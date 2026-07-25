ઓનલાઈન ગેમિંગ છેતરપિંડી: ગેમ્સક્રાફ્ટની ₹1,906 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત; ED એ કાર્યવાહી કરી
ED ના જણાવ્યા મુજબ, ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપની ગેમ્સક્રાફ્ટે વ્યસનકારક ગેમિંગ વાતાવરણ બનાવીને સહભાગીઓને "વારંવાર દાવ" લગાવવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા.
Published : July 25, 2026 at 11:19 AM IST
બેંગલુરુ/નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના બેંગલુરુ ઝોનલ ઓફિસે રમીકલ્ચર એપ કેસના સંદર્ભમાં મેસર્સ ગેમ્સક્રાફ્ટ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેના શેરધારકો અને સંબંધિત સંસ્થાઓની આશરે ₹1,906 કરોડની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિઓ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. ED એ શુક્રવારે આ માહિતી શેર કરી.
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપની ગેમ્સક્રાફ્ટે "વ્યસનકારક" ગેમિંગ વાતાવરણ બનાવ્યું હતું, જે સહભાગીઓને "સતત ગેમપ્લે" લગાવવા માટે લલચાવતું હતું.
કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં બેંક ડિપોઝિટ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, કન્વર્ટિબલ નોટ્સ, ઇક્વિટી શેર, ફાર્મહાઉસ અને ગેમ્સક્રાફ્ટ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના શેરધારકો, તેમના પરિવારના સભ્યો, ખાનગી ફેમિલી ટ્રસ્ટ અને સંલગ્ન સંસ્થાઓના નામે ખરીદેલી વિવિધ રહેણાંક અને વાણિજ્યિક મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
એક નિવેદનમાં, તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ જપ્તી 22 જુલાઈના રોજ રમીકલ્ચર, રમીપ્રાઈમ, પ્લેશીપ અને રમીટાઇમ એપ્સ સાથે સંકળાયેલા કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
ED એ જણાવ્યું હતું કે Gameskraft અને RummyTime Technologies આ એપ્સ દ્વારા ઓનલાઈન રીઅલ-મની ગેમ્સ (RMGs) ચલાવી રહ્યા હતા અને તેમનો યુઝર બેઝ આશરે 3 કરોડ સહભાગીઓનો હતો, જે મુખ્યત્વે તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુ રાજ્યોમાં સ્થિત હતા.
કેન્દ્ર સરકારે ઓગસ્ટ 2025 માં ભારતમાં ઓનલાઈન રીઅલ-મની ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
ED એ દાવો કર્યો હતો કે આ કંપનીઓએ વપરાશકર્તાઓ દ્વારા જમા કરાયેલા સ્ટેકિંગ અથવા વેગરિંગ રકમ પર 10% થી 15% સુધીની પ્લેટફોર્મ ફી વસૂલીને આવક ઉભી કરી હતી. એજન્સીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે કંપનીઓએ શંકાસ્પદ સહભાગીઓ સામે રમવા માટે બોટ્સ (ઓટોમેટેડ પ્રોગ્રામ્સ અને અલ્ગોરિધમ્સ) નો ઉપયોગ કર્યો હતો.
ED અનુસાર, યુઝર્સને સતત ગેમપ્લે અને વધુ ડિપોઝિટને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે બોનસ, રેફરલ પ્રોત્સાહનો, મફત ટુર્નામેન્ટ એન્ટ્રીઓ અને પ્રમોશનલ રિવોર્ડ્સ દ્વારા "લલચાવ" કરવામાં આવ્યા હતા. ED એ દાવો કર્યો હતો કે, "કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓએ એક ગેમિંગ વાતાવરણ બનાવ્યું જે વારંવાર સટ્ટાબાજીને પ્રોત્સાહન આપતું હતું, જેના કારણે કંપનીઓ પ્લેટફોર્મ કમિશનના રૂપમાં ગુનાની મોટી રકમ ઉભી કરી શકતી હતી."
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રવૃત્તિઓમાંથી પેદા થતી ગુનાની રકમને પછીથી સ્તરીય રીતે એકત્રિત કરવામાં આવી હતી અને શેરધારકોને ડિવિડન્ડ ચૂકવણી અને શેર બાયબેક દ્વારા સંકલિત કરવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં ED ની તાજેતરની કાર્યવાહી બાદ જપ્ત અને સ્થિર સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય ₹2,401 કરોડ થયું છે.