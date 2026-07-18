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સોનમ વાંગચુકને જંતર-મંતર પરથી હટાવાયા, વિપક્ષે સરકાર પર કર્યા આકરા પ્રહાર

ગૌતમ દેબરોયના અહેવાલ મુજબ, સોનમ વાંગચુકને વિરોધ સ્થળ પરથી બળજબરીથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

ઉપવાસ પર સોનમ વાંગચુક
ઉપવાસ પર સોનમ વાંગચુક (AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 5:02 PM IST

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નવી દિલ્હી: પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકને દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે ચાલી રહેલા તેમના વિરોધ પ્રદર્શન સ્થળ પરથી કથિત રીતે બળજબરીપૂર્વક હટાવીને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાને લઈને વિપક્ષી પાર્ટીઓએ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ની કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.

વિપક્ષી પાર્ટીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કેન્દ્ર સરકાર કથિત NEET પેપર લીક અંગે લોકોની ચિંતાઓ દૂર કરવાને બદલે લોકશાહી વિરોધ પ્રદર્શનને દબાવવા માટે સરકારી તંત્રનો

આ ઘટનાને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે પ્રતિક્રિયા જોવા મળી છે. અનેક નેતાઓએ પક્ષની રાજકીય રેખાથી અલગ જઈને આરોપ લગાવ્યો છે કે કેન્દ્ર સરકારે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન સામે કાર્યવાહી કરીને જવાબદારી સ્વીકારવાને બદલે બળજબરીનો માર્ગ પસંદ કર્યો છે. ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી)ના મહાસચિવ એમ.એ. બેબીએ દિલ્હી પોલીસની કાર્યવાહીની આકરી નિંદા કરી અને સરકારની પ્રાથમિકતાઓ પર સવાલો ઉઠાવ્યા.

બેબીએ કહ્યું કે, તેઓ સોનમ વાંગચુક અને અભિજીત દિપકેને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હોવાની સખત નિંદા કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, જે શિક્ષણ મંત્રીની નજર હેઠળ પેપર લીક થયું, તેમને હટાવવા અને લાખો વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય બરબાદ કરનારી વ્યવસ્થાને સુધારવાને બદલે સરકાર શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે. આ મોદી સરકારના તાનાશાહી વલણને દર્શાવે છે. અસંમતિને દબાવવી જવાબદારીનો વિકલ્પ બની શકે નહીં.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, સરકારનું વલણ પરીક્ષા વિવાદ અંગેના મુશ્કેલ સવાલોના જવાબ આપવાની અનિચ્છા દર્શાવે છે. તેમણે કહ્યું કે, આ તાનાશાહીભર્યો જવાબ માત્ર એ દર્શાવે છે કે સરકાર જવાબદારી સ્વીકારવા તૈયાર નથી. સાથે જ તેમણે દિલ્હી પોલીસના નેતૃત્વમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારના સમય અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી.

બેબીએ વધુમાં કહ્યું કે, "આ કાર્યવાહી પહેલાં જ દિલ્હી પોલીસ કમિશનરને અચાનક હટાવવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે પોલીસ તંત્રના રાજકીય દુરુપયોગ અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થાય છે. કથિત NEET પેપર લીક અંગે જવાબદારી નક્કી કરવાની અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 20 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર હતા. શનિવારે સવારે તેમને વિરોધ સ્થળ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા."

પ્રદર્શનના આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી પોલીસના અધિકારીઓ વહેલી સવારે જંતર-મંતર પહોંચ્યા હતા અને સોનમ વાંગચુકને સફદરજંગ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. આ કાર્યવાહીની વિપક્ષી પાર્ટીઓ તેમજ સિવિલ સોસાયટી સંગઠનોએ તરત જ નિંદા કરી હતી.

કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેડાએ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય પર બંધારણીય અધિકારોને નબળા પાડવાનો આરોપ લગાવ્યો. ખેડાએ કહ્યું કે, "આપણું બંધારણ અસંમતિ વ્યક્ત કરવાના અધિકારની ખાતરી આપે છે, પરંતુ ગૃહ મંત્રાલય આ અધિકારને નકારવા પર તુલેલું લાગે છે. દિલ્હી પોલીસ સીધી કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કામ કરે છે. તેમણે પોલીસ કાર્યવાહીને એક દિવસ પહેલાં દિલ્હીના નવા પોલીસ કમિશનરની નિમણૂક સાથે પણ જોડી હતી."

ખેડાએ કહ્યું કે જો આજની કાર્યવાહી નવા પોલીસ કમિશનરની પ્રથમ બ્રીફિંગ બાદ લેવામાં આવી હોય, તો તે ખૂબ જ ભયાનક સંદેશ આપે છે. રાજકીય આજ્ઞાપાલન બંધારણીય ફરજ કરતાં વધુ મહત્વનું બની ગયું છે.

ખેડાએ વધુમાં સરકાર પર શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનોને વારંવાર દબાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે મહિલા કુસ્તીબાજોને રસ્તા પર ખેંચવાથી લઈને પૂર્વ સૈનિકો સાથે ગેરવર્તન કરવા સુધી, આ સરકારે વારંવાર બંધારણ પ્રત્યે અનાદર દર્શાવ્યો છે.

સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ડિમ્પલ યાદવે પણ સોનમ વાંગચુકને હટાવવાની કાર્યવાહીને ‘લોકશાહી અને બંધારણ પર હુમલો’ ગણાવ્યો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે આ તાનાશાહી છે અને સરકાર હવે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પણ સહન કરી શકતી નથી.

પોલીસની કાર્યવાહી બાદ કથિત પરીક્ષા ગેરરીતિઓને લઈને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે ચાલી રહેલું ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)’ના નેતૃત્વ હેઠળનું આંદોલન પણ વધુ ઉગ્ર બન્યું છે.

સોનમ વાંગચુકને હટાવ્યા બાદ CJPના અધ્યક્ષ અભિજીત દિપકેએ અનિશ્ચિતકાળની ભૂખ હડતાળ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આજથી પોતાની અનિશ્ચિતકાળની ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી રહ્યા છે અને લોકોને પાછળ ન હટવાની અપીલ કરી છે. દિપકેએ કહ્યું કે આ આંદોલન હવે વધુ મોટું બનશે. તેમણે આંદોલનની માંગમાં પણ ફેરફારની જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે અત્યાર સુધી તેઓ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ સોનમ વાંગચુક સાથે કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી બાદ હવે તેઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના રાજીનામાની માંગ કરશે.

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