનીઓએ પાન મસાલા અને સુગંધિત તમાકુને અલગ-અલગ પાઉચમાં વેચવાનું શરુ કરી દીધું. લોકો આ પેકેટોને એક સાથે ખરીદે છે અને મિલાવીને ખાય છે, જેનાથી ગુટખા પ્રતિબંધ ફક્ત કાગળો પર જ રહી ગયા. આ ઉપરાંત એક સામાન્ય ધારણા બની ચૂકી છે કે વગર તમાકુવાળા પાન મસાલા સુરક્ષિત છે, જે બિલ્કુલ ખોટું છે. પાન મસાલાનો મુખ્ય ઘટક સોપારી ખુદ એક ગ્રુપ-1 કાર્સિનોજન (કેન્સર પેદા કરનારુ તત્વ) છે. આ કારણે મોઢાની અંદરનું લચીલાપણુ ખતમ થઈ જાય છે જેને ઓરલ સબમ્યૂકસ ફાઈબ્રોસિસ- OSF કહેવામા આવે છે. તેનાથી મોઢુ ખુલવાનું બંધ થઈ જાય છે અને તે જ આગળ ચાલીને કેન્સરનું રુપ લે છે.

સરોગેટ જાહેરાત (Surrogate Advertising): તમાકુ કંપનીઓ સીધી જાહેરાત પર રોક હોવા છતા ઈલાયચી, પાન મસાલા કે માઉથ ફ્રેશનરના નામ પર બ્રાન્ડનો પ્રચાર કરે છે. તેનાથી યુવાઓમાં ભ્રમ બની રહે છે અને અપ્રત્યક્ષ રીતે તમાકુ બ્રાન્ડ્સને પ્રોત્સાહન મળે છે.

બ્લેક માર્કેટ અને સરળ ઉપલબ્ધતાઃ પ્રતિબંધ હોવા છતા પણ ગુટખા અને ચાવવાની તમાકુ ઉત્પાદ ચોરી-છુપે અને બ્લેક માર્કેટમાં ઉંચા ભાવે સરળતાથી મળે છે. પાનની દુકાનોથી લઈને કરિયાણાની દુકાનો સુધી તેની ચેઈન ખૂબ જ મજબૂત છે. વધુમાં, COTPA હેઠળ અનેક ઉલ્લંઘનો માટે નિર્ધારિત દંડ પ્રમાણમાં ઓછો છે (જેમ કે ₹200), જે ઉલ્લંઘન કરનારાઓમાં કાયદાનો ડર ઘટાડે છે; પરિણામે, તેનો ઉપયોગ વધુ વારંવાર બન્યો.

સગીરો સુધી સરળતાથી પહોંચ: શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના 100 ગજના દાયરામાં તમાકુ ઉત્પાદનોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં, ઘણી જગ્યાએ તેનું પાલન કડક રીતે કરવામાં આવતું નથી. આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે વ્યાપક જનજાગૃતિ ઝુંબેશની સાથે કાનૂની છટકબારીઓ દૂર કરવી, દંડ વધારવો અને સ્થાનિક વહીવટી સ્તરે કડક અમલ સુનિશ્ચિત કરવો જરૂરી છે.

પુરુષોમાં ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે લત

તાજેતરના રાષ્ટ્રીય પરિવાર આરોગ્ય સર્વે (NFHS-6, 2023-24) મુજબ, દિલ્હીમાં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના 21.3 ટકા પુરુષો તમાકુનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે મહિલાઓનો આંકડો 1.7 ટકા છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, રાજધાનીમાં 15 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દર પાંચમાંથી એક પુરુષ કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં તમાકુ ઉત્પાદનોનું સેવન કરે છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતોના મતે, આ વ્યાપક સર્વે પરિવાર અને આરોગ્ય કલ્યાણ પર આધારિત છે, તેમ છતાં તે સ્પષ્ટપણે તમાકુના ઉપયોગના ગંભીર મુદ્દા તરફ નિર્દેશ કરે છે. ભારતીય કેન્સર સોસાયટીના પ્રમુખ જ્યોત્સના ગોવિલ જણાવે છે કે, 60 ટકા ઓરલ કેન્સરના કેસ તમાકુ સાથે જોડાયેલા હોય છે; તમાકુ એ મુખ્ય કારણ છે.

સિગરેટ જ નહીં, બીડી અને ખૈની પણ બની રહી છે જીવલેણ

ગ્લોબલ એડલ્ટ ટોબેકો સર્વે (GATS-2, 2016-17)ના તમાકુ-વિશિષ્ટ ડેટા અનુસાર, દિલ્હીમાં કુલ 17.8 ટકા પુખ્ત વયના લોકો (15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના) હાલમાં તમાકુનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ આંકડામાં 11.3 ટકા ધૂમ્રપાન કરનારા અને 8.8 ટકા ધૂમ્રપાન વગરના તમાકુનો ઉપયોગ કરનારા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. પુરુષોમાં આ પ્રમાણ 28.9 ટકા અને સ્ત્રીઓમાં 4.8 ટકા જોવા મળ્યું. ખાસ કરીને નોંધનીય છે કે, તમાકુ નિયંત્રણ નીતિઓ ફક્ત સિગારેટ સુધી મર્યાદિત ન હોઈ શકે. GATS અનુસાર, દિલ્હીમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું તમાકુ ઉત્પાદન બીડી (8.2%) હતુ, ત્યારબાદ ખૈની (4.9%), સિગારેટ (4.9%) અને ગુટખા (3.0%) હતું. આ આંકડા દર્શાવે છે કે દિલ્હીમાં તમાકુની સમસ્યા ખૂબ જ વિવિધ છે, જેમાં ધૂમ્રપાન અને ધૂમ્રપાન વગરના તમાકુ ઉત્પાદનો બંનેનો સમાવેશ થાય છે.

તમાકુની ભારે આર્થિક અને પારિવારિક કિમત

ઈન્ડિયન કેન્સર સોસાયટીના પ્રેસીડેન્ટ જ્યોત્સના ગોવિલ કહે છે કે, તમાકુનું સેવન ફક્ત વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્યને જ નહીં પરંતુ પરિવારોને આર્થિક સંકટમાં પણ ધકેલી રહ્યું છે. તમાકુ કેન્સર, હૃદય રોગ અને ગંભીર શ્વસન રોગોનું એક મુખ્ય કારણ છે. જ્યારે કોઈ કમાવનાર વ્યક્તિ ગંભીર બીમારીનો ભોગ બને છે, ત્યારે લાંબી સારવાર, આવકમાં ઘટાડો અને ઉત્પાદકતામાં ભારે ઘટાડો આખા પરિવારને આર્થિક અને માનસિક તકલીફમાં ધકેલી દે છે.

રાષ્ટ્રીય સ્તર પર ભારે આર્થિક બોજ અને અકાળે મૃત્યુ

વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) ના અંદાજ મુજબ, 2017-18 દરમિયાન ભારતમાં તમાકુ સંબંધિત રોગો અને મૃત્યુનો કુલ આર્થિક બોજ આશરે ₹1.77 લાખ કરોડ હતો, જેમાં આરોગ્યસંભાળ ખર્ચ અને ઉત્પાદકતા નુકસાન બંનેનો સમાવેશ થાય છે. તાજેતરના ભારતીય અભ્યાસ (2019-21) માં જાણવા મળ્યું છે કે 35થી 54 વર્ષની વયના ભારતીય પુરુષોમાં થયેલા કુલ મૃત્યુમાંથી 45.7 ટકા મૃત્યુ તમાકુના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા હતા (તે જ વય જૂથની સ્ત્રીઓમાં 2.5 ટકાની સરખામણીમાં હતા).

રાજધાની દિલ્હીમાં તમાકુ અને ગુટખાના વેચાણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોવાના દાવા કાગળ પર કડક રીતે કરવામાં આવી રહ્યા હોય, પરંતુ વાસ્તવિકતા ચિંતાજનક છે. પ્રતિબંધ હોવા છતાં, દિલ્હીની હોસ્પિટલોમાં મોઢાના કેન્સર અને તેનાથી સંબંધિત ગંભીર કેન્સરના કેસો (Malignancies)માં ઘટાડો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. ઇન્ડિયન કેન્સર સોસાયટી અને દિલ્હી કેન્સર સોસાયટીના ડેટા પુષ્ટિ કરે છે કે, કડક કાયદાઓ હોવા છતાં, આ કેન્સરનો રોગ અનિયંત્રિત રીતે ફેલાઈ રહ્યો છે.

આંકડાની સત્યતાઃ પાછલા વર્ષોની ડરામણી તસ્વીર

દિલ્હીમાં કેન્સરના વધતા બોજ અંગે આરોગ્ય મંત્રાલય અને રાષ્ટ્રીય કેન્સર રજિસ્ટ્રી કાર્યક્રમ (NCRP) દ્વારા તાજેતરમાં જારી કરાયેલા આંકડા ચિંતાજનક છે. દિલ્હી કેન્સર સોસાયટી અને ભારતીય કેન્સર સોસાયટી દ્વારા છેલ્લા 2થી ત્રણ વર્ષમાં જોવા મળેલા વલણોનું વિશ્લેષણ એક ગંભીર પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે. 2023માં, દિલ્હીમાં ઓરલ કેન્સરના કુલ 2,901 કેસ નોંધાયા હતા. જેમાં પુરુષોમાંની સંખ્યા 2,429 અને સ્ત્રીઓની સંખ્યા 472 હતી. પછીના વર્ષે, 2024માં, આ આંકડો વધીને 3,051 પર પહોંચ્યો હતો, જેમાં પુરુષોમાં 2,569 અને સ્ત્રીઓમાં 482 કેસ સામેલ હતા.

પ્રતિબંધ હોવા છતાં કેમ વધી રહ્યા છે કેસ? આ છે જમીની હકીકત

જ્યારે આ બાબતે કેન્સર નિષ્ણાતો અને સામાજિક સંગઠનોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે ઘણા આશ્ચર્યજનક કારણો આપ્યા જે સમજાવે છે કે પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ ઝેર લોકો માટે સરળતાથી કેમ ઉપલબ્ધ છે. વરિષ્ઠ ઓન્કોલોજિસ્ટ અંશુમન સમજાવે છે કે, "આ પ્રતિબંધ ફક્ત 'બ્રાન્ડેડ ગુટખા' પર લાગુ પડે છે, પરંતુ તમાકુ માફિયાઓએ તેનો રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે. આજે, છૂટક તમાકુ, સાદી પાન મસાલા અને કાચી સોપારી અલગથી વેચાય છે. લોકો તેને દુકાન પર જ ખરીદી અને ભેળવીને 'હોમ મેડ ગુટખા' તૈયાર કરી રહ્યા છે." દિલ્હીમાં ભલે પહેલાથી મિશ્રિત તમાકુ ગુટખાના પેકેટ પર પ્રતિબંધ હોય, પરંતુ ફ્લેવર્ડ પાન મસાલા અને તમાકુ અલગ-અલગ વેચાઈ રહ્યા છે. લોકો તેને ખરીદીને જાતે ભેળવીને સેવન કરી રહ્યા છે, જેથી કાયદો ફક્ત કાગળ પર જ સાબિત થાય છે.

પડોસી રાજ્યોમાંથી અવૈધ તસ્કરી, લોકોને સરળતાથી ઉપલબ્ધ

NCRનો ભાગ હોવાથી, દિલ્હી ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણા સાથે તેની સરહદો વહેંચાયેલી છે. આ પડોશી રાજ્યોમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે દાણચોરી કરાયેલા તમાકુ ઉત્પાદનો અને પ્રતિબંધિત ગુટખા રાજધાનીની ઝૂંપડપટ્ટીઓથી લઈને સ્થાનિક કરિયાણાની દુકાનો સુધી દરેક જગ્યાએ રાતોરાત પ્રવેશ કરે છે. બજારમાં નિકોટિનના નવા વિકલ્પો ઉભરી આવ્યા છે (ગુટખાથી લઈને પાઉચ સુધી) ઘણીવાર હર્બલ ઉત્પાદનો અથવા માઉથ ફ્રેશનરના નામે ઘણા એવા ઉત્પાદનો આવી ગયા છે જેમાં છુપી રીતે નિકોટિન કે નશીલા પદાર્થ હોય છે. યુવા વર્ગ આ નવા આકર્ષક પેકેટ્સ મારફતે નશાની જાળમાં ફસાઈ રહ્યો છે.

અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા દર્દીઓનું દબાણ

દિલ્હી દેશની તબીબી રાજધાની છે. ઈન્ડિયન કેન્સર સોસાયટીના સેન્ટર્સ અને એઈમ્સ, સફદરજંગ જેવી મોટી હોસ્પિટલોમાં સારવાર લેતા કેન્સરના દર્દીઓનો નોંધપાત્ર હિસ્સો બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળથી આવે છે. આ રાજ્યોમાંથી મોઢાના કેન્સરના છેલ્લા તબક્કાના દર્દીઓ અહીં સારવાર માટે નોંધણી કરાવે છે, જેના કારણે દિલ્હીના કૂલ કેન્સરના આંકડા વધારે દેખાય છે.

યુવાઓ અને મહિલાઓમાં પણ બદલાઈ રહ્યો છે ટ્રેન્ડ

ઇન્ડિયન કેન્સર સોસાયટી (દિલ્હી શાખા)ના પ્રમુખ જ્યોત્સના ગોવિલ માને છે કે આ રોગ હવે ફક્ત વૃદ્ધો સુધી મર્યાદિત નથી; 25થી 40 વર્ષની વયના યુવાનો ઝડપથી તેનો ભોગ બની રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, શહેરી સંસ્કૃતિ અને કોર્પોરેટ જીવનશૈલીના દબાણને કારણે, યુવાનો ધૂમ્રપાન તેમજ ધૂમ્રપાન રહિત તમાકુના આધુનિક સ્વરૂપો તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા છે. પેકેજ્ડ તમાકુ અને ફ્લેવર્ડ વસ્તુઓના સેવનને કારણે સ્ત્રીઓમાં મોઢામાં ચાંદા અને પ્રી-કેન્સર્સ ચાંદાના કેસ રિપોર્ટ થઈ રહ્યા છે.

મોઢાનું કેન્સર થતા પહેલા આપે છે ઘણા સંકેત

પીજીઆઈએમએસના ડેન્ટલ વિભાગના વડા ડૉ. મંજુનાથના જણાવ્યા મુજબ, ગુટખામાં લગભગ 3,000 પ્રકારના ઝેરી રસાયણો હોય છે. ડોકટરો લોકોને ગુટખા અને તમાકુનું સેવન તાત્કાલિક બંધ કરવા સલાહ આપી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે જો કેન્સરની ઓળગ પ્રથમ તબક્કામાં જ થઈ જાય, તો સફળ સારવારની શક્યતા નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે; જોકે, બીજા કે ત્રીજા તબક્કા સુધીમાં, રોગ ગંભીર બની જાય છે, અને જીવનું જોખમ સતત વધે છે. ડોકટરોના મતે, મોઢાનું કેન્સર થતા પહેલા ઘણા સંકેત આપે છે. મોઢામાં લાંબા સમય સુધી રહેતા લાલ કે સફેદ ડાઘ-દાણા, ચાંદા, મોંની રચનામાં ફેરફાર અને મોં ખોલવામાં મુશ્કેલી જેવા લક્ષણોને અવગણવા જોઈએ નહીં. કેન્સર અચાનક ફેલાતું નથી; તેના બદલે, તે ધીમે ધીમે શરીરમાં પકડ જમાવે છે. તેથી, જો મોંમાં કોઈ અસામાન્ય ફેરફારો જોવા મળે, તો વ્યક્તિએ તાત્કાલિક તપાસ માટે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

ડેન્ટલ વિભાગના પ્રોફેસર ડૉ. હરનીત સિંહના જણાવ્યા મુજબ, મોઢાનું કેન્સર ફક્ત ધૂમ્રપાન કરનારાઓને જ નહીં પરંતુ ગુટખા જેવા ધૂમ્રપાન વગરના તમાકુ ઉત્પાદનોનું સેવન કરનારાઓને પણ અસર કરી શકે છે. મોઢામાં કોઈપણ અસામાન્ય ફેરફાર આ રોગનો પ્રારંભિક સંકેત હોઈ શકે છે. દરમિયાન, દાંતની તપાસ માટે આવેલી એક મહિલામાં મોઢાના કેન્સરના લક્ષણો જોવા મળ્યા. તેણીએ ખુલાસો કર્યો કે તે પહેલા ગુટખાનું સેવન કરતી હતી; હવે દેખાતા લક્ષણો માટે સારવાર શરૂ કરવામાં આવી છે.

ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જાગરુકતા અભિયાન

દરમિયાન, પીજીઆઈએમએસ રોહતકનો ડેન્ટલ વિભાગ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે એક ખાસ ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યો છે. કેન્સરના શરૂઆતના લક્ષણો વિશે લોકોને શિક્ષિત કરવા ઉપરાંત, સ્ક્રીનીંગ અને સારવારની સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. લોકોને બીડી, સિગારેટ અને તમાકુના વ્યસનને દૂર કરવામાં મદદ કરવા માટે એક સમર્પિત કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

કડક વહીવટી પગલાં લેવા જોઈએ

દિલ્હીમાં મૌખિક કેન્સરના આ દુષ્ટ ચક્રને તોડવા માટે ફક્ત કાગળ આધારિત પ્રતિબંધો પૂરતા નથી. નિષ્ણાતો માને છે કે ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ અને દિલ્હી પોલીસે માત્ર મોટા વેરહાઉસ પર જ નહીં પરંતુ સ્થાનિક કરિયાણાની દુકાનો પર પણ બાજનજર રાખવી જોઈએ. દિલ્હી કેન્સર સોસાયટી અને ઇન્ડિયન કેન્સર સોસાયટી જેવી સંસ્થાઓએ જમીની સ્તર પર વસાહતો અને સ્કૂલોમાં જઈને 'મોઢાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો' (જેમ કે મોઢુ ન ખુલવું, ચાંદી ન મટવી) વિશે લોકોને જાગૃત કરવા પડશે. ગેરકાયદેસર રીતે તમાકુ અથવા પ્રતિબંધિત ગુટખા વેચતા પકડાય, એ દુકાનદારોને બિન-જામીનપાત્ર કલમો અને ભારે દંડ સાથે લાઇસન્સ રદ કરવાની કાર્યવાહી થાય. જ્યાં સુધી પ્રતિબંધની રેખાઓ જમીન પર અસર નહીં દેખાડે, ત્યાં સુધી દિલ્હીની હોસ્પિટલોમાં ઓરલ કેન્સરના દર્દીઓની આ લાંબી કતકારો આમ જ ડરાવતી રહેશે.

દેશમાં ૨૬ કરોડ લોકો તમાકુના વ્યસની

ગ્લોબલ એડલ્ટ ટોબેકો સર્વે ઈન્ડિયા (GATS) 2016-17 મુજબ, દેશમાં આશરે 26.7 કરોડ પુખ્ત વયના લોકો (૧૫ વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના) દરરોજ તમાકુનો ઉપયોગ કરે છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે તમાકુના સેવનમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે; પુરુષોની સંખ્યા મહિલાઓની તુલનામાં ઘણી વધારે છે.

ગ્લોબલ એડલ્ટ ટોબૈકો સર્વે (GATS) મુજબ, હાલમાં તમામ પુખ્ત વયના લોકોમાંથી 28.6% તમાકુનું સેવન કરે છે. આ આંકડામાં 42.4% (19.8 કરોડ) પુરુષો અને 14.2% (5.3 કરોડ) સ્ત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. દેશમાં તમાકુના ઉપયોગના સૌથી સામાન્ય સ્વરૂપોમાં ખૈની, ગુટખા, પાન મસાલા અને તમાકુ સાથે પાનનો સમાવેશ થાય છે. ધૂમ્રપાનવાળા તમાકુ ઉત્પાદનોમાં બીડી, સિગારેટ અને હુક્કાનો સમાવેશ થાય છે.

તમાકુથી દુનિયામાં દર વર્ષે 70 લાખ મોત

તાજેતરના WHO અહેવાલ મુજબ, તમાકુ શરીરના લગભગ દરેક ભાગને નુકસાન પહોંચાડે છે, જે કેન્સર, હૃદય રોગ, સ્ટ્રોક, ફેફસાના રોગ, પ્રજનનક્ષમતામાં ઘટાડો, નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને અકાળ મૃત્યુ તરફ દોરી શકે છે. નિકોટિનની લત ખૂબ જ ઝડપથી લાગે છે અને તે હાનિકારક છે. ખાસકરીને બાળકો, કિશોરો અને યુવા વયસ્કો માટે, જેમનું મગજ હાલ વિકસિત થઈ રહ્યું છે. દુનિયામાં તમાકુનો ઉપયોગ કરનારા 120 કરોડ લોકો છે. તમાકુ દર વર્ષે દુનિયામાં 70 લાખથી વધારે લોકોનો જીવ લે છે, જેમાં 16 લાખથી વધારે એવા લોકો સામેલ છે જે ધૂમ્રપાન નથી કરતા, પણ 'સેકન્ડ-હેન્ડ સ્મોક' (બીજાના ધુમાડા)ના સંપર્કમાં આવે છે.

મહિલા-પુરુષ કયુ તમાકુ ઉત્પાદન વધારે ઉપયોગ કરે છે

દેશની કુલ પુખ્ત વસ્તીના 28.6% લોકો તમાકુનો ઉપયોગ કરે છે; આમાં 42.4% પુરુષો અને 14.2% સ્ત્રીઓ સામેલ છે. ચોક્કસ તમાકુ ઉત્પાદનોની વાત કરીએ તો, પુરુષો સૌથી વધુ તમાકુ યુક્ત પાન મસાલાનું સેવન કરે છે, અને સ્ત્રીઓ પણ આ ઉત્પાદનનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે 14.90% પુરુષો તમાકુ યુક્ત પાન મસાલાનું સેવન કરે છે, ત્યારે સ્ત્રીઓ માટે આ આંકડો ફક્ત 2.20% છે.

12.40% પુરુષો ખૈનીનું સેવન કરે છે, જ્યારે 1.30% સ્ત્રીઓ સિગારેટનો ઉપયોગ કરે છે. સિગરેટની વાત કરીએ તો 13.30% પુરુષ અને 1.4% મહિલાઓ તેનું સેવન કરે છે. સિગરેટ કે બીડી પીનારા પુરુષોમાંથી 46% સરેરાશ દર દિવસે 5 કે તેનાથી વધારે સિગરેટ કે બીડી પીવે છે.

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