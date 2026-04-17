લોકસભામાં પાસ ન થઈ શક્યું મહિલા આરક્ષણ સંશોધન બિલ, રાહુલ ગાંધીએ ખુશી વ્યક્ત કરી
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "આ થવાનું જ હતું." તેમણે ઉમેર્યું, "સીમાંકનને મહિલા અનામત સાથે જોડવું ખોટું છે."
Published : April 17, 2026 at 8:49 PM IST
નવી દિલ્હી: 2029ની લોકસભા ચૂંટણીથી શરૂ થતી લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત લાગુ કરવાના હેતુથી બનાવવામાં આવેલું બંધારણીય સુધારા બિલ શુક્રવારે સંસદના નીચલા ગૃહમાં પસાર થવામાં નિષ્ફળ ગયું. 'બંધારણ (131મો) સુધારો બિલ, 2026' પર ગૃહમાં મતદાન દરમિયાન, પ્રસ્તાવને 298 મત મળ્યા અને 230 મત વિરુદ્ધ મળ્યા.
લોકસભામાં કોઈપણ બંધારણીય સુધારા બિલ પસાર કરવા માટે, બે તૃતીયાંશ બહુમતી જરૂરી છે. આ બિલની સાથે, સરકારે 'સીમાંકન બિલ, 2026' અને 'કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026' પણ ચર્ચા અને પસાર કરવા માટે ગૃહમાં રજૂ કર્યા હતા; જોકે, આ બિલ પણ આગળ વધી શક્યા નહીં.
સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે, બંધારણીય સુધારા બિલ પસાર ન થવાને કારણે, બે સંબંધિત બિલો - 'સીમાંકન બિલ, 2026' અને 'કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026' - હવે આગળ ધપાવી શકાતા નથી.
બિલની નિષ્ફળ ગયા બાદ, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ તેમની પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "અમે બંધારણ પરના આ હુમલાને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. અમે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે આ મહિલાઓ માટે અનામત બિલ નથી; બલ્કે, તે ભારતના રાજકીય માળખાને બદલવાનું એક સાધન છે."
લોકસભામાં બંધારણ (એકસો એકત્રીસમો સુધારો) બિલ, 2026 પસાર ન થયા બાદ, કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ મહિલા અનામતનો મુદ્દો નહોતો, પરંતુ લોકશાહીનો મુદ્દો હતો. અમે ક્યારેય સીમાંકનને મહિલા અનામત સાથે જોડવા માટે સંમત થઈ શકીએ નહીં. આ બિલ પસાર થવું શક્ય નહોતું. આ આપણા દેશમાં લોકશાહી માટે એક મોટી જીત છે."
પ્રિયંકાએ પૂછ્યું, "શું હાથરસ, ઉન્નાવ અને મણિપુરમાં કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ ગયેલા લોકો હવે મહિલા વિરોધી માનસિકતા વિશે વાત કરી રહ્યા છે?"
કોંગ્રેસના સાંસદ ઇમરાન મસૂદે જણાવ્યું, "ભાજપનું ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહ્યું છે. તેમનો ક્યારેય આરક્ષણ આપવાનો ઇરાદો નહોતો."
બિલ પસાર ન થયા બાદ, NDA નેતાઓએ સંસદ સંકુલમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
ભાજપના સાંસદ ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું, "દેશની 'નારી શક્તિ' એ આજે જોયું કે ભારત ગઠબંધન અને કોંગ્રેસે મહિલા અનામત બિલને કેવી રીતે અવરોધ્યું. તેમને આની કિંમત ચૂકવવી પડશે."
આ પણ વાંચો: