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શિવસેના (UBT) ની બેઠકમાં ફક્ત ત્રણ સાંસદો હાજર રહ્યા, રાઉતે કહ્યું કે જેઓ હાજર રહ્યા ન હતા તેઓ દેશદ્રોહી

સંજય રાઉતે કહ્યું કે જે સાંસદો હાજર રહ્યા ન હતા તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

શિવસેના (UBT) ની બેઠકમાં ફક્ત ત્રણ સાંસદો હાજર રહ્યા.
શિવસેના (UBT) ની બેઠકમાં ફક્ત ત્રણ સાંસદો હાજર રહ્યા. (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 12:45 PM IST

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નવી દિલ્હી: મહારાષ્ટ્રનું રાજકારણ આ દિવસોમાં વધુને વધુ ગરમાયું છે. અહેવાલો અનુસાર, શિવસેના (UBT) એ ગુરુવારે જૂના સંસદ ભવન ખાતે પાર્ટીના સાંસદોની બેઠક બોલાવી હતી, પરંતુ તેમાં ફક્ત ત્રણ સાંસદો હાજર રહ્યા હતા. બાકીના છ સાંસદો ગેરહાજર રહ્યા હતા. બેઠક સવારે 11 વાગ્યે બોલાવવામાં આવી હતી.

બળવાખોર સાંસદોએ પાર્ટીની બેઠકથી પોતાને દૂર રાખ્યા. જે સાંસદોમાં હાજરી આપી હતી તેમાં રાજ્યસભાના સભ્ય સંજય રાઉત, લોકસભાના સાંસદો અરવિંદ સાવંત, અનિલ દેસાઈ અને રાજાભાઉ વાઝેનો સમાવેશ થાય છે. બેઠક દરમિયાન, સંજય રાઉતે જાહેર કર્યું કે જે સાંસદો બેઠકમાં હાજરી આપશે તે તેમના પોતાના છે, અને જે નહીં આપે તેઓ અપ્રમાણિક અને દેશદ્રોહી છે. શિવસેના (UBT) એ તેના તમામ સાંસદોને ત્રણ લાઇનનો વ્હીપ જારી કર્યો હતો, જેમાં તેમને દિલ્હીમાં પાર્ટીના સંસદ કાર્યાલયમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં હાજરી આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમને વિશ્વાસ છે કે પાર્ટીના બધા સાંસદો બેઠકમાં હાજરી આપશે, ત્યારે અરવિંદ સાવંતે થમ્બ્સ-અપ સાથે જવાબ આપ્યો. દરમિયાન, દિલ્હીમાં પાર્ટીના સાંસદ અરવિંદ સાવંત સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં રાઉતે પૂછ્યું, "શિંદેની શિવસેના ક્યારે વાસ્તવિક શિવસેના બની? વાસ્તવિક શિવસેના અહીં છે. જ્યાં પણ ઠાકરે છે, ત્યાં શિવસેના છે."

શિવસેના (UBT) માં પક્ષપલટાના પ્રયાસની અફવાઓ અંગે સમાચાર એજન્સી ANI દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં, રાઉતે પાર્ટીને નબળી પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા લોકોને કડક શબ્દોમાં પડકાર ફેંક્યો. "તેઓ વિચારે છે કે તેઓએ એક વાર આવું કર્યું છે. હું તેમને કહીશ, મને બતાવો. જો અમે તમને તોડીશું નહીં, તો અમે અમારા પિતાનું નામ નહીં લઈએ. અમારા પિતાનું નામ બાળાસાહેબ ઠાકરે છે. શું તમે લોકશાહીની મજાક ઉડાવી રહ્યા છો? શું તમારી પાસે આટલા પૈસા છે? તમે ED અને CBI થી કોને ધમકી આપી રહ્યા છો? અમને? અમે પહેલા પણ જેલમાં ગયા છીએ અને અમે ફરીથી જેલમાં જવા માટે તૈયાર છીએ, પરંતુ હું તમને ફક્ત પાઠ ભણાવીશ."

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