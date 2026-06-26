ETV Bharat / bharat

વનરક્ષકની સરકારી નોકરી મેળવવા માટે પહોંચી માત્ર એક જ ઉમેદવાર, સિલેક્ટ થઇ

સરકારી નોકરી મેળવવા યુવાનોમાં ભારે સ્પર્ધા જોવા મળે છે પરંતુ તેનાથી ઉલટ સીધી જિલ્લામાં વનરક્ષકની ભરતી દરમિયાન ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે.

વન રક્ષકની ભરતી માટે પહોંચેલી એકમાત્ર મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી થઇ હતી
વન રક્ષકની ભરતી માટે પહોંચેલી એકમાત્ર મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી થઇ હતી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સીધી: સરકારી નોકરી મેળવવા યુવાનોમાં ભારે સ્પર્ધા જોવા મળે છે પરંતુ તેનાથી ઉલટ સીધી જિલ્લામાં વનરક્ષકની ભરતી દરમિયાન ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. પછાત આદિ જનજાતિ બૈગા, ભારિયા અને સહરિયા સમુદાય માટે બહાર પાડવામાં આવેલી ખાસ ભરતીમાં 8 પદ માટે ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા પરંતુ પસંદગી પ્રક્રિયામાં માત્ર એક જ ઉમેદવાર પહોંચ્યો હતો.

જે એક ઉમેદવાર પહોંચ્યો હતો તે પણ સીધી જિલ્લાની નહીં પણ ઉમરિયા જિલ્લાની રહેવાસી હતી. નિયમ અનુસાર શારીરિક પરીક્ષણ અને દોડની પરીક્ષા પૂર્ણ કર્યા બાદ તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી જ્યારે 7 પદ ખાલી રહ્યા હતા.

8 પદ માટે 25 ઉમેદવારોએ હાજર રહેવાનું હતું

વન વિભાગ અનુસાર વર્ષ 2026ની ખાસ ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ વન મંડળ સીધીમાં કૂલ 8 પદ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી હતી જેમાંથી 5 પદ જનરલ કેટેગરી, 1 પદ પૂર્વ સૈનિક અને 2 પદ હોમગાર્ડ સ્વયંસેવક નગર સૈનિક માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયામાં કૂલ 25 ઉમેદવારોને લેખિત પરીક્ષા, શારીરિક પરીક્ષા અને દોડ માટે કોલ લેટર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

ભરતીમાં પહોંચેલી એકમાત્ર ઉમેદવારની પસંદગી

મુખ્ય વન સંરક્ષક, મધ્યપ્રદેશના નિર્દેશ અનુસાર પરીક્ષાર્થીઓના દસ્તાવેજોની તપાસ અને પરીક્ષણ માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. વન મંડળ રીવા અને સીધી જિલ્લાના અધિકારીઓની હાજરીમાં 23 જૂને પસંદગી પ્રક્રિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, નક્કી તારીખ પર માત્ર એક જ મહિલા ઉમેદવાર હાજર રહી હતી. ભરતીના નિયમ અનુસાર મહિલા પરીક્ષાર્થીને 15 કિલોમીટર અને પુરૂષ પરીક્ષાર્થીને 25 કિલોમીટરની દોડ પૂર્ણ કરવાની હતી જેમાં હાજર રહેલી એકમાત્ર મહિલા ઉમેદવારે તેને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી હતી.

સરકારી નોકરી મેળવવા માટે મહેનત કરે છે યુવાન

આ ભરતી એટલા માટે પણ ચર્ચામાં છે કારણ કે સરકારી નોકરી મેળવવા માટે યુવાનો મહેનત કરે છે. આ કારણે યુવાનોના વધતા રસ બીચ બૈગા, ભારિયા અને સહરિયા જનજાતિ માટે ખાસ ભરતી અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટાભાગના ઉમેદવાર ગેરહાજર રહેતા 7 પદ હજુ પણ ખાલી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FOREST GUARD RECRUITMENT
FOREST GUARD JOB
CANDIDATE SELECTED FOREST GUARD JOB
FOREST GUARD RECRUITMENT MP
FOREST GUARD JOB

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.