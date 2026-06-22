શિવસેના (UBT)ના 6 બળવાખોર સાંસદ શિંદે જૂથમાં જોડાશે, શિવસેનાના ધારાસભ્ય સરનાઇકનો મોટો દાવો
પ્રતાપ સરનાઇકનો દાવો છે કે, ઉદ્ધવ શિવસેનાના છ સાંસદ આજે શિંદેની શિવસેનામાં સામેલ થશે.
Published : June 22, 2026 at 2:09 PM IST
મુંબઇ: ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનામાં બળવો થવાની અટકળો વચ્ચે મહારાષ્ટ્રમાં રાજકારણ ગરમાયું છે. શિવસેનાના ધારાસભ્ય અને મહારાષ્ટ્રના મંત્રી પ્રતાપ સરનાઇકેએ દાવો કર્યો હતો કે શિવસેના (UBT)ના છ બળવાખોર સાંસદો એકનાથ શિંદેની શિવસેનામાં જોડાવા માટે તૈયાર છે. તેમણે કહ્યું કે આ પગલાથી સંસદમાં પાર્ટીની તાકાત વધશે.
સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, પ્રતાપ સરનાઇકે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, શિવસેના (UBT)ના છ બળવાખોર સાંસદો આજે બપોરે 3 વાગ્યે શિંદેની શિવસેનામાં સત્તાવાર જોડાશે. તેમણે કહ્યું કે, આ પગલાથી પાર્ટીમાં સાંસદોની સંખ્યા 7થી વધીને 13 થઇ જશે અને પાર્ટીની તાકાત વધશે. સરનાઇકે જણાવ્યું હતું કે બળવાખોર શિવસેના (UBT)ના સાંસદોએ લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાને એક પત્ર આપ્યો છે.
પ્રતાપ સરનાઇકે જણાવ્યું હતું કે 'ઓપરેશન ટાઇગર' આખું વર્ષ ચાલે છે. બાલાસાહેબ ઠાકરેની વિચારધારાને માનનારા છ સાંસદો આજે બપોરે 3 વાગ્યે શિવસેનામાં સામેલ થઇ રહ્યા છે. અમે તેમનું સ્વાગત કરીએ છીએ.
VIDEO | Mumbai: Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik says, “Our six MPs have decided to join the Shinde-led Shiv Sena. The decision was taken a week ago. Today, in the presence of Eknath Shinde and Dr. Shrikant Shinde, they will formally join the party.” pic.twitter.com/08AGClDT3E— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026
તેમણે કહ્યું, "અમે સંજય રાઉતનો આભાર માનીએ છીએ; તેમના કારણે જ ધારાસભ્યો પહેલા અમારી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા, અને હવે છ સાંસદો જોડાઈ રહ્યા છે." દરમિયાન, શિવસેના (UBT)ના ધારાસભ્ય મહેશ સાવંતે કહ્યું, "જે લોકો જવાના હતા તેઓ ગયા છે... અમે (સામનામાં છાપ્યું છે] સંમત છીએ."
શિવસેનાના MLC ડૉ. મનીષા કાયાંદેએ જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસે આ સમાચારની સત્તાવાર પુષ્ટિ નથી. તેમણે કહ્યું, "કોઈ પણ બળવાખોર નથી; તેઓ 'શિવસૈનિક' છે જે શિવસેનામાં જોડાઈ રહ્યા છે. મારી પાસે આ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી. એકનાથ શિંદેએ ચોક્કસપણે તેનું સ્વાગત કર્યું છે."
તેમણે ઉમેર્યું, "ગઈકાલે, ઓમરાજે નિમ્બાલકરે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું, અને અન્ય સાંસદો પણ તેમના મતદારોને મળ્યા હતા. આજે કોઈ સારા સમાચારની અપેક્ષા છે." જો આવું થાય, તો શિવસેના (UBT)ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં એક મોટું અભિયાન શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે જેમાં તેઓ પક્ષપલટો કરનારા સાંસદોના મતવિસ્તારોમાં પાર્ટી કાર્યકરોને મળશે.
શિવસેના (UBT)ના સાંસદ સંજય રાઉત દ્વારા શેર કરાયેલા શેડ્યૂલ અનુસાર, ઉદ્ધવ ઠાકરે 27 જૂને યવતમાલથી કેમ્પેઇન શરૂ કરશે, ત્યારબાદ વિદર્ભના વાશિમ અને મરાઠવાડા વિસ્તારના હિંગોલીની મુલાકાત લેશે. 28 જૂને, તેઓ પરભણી અને ધારાશિવની મુલાકાત લેશે, અને ત્યારબાદ 29 જૂને શિરડી જશે.
યવતમાલ-વાશિમ સાંસદ સંજય દેશમુખ, હિંગોલી સાંસદ નાગેશ પાટિલ અષ્ટિકર, પરભણી સાંસદ સંજય જાધવ, શિરડી સાંસદ ભાઉસાહેબ વાકચૌરે, મુંબઇ નોર્થ ર્ઇસ્ટના સાંસદ દીના પાટિલ અને ઉસ્માનાબાદ સાંસદ ઓમપ્રકાશ રાજે નિંબાલકર તે લોકો હતા જે શિવસેના (UBT) સંસદીય પાર્ટીની બેઠકમાં સામેલ થયા નહતા અને તેમના એકનાથ શિંદેની શિવસેનામાં સામેલ થવાની આશા છે.
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