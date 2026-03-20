'ફક્ત ભારત જ યુદ્ધનો અંત લાવી શકે છે,' નાગપુરમાં RSS વડા મોહન ભાગવત
RSS વડાએ જણાવ્યું હતું કે, સ્વાર્થ ઉપરાંત, પ્રભુત્વની શોધ પણ વિશ્વભરમાં સંઘર્ષો પાછળનું પ્રેરક બળ છે.
Published : March 20, 2026 at 2:18 PM IST
નાગપુર: વિશ્વભરમાં સંઘર્ષોનું મૂળ સ્વાર્થ અને પ્રભુત્વની ઇચ્છામાં રહેલું છે, અને કાયમી શાંતિ ફક્ત એકતા, શિસ્ત અને *ધર્મ* નું પાલન દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. RSS વડા મોહન ભાગવતે શુક્રવારે અહીં એક સભાને સંબોધતા આ ટિપ્પણી કરી. ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે ચાલી રહેલા સંઘર્ષો વચ્ચે, વિશ્વભરમાંથી ઉઠતા અવાજો સૂચવે છે કે ફક્ત ભારત પાસે જ આ લડાઈઓનો અંત લાવવાની ક્ષમતા છે, કારણ કે આ દેશની પ્રકૃતિમાં સહજ છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે *ધર્મ* નો પાયો નાખીને ડગમગતા વિશ્વને સંતુલન પુનઃસ્થાપિત કરવાની જવાબદારી ભારતની છે.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે 2,000 વર્ષોથી, વિશ્વએ સંઘર્ષોને ઉકેલવાના પ્રયાસમાં વિવિધ વિચારધારાઓનો પ્રયોગ કર્યો છે, છતાં તેને કોઈ નોંધપાત્ર સફળતા મળી નથી. RSS વડાએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે, ધાર્મિક અસહિષ્ણુતાની સાથે, બળજબરીથી ધર્માંતરણ અને શ્રેષ્ઠતા અને હીનતાના વિચારો જેવા મુદ્દાઓ પણ ચાલુ રહે છે.
શહેરમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) કાર્યાલયનો શિલાન્યાસ કર્યા પછી સભાને સંબોધતા ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે ભારતનું પ્રાચીન જ્ઞાન શીખવે છે કે "બધા જીવો એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે અને એક છે." તેમણે સંઘર્ષથી દૂર જઈને સંવાદિતા અને સહયોગ તરફ આગળ વધવાનું આહ્વાન કર્યું.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આધુનિક વિજ્ઞાન પણ ધીમે ધીમે આ જ સમજણ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ભાગવતે પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે વૈશ્વિક સંઘર્ષોનું મૂળ સ્વાર્થ અને પ્રભુત્વની ઇચ્છામાં રહેલું છે, અને કાયમી શાંતિ ફક્ત એકતા, શિસ્ત અને *ધર્મ* ના આચરણ દ્વારા જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
આચારના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે *ધર્મ* ફક્ત શાસ્ત્રો સુધી મર્યાદિત ન રહી શકે; તેના બદલે, તે લોકોના વાસ્તવિક વર્તનમાં પ્રતિબિંબિત થવું જોઈએ. RSS વડાએ નોંધ્યું હતું કે શિસ્ત અને નૈતિક મૂલ્યોનું પાલન કરવા માટે સતત અભ્યાસની જરૂર છે - એક પ્રક્રિયા જેમાં ઘણીવાર વ્યક્તિગત મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડે છે.
તેમણે અવલોકન કર્યું કે જ્યારે ભારત માનવતામાં વિશ્વાસ રાખે છે, ત્યારે અન્ય રાષ્ટ્રો "અસ્તિત્વ માટે સંઘર્ષ" અને "સૌથી યોગ્યના અસ્તિત્વ" ના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વિશ્વને જેની જરૂર છે તે સંઘર્ષ નથી, પરંતુ સંવાદિતા છે. RSSના વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું, "પહેલા એક વિશાળ ધાર્મિક જાગૃતિ શરૂ થઈ, ત્યારબાદ બીજું બધું. પછી સ્વતંત્રતાનો સંઘર્ષ શરૂ થયો. ત્યારબાદ, નવા ભારતે તે જ ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણના આધારે તેનું બંધારણ ઘડ્યું..."
તેમણે ઉમેર્યું, "...યોગી અરવિંદોએ 150 વર્ષ પહેલાં અવલોકન કર્યું હતું કે સનાતન ધર્મનું પુનરુત્થાન દૈવી ઇચ્છા છે; આ જ કારણસર ભારતનો ઉદય થઈ રહ્યો છે. વિશ્વ હાલમાં ડગમગી રહ્યું છે. આપણે આ જોઈ શકીએ છીએ. વિસ્તૃત રીતે સમજાવવાની જરૂર નથી કારણ કે આખી પરિસ્થિતિ આપણી સામે છે. યુદ્ધો થઈ રહ્યા છે; આ યુદ્ધો શા માટે થઈ રહ્યા છે, તે ફક્ત સ્વાર્થ માટે છે અને બીજું કંઈ નથી..."
