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શું 'ઓપરેશન ટાઇગર 3' શરૂ થઈ ગયું? શિંદે અને શિવસેના (UBT) ના ધારાસભ્યો વચ્ચે ગુપ્ત બેઠક બાદ અટકળો તેજ

અહેવાલો અનુસાર, ઠાકરે જૂથના 20 માંથી 14 ધારાસભ્યોએ બુધવારે શિંદે સાથે એક અજ્ઞાત સ્થળે ગુપ્ત બેઠક કરી હતી.

ઉદ્ધવ ઠાકરેના જૂથના છ સાંસદો એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વવાળી શિવસેનામાં જોડાયા પછી.
ઉદ્ધવ ઠાકરેના જૂથના છ સાંસદો એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વવાળી શિવસેનામાં જોડાયા પછી. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 8:40 AM IST

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મુંબઈ: સાંસદો પછી, શું હવે ધારાસભ્યોનો વારો છે? શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) ના છ સાંસદો એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વમાં શિવસેનામાં જોડાયા બાદ આ પ્રશ્ન મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે હવે શિવસેના (UBT) ના ધારાસભ્યો પર નજર રાખી રહ્યા છે અને તેમણે 'ઓપરેશન ટાઇગર 3' શરૂ કર્યું છે.

'ઓપરેશન ટાઇગર 1' ત્યારે થયું જ્યારે શિંદેએ 2022 માં અવિભાજિત શિવસેનાને વિભાજીત કરી હતી, અને તાજેતરમાં છ સાંસદોને તેમના જૂથમાં લાવીને 'ઓપરેશન ટાઇગર 2' હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

અહેવાલો અનુસાર, ઠાકરે જૂથના 20 માંથી 14 ધારાસભ્યો બુધવારે ગુપ્ત સ્થળે શિંદે સાથે મળ્યા હતા. બુધવારે વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાં શિંદેની ગેરહાજરી પણ આ રાજકીય વિકાસ સાથે જોડાયેલી છે.

14 ધારાસભ્યોનું મહત્વ

શિવસેના (UBT) પાસે હાલમાં 20 ધારાસભ્યો છે. 14 થી 15 ધારાસભ્યોની સંખ્યા - કુલના બે તૃતીયાંશ - મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ સંખ્યાના આધારે, આગામી બે થી ત્રણ મહિનામાં અલગ જૂથ બનાવવાના પ્રયાસો થવાની ચર્ચા છે. એવી અટકળો છે કે એકવાર આ જૂથ બની જાય, પછી આ ધારાસભ્યો શિવસેના (UBT) થી અલગ થઈ શકે છે.

સાંસદોના પક્ષપલટાને કારણે થતી નારાજગી ઘટાડવા માટે આ ધારાસભ્યોની હિલચાલ સાવધાનીપૂર્વક અને તબક્કાવાર રીતે હાથ ધરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. તેથી, આગામી બે થી ત્રણ મહિનામાં આ રાજકીય વિકાસ ઝડપી બનવાની અપેક્ષા છે.

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, શિવસેનાના સાંસદ નરેશ મ્હસ્કેએ જણાવ્યું હતું કે શિવસેના (UBT) પાર્ટીના અધિકારીઓ અને કાર્યકરો પાર્ટીના વર્તમાન વલણથી નાખુશ છે અને મોટી સંખ્યામાં પાર્ટી છોડી રહ્યા છે.

તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, "ઘણા પાર્ટી કાર્યકરો હવે એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે," અને ઉમેર્યું હતું કે અધિકારીઓ અને કાર્યકરો શિંદે દ્વારા તેમનું કામ કરાવી રહ્યા છે.

પાર્ટીના ધારાસભ્યો, પદાધિકારીઓ અને કાર્યકરોમાં એવી લાગણી વધી રહી છે કે ઉદ્ધવ ઠાકરે પાર્ટીના વડા તરીકે બિનઅસરકારક છે, અને તેના બદલે, કેટલાક પસંદગીના નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે. મ્હસ્કેએ દાવો કર્યો હતો કે આ નારાજગી ઘણા લોકોને શિવસેના (UBT) છોડવા માટે પ્રેરિત કરી રહી છે.

એકનાથ શિંદેને ધારાસભ્યોને પોતાના પક્ષમાં કેમ લાવવાની જરૂર છે?

સાંસદોને સંડોવતા તાજેતરના "ઓપરેશન ટાઇગર" પાછળ લોકસભાનું ગણિત મુખ્ય પરિબળ હતું. કેન્દ્રમાં NDA સરકારને બહુમતી મજબૂત કરવા અને મહત્વપૂર્ણ બિલો પસાર કરવા માટે વધુ સમર્થનની જરૂર હતી. પરંતુ હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શિંદેને ધારાસભ્યોની જરૂર કેમ છે?

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, વરિષ્ઠ પત્રકાર સંદીપ પ્રધાને કહ્યું કે સાંસદો પછી શિવસેનામાં ધારાસભ્યોને લાવવાના શિંદેના પ્રયાસો 2029 માટેની તેમની રાજકીય તૈયારીઓનો સીધો ભાગ છે.

પ્રધાનએ કહ્યું કે શિંદે જેટલા વધુ ધારાસભ્યોને પોતાના પક્ષમાં લાવશે, ભવિષ્યની ચૂંટણીઓમાં તેમની રાજકીય તાકાત અને સોદાબાજીની શક્તિ એટલી જ વધુ હશે.

પ્રધાનના મતે, જો ભાજપ 2029માં શિંદેને બાજુ પર રાખવાનો પ્રયાસ કરશે, તો ભાજપ માટે તેમના વિના સરકાર બનાવવી મુશ્કેલ બનશે કારણ કે તેઓ મોટી સંખ્યામાં ધારાસભ્યોને ટેકો આપે છે.

પ્રધાનએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આવી સ્થિતિમાં, તેઓ સરકાર ચલાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે અથવા જો જરૂરી હોય તો, સૌથી મોટા વિપક્ષી જૂથની રચના કરવા માટે પૂરતી તાકાત એકઠી કરી શકે છે.

પ્રધાને એમ પણ કહ્યું કે અજિત પવાર અને તેમના પક્ષના અકાળ નબળા પડવાથી સર્જાયેલા શૂન્યાવકાશનો શિંદે પરોક્ષ રીતે લાભ મેળવી રહ્યા છે. જ્યારે NCPમાં મોટા ભાગલાની શક્યતા ઓછી દેખાઈ રહી છે, ત્યારે તેમણે અવલોકન કર્યું કે શિંદે અન્ય પક્ષોના ધારાસભ્યોને આકર્ષવા માટે તેમની શક્તિ, સંસાધનો અને રાજકીય પ્રભાવનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

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