જમ્મુ કાશ્મીરના ગાંદરબલમાં સુરક્ષાદળ અને આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ, એક આતંકી ઠાર
જંગલમાં આતંકીઓની હાજરીની ગુપ્ત જાણકારી મળ્યા બાદ પોલીસ, સેના અને CRPFની એક સંયુક્ત ટીમે તપાસ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું.
Published : April 1, 2026 at 11:16 AM IST
ફિરદૌસ તાંત્રે
ગાંદરબલ (જમ્મુ કાશ્મીર): જમ્મુ કાશ્મીરના ગાંદરબલ જિલ્લાના અરહામા વિસ્તારમાં ઘેરાબંધી અને તપાસ અભિયાન દરમિયાન સુરક્ષાદળોએ એક આતંકવાદીને ઠાર માર્યો છે. ભારતીય સેના અનુસાર, આ અભિયાન મંગળવાર રાત્રે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે બાદ ફાયરિંગના સમાચાર આવ્યા હતા, જેને કારણે સુરક્ષાદળોએ ઘેરાબંધીને રણનીતિક રીતે ફરી વ્યવસ્થિત કરવી પડી હતી. સેનાએ જણાવ્યું કે સૈનિકોએ જવાબી કાર્યવાહી કરી હતી જેના પરિણામે એક આતંકવાદી ઠાર મરાયો છે.
મધ્ય કાશ્મીરના ગાંદરબલ જિલ્લામાં મંગળવાર સાંજે સુરક્ષાદળ અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ થઇ હતી. અધિકારીઓ અનુસાર, આ અથડામણ જિલ્લાના અહરામા વન વિસ્તારમાં તે સમયે શરૂ થઇ જ્યારે સુરક્ષાદળ તપાસ અભિયાન ચલાવી રહ્યા હતા, ત્યારે આતંકીઓએ ફાયરિંગ કર્યું હતું.
એક સીનિયર પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે જંગલમાં આતંકીઓની હાજરીની ગુપ્ત જાણકારી મળ્યા બાદ પોલીસ, સેના અને CRPFની એક સંયુક્ત ટીમે ઘેરાબંધી કરી હતી અને તપાસ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું. જેવા જ જવાન શંકાસ્પદ વિસ્તાર તરફ આગળ વધ્યા ત્યારે ત્યા સંતાયેલા આતંકીઓએ તેમના પર ફાયરિંગ કર્યું હતું જે બાદ સુરક્ષાદળોએ જવાબી કાર્યવાહી કરી હતી.
સુત્રો અનુસાર, સુરક્ષાદળોએ વિસ્તારમાં બે આતંકીઓને ઘેરી લીધા હતા. સ્થિતિને જોતા અથડામણ સ્થલે વધારાની રિએન્ફોર્સમેન્ટ મોકલવામાં આવી હતી જેથી ઘેરાબંધીને વધુ મજબૂત કરી શકાય. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગાંદરબલ જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં કેટલાક સુરક્ષા અભિયાન અને અથડામણ થઇ છે. આ વિસ્તાર કેન્દ્રીય કાશ્મીરમાં સ્થિત છે જ્યાં જંગલ અને પહાડી વિસ્તાર હોવાને કારણે આતંકીઓ આસાનીથી છુપાયેલા રહી શકે શકે છે.
આ પણ વાંચો: