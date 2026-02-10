ETV Bharat / bharat

ઉત્તરાખંડ: એક જ ગામની બે મહિલાઓ પર સામૂહિક બળાત્કાર, એક જ ગેંગ દુર્વ્યવહારનો વીડિયો બનાવ્યો

રૂરકી (હરિદ્વાર) માં એક જ ગામની બે મહિલાઓ પર સામૂહિક બળાત્કાર થયો છે. બંને કેસના આરોપીઓ એક જ છે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 3:53 PM IST

4 Min Read
દેહરાદૂન : ઉત્તરાખંડમાં તાજેતરના દિવસોમાં ગુનાઓમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. રાજધાની દેહરાદૂનથી લઈને ઉધમ સિંહ નગર અને હરિદ્વાર જેવા મુખ્ય જિલ્લાઓ સુધી, આ વિસ્તારો વધુને વધુ ગુનાના કેન્દ્રો બની રહ્યા છે. હરિદ્વાર જિલ્લાના રૂરકીમાં બનેલી 2 સનસનાટીભર્યા ઘટનાઓએ માત્ર પોલીસ વિભાગને જ નહીં, પરંતુ શહેરીજનો અને ગ્રામજનોને પણ આઘાત પહોંચાડ્યો છે. આ ઘટનાઓએ સમગ્ર રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

રૂરકીના એક જ ગામમાં બે મહિલાઓ પર સામૂહિક બળાત્કાર થયો છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, પહેલી મહિલાના સામૂહિક બળાત્કાર માટે ધરપકડ કરાયેલા અને જેલમાં બંધ કરાયેલા તે જ આરોપીઓને બીજી મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કાર કરવા બદલ પણ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. બીજી પીડિતાની ફરિયાદ બાદ, પોલીસ તપાસમાં બંને કેસમાં ચોંકાવનારી મોડસ ઓપરેન્ડી બહાર આવી. ત્રણ આરોપીઓમાંથી, મેહરબાન અને અબ્દુલ રહેમાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એક હજુ પણ ફરાર છે.

આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે
આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે (Haridwar Police)

પહેલો કેસ - ડ્રગ્સ, અશ્લીલ વીડિયો અને શોષણ

રૂરકી કોતવાલી વિસ્તારના એક ગામની રહેવાસી 36 વર્ષીય પહેલી પીડિતા, ઈંટના ભઠ્ઠામાં કામ કરતી મહિલા સાથે લગ્ન કરે છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાનો પતિ લગભગ 6 મહિના પહેલા કામ માટે કોટદ્વાર ગયો હતો. આ સમય દરમિયાન, પતિનો એક મિત્ર મહિલાના ઘરે આવવા લાગ્યો. એવો આરોપ છે કે એક દિવસ આરોપી મહિલાના ઘરે પહોંચ્યો અને તેને ડ્રગ્સ ભેળવેલું ઠંડુ પીણું આપ્યું. ત્યારબાદ તેણે અન્ય 2 મિત્રોને ફોન કર્યો. ત્યારબાદ ત્રણેયે મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કાર કર્યો. એક આરોપીએ પોતાના મોબાઇલ ફોન પર આખી ઘટનાનો અશ્લીલ વીડિયો પણ રેકોર્ડ કર્યો.

પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી લાંબા સમય સુધી તેનું શારીરિક શોષણ કરતો રહ્યો, અને વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપતો રહ્યો. જ્યારે તેણીએ વિરોધ કર્યો ત્યારે આરોપીએ તેનો અશ્લીલ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો. આનાથી માનસિક રીતે ભાંગી પડેલી મહિલાએ આખરે હિંમત ભેગી કરી અને પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે આ મામલાને ગંભીરતાથી લીધો અને મુખ્ય આરોપી મેહરબાન સહિત 3 લોકો સામે કેસ દાખલ કર્યો અને તેમની ધરપકડ કરી અને જેલમાં મોકલી દીધા.

બીજો કિસ્સો - મેરઠની મહિલા પણ ભોગ બની

પહેલા કેસની તપાસ ચાલી રહી હતી ત્યારે જ તે જ ગામ સાથે જોડાયેલી બીજી એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી. મેરઠની એક 31 વર્ષીય મહિલા (હાલમાં હરિદ્વાર જિલ્લાના કાલિયાર વિસ્તારમાં રહેતી) એ પણ રૂરકી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગેંગરેપની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, તેણી એક યુવકને મળી જેણે તેને નશીલા પદાર્થો ભેળવી ચા પીવડાવી. આરોપી તેણીને નશામાં હોય ત્યારે તેના ઘરે લઈ ગયો, જ્યાં તેણે અને તેના મિત્રોએ તેની સાથે ગેંગરેપ કર્યો. આરોપીએ આ ઘટનાનો અશ્લીલ વીડિયો પણ બનાવ્યો અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યો.

આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ કરી ત્યારે જાણવા મળ્યું કે આ કેસમાં એ જ આરોપીઓ સામેલ હતા જેમની અગાઉના કેસમાં ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.

SSP પ્રમોદ ડોભાલનું નિવેદન

હરિદ્વારના SSP પ્રમોદ સિંહ ડોભાલે કેસની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે બીજી મહિલાની ફરિયાદ સામે આવ્યા બાદ તપાસમાં સ્પષ્ટ થયું કે પહેલી ફરિયાદ પર ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ બીજા કેસમાં પણ સામેલ હતા.

પહેલા કેસમાં આરોપીઓની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે બીજી ફરિયાદ આવી ત્યારે અમે ગંભીર તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બંને કેસમાં આરોપીઓ એક જ છે. હાલમાં વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે. શરૂઆતની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આવી ઘટનાઓ ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે.

પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ ગેંગે અન્ય કોઈ મહિલાઓને નિશાન બનાવી છે. બધા પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
- પ્રમોદ સિંહ ડોબલ, હરિદ્વાર એસએસપી -

સમાન કાર્યપદ્ધતિ, એક જ ગામ, ઊંડા ષડયંત્રની શંકા

પોલીસને એક સંગઠિત ગેંગ પર શંકા છે, કારણ કે બંને કિસ્સાઓમાં સમાન કાર્યપદ્ધતિનો ખુલાસો થયો છે. તેઓ પહેલા મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરે છે, તેમનો વિશ્વાસ મેળવે છે, પછી ઠંડા પીણા કે ચામાં ડ્રગ્સ ભેળવીને તેમને બેભાન કરે છે. પછી તેઓ તેમની સાથે બળાત્કાર કરે છે, અશ્લીલ વિડિઓઝ બનાવે છે અને તેમને બ્લેકમેલ કરે છે. આ સમગ્ર પેટર્ન બંને કિસ્સાઓમાં સમાન છે.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ આ પ્રકારના ગુનાઓ આયોજનબદ્ધ રીતે કર્યા હતા. ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભયનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. મહિલાઓ અસુરક્ષિત અનુભવી રહી છે.

કાયદો અને વ્યવસ્થા પર સવાલો, પોલીસ પર ભારે જવાબદારી

એક જ ગામમાં 2 મહિલાઓ પર થયેલા સામૂહિક બળાત્કારથી ઉત્તરાખંડમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આરોપીઓએ જે રીતે લાંબા સમય સુધી મહિલાઓનું શોષણ કર્યું, અશ્લીલ વીડિયો બનાવ્યા અને તેમને ધમકીઓ આપી, તે પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કે આટલા લાંબા સમય સુધી આ કેવી રીતે ચાલુ રહ્યું. પોલીસનું કહેવું છે કે આરોપીઓ સામે કડક કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેમને કડક સજા મળે તે માટે એક મજબૂત ચાર્જશીટ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. તેઓ એ પણ સુનિશ્ચિત કરી રહ્યા છે કે પીડિત મહિલાઓને સંપૂર્ણ ન્યાય અને રક્ષણ મળે.

તપાસ ચાલુ છે, સંભવિત ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે

પોલીસ હાલમાં સમગ્ર કેસમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. આરોપીઓના મોબાઇલ ફોન, સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ અને કોલ ડિટેલ્સની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. શું અન્ય કોઈ પીડિતો છે જે ભય કે કલંકને કારણે આગળ આવી રહી નથી તે નક્કી કરવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. રૂરકીમાં બનેલી આ ઘટના માત્ર સમાજને આઘાતજનક નથી પણ મહિલાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગંભીર અને નક્કર પગલાં લેવાની જરૂરિયાત પણ દર્શાવે છે.

