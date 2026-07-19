TMCના બળવાખોર સાંસદોને બોલાવવા પર વિપક્ષનું સર્વદળીય બેઠકમાંથી વોકઆઉટ, પછી સામેલ થયા
સંસદના ચોમાસુ સત્રના એક દિવસ પહેલા રવિવારે કેટલાક વિપક્ષી નેતાઓએ સર્વદળીય બેઠકમાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું પરંતુ બાદમાં તે ફરી મીટિંગમાં સામેલ થયા હતા.
Published : July 19, 2026 at 3:39 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના ચોમાસુ સત્રના એક દિવસ પહેલા રવિવારે કેટલાક વિપક્ષી નેતાઓએ સર્વદળીય બેઠકમાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું પરંતુ બાદમાં તે ફરી મીટિંગમાં સામેલ થયા હતા. વોકઆઉટને તેમણે TMCના બળવાખોર જૂથ વિરૂદ્ધ એક સાંકેતિક વિરોધ ગણાવ્યો હતો.
સંસદના ચોમાસા સત્ર પહેવા રવિવારે સરકાર દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી સર્વદળીય બેઠકમાં સરકારે પોતાના એજન્ડાની રૂપરેખા તૈયાર કરી હતી. સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરન રિજિજુએ જણાવ્યું, 'સંસદનું ચોમાસુ સત્ર કાલથી શરૂ થઇ રહ્યું છે. સરકારે આજે તમામ પાર્ટીના ફ્લોર લીડર્સની બેઠક બોલવી છે. અમે તમામ પોલિટિકલ પાર્ટીઓને અપીલ કરીએ છીએ કે તે ચોમાસુ સત્રને સારી રીતે ચલાવવમાં મદદ કરે અને સહયોગ કરે.
#WATCH | Delhi: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "The Monsoon Session of Parliament begins tomorrow. The government has convened a meeting of floor leaders from all parties today. We urge all political parties to contribute to and cooperate in ensuring the smooth… pic.twitter.com/t6xy1IqoIN— ANI (@ANI) July 19, 2026
સંસદ બધાની છે. સરકાર જે લેજિસ્લેટિવ કામ અને બિલ રજૂ કરવા માંગે છે તેના વિશે મને આશા છએ કે રૂલિંગ પાર્ટી અને તમામ વિરોધી પાર્ટીઓના સભ્ય સારી રીતે ભાગ લેશે. પાર્લિયામેન્ટ જેટલું સારૂ કામ કરશે, દેશને એટલો વધુ ફાયદો થશે. હું એક વખત ફરી તમામ પાર્ટીના નેતાઓને અપીલ કરું છું કે તે સદનને સારી રીતે ચલાવે અને આ પ્રોસેસમાં મદદ કરે. અમે વિરોધ પક્ષની વાત સાંભળીશું અને અમે આશા કરીએ છીએ કે તે પણ અમારી વાત સાંભળશે.'
મીડિયા સાથે વાત કરતા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી, DMK, JMM, આમ આદમી પાર્ટી, નેશનલ કોન્ફ્રેન્સ, લેફ્ટ પાર્ટી અને શિવસેના UBT સહિત વિપક્ષ, NCPIને કેન્દ્રના આમંત્રણ વિરૂદ્ધ ઓલ પાર્ટી મીટિંગની બહાર ગયું જેમણે તેમણે અનરિકોગ્નાઇજ્ડ પાર્ટી ગણાવી હતી.
#WATCH | Delhi: On rebel TMC MPs, TMC MP Mahua Moitra says, " on what grounds they were invited by the parliamentary affairs minister to attend the all-party meeting. the strength of trinamool congress is still showing us 28." pic.twitter.com/pWQxrTv8Q8— ANI (@ANI) July 19, 2026
મોઇત્રાએ કહ્યું, 'આ તથાકથિત બળવાખોર સાંસદ તેમના મર્જરને સ્પીકરે મંજૂરી આપી નથી. 20 ગેરલાયક પિટીશન હજુ પણ પેન્ડિંગ છે. 91માં એમેડમેન્ટ બાદ અલગ બ્લોક માટે કોઇ જગ્યા નથી તો સંસદના અફેર્સ મિનિસ્ટરે 20 બળવાખોર સાંસદોને ક્યા આધાર પર આમંત્રણ આપ્યું. તે આ મીટિંગમાં કેવી રીતે આવી રહ્યા છે? અમે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો અને પોતાના વિરોધના સિમ્બોલ તરીકે વોકઆઉટ કર્યું હતું અને અમે તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓનો આભાર માનીએ છીએ.'
કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપે 'ભગવાન રામ સાથે છેતરપિંડી કરી છે' અને સરકાર પર લોકોનો વિશ્વાસ બચાવવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
#WATCH | Delhi: Congress MP Pramod Tiwari says, " the congress has staged a walkout to uphold the constitution. making a forecast without a final decision is completely unconstitutional." pic.twitter.com/SyobZj4Tgi— ANI (@ANI) July 19, 2026
તિવારીએ કહ્યું, 'ભાજપ અને તેમની સરકારે ભગવાન રામ સાથે છેતરપિંડી કરી છે, તેમણે માત્ર ડોનેશન નથી ચોર્યું તેમણે લોકોની આસ્થા સાથે પણ ચોરી કરી છે, માટે અમે આ મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છીએ. અમે નીટ કૌભાંડ અને આ વાતને હાઇલાઇટ કરી છે કે 70થી વધુ પરીક્ષાના પેપર લીક થયા છે.
#WATCH | Delhi: All-party meeting underway at the Parliament Annexe building ahead of the Monsoon session of Parliament that begins tomorrow, 20th July. pic.twitter.com/oZwogND8bU— ANI (@ANI) July 19, 2026
આ સ્થિતિ જાણી જોઇને બનાવી રહ્યા છે. તે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવી રહ્યા છે અને આ ઇથેનોલ એન્જિનને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. આ કેટલાક ખાસ લોકોને પૈસા કમાવવા માટે બનાવવામાં આવેલું એક મોટું ષડયંત્ર છે. આ રીતે, જમીન કૌભાંડ પણ છે. ભાજપે ભગવાન રામ સાથે છેતરપિંડી કરી છે. અમે સૌથી પહેલા આ મુદ્દાને ઉઠાવીશું.'
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