આજના દિવસે કાશ્મીર બન્યું હતું ભારતનું અભિન્ન અંગ, જાણો શું હતો સમગ્ર ઘટનાક્રમ

1947 ભાગલા પછી, થોડા જ સમયમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના મહારાજા હરિ સિંહે ભારતમાં જોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

આજના દિવસે કાશ્મીર બન્યું હતું ભારતનું અભિન્ન અંગ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 5:55 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: 1947માં ભાગલાની આગ હજી શાંત પણ થઈ ન હતી ત્યાં પાકિસ્તાને કાશ્મીર પર હુમલો કર્યો અને કાશ્મીરના તત્કાલીન રાજા હરિ સિંહે 26 ​​ઓક્ટોબર, 1947ના રોજ પોતાના રાજ્યને ભારતમાં ભેળવવાનો નિર્ણય લીધો. કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા બાદ તરત જ, ભારતીય સેના જમ્મુ અને કાશ્મીર પહોંચી અને આક્રમણકારી પાડોશીની સેના સામે વળતો હુમલો શરૂ કર્યો. આ સંઘર્ષમાં, કાશ્મીરનો કેટલોક ભાગ પાકિસ્તાનના હાથમાં ગયો. કાશ્મીર આજે પણ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં તણાવનું કારણ બનેલું છે.

કાશ્મીરના 78 હજાર ચોરસ કિલોમીટર જેટલાં વિસ્તારમાં પર પાકિસ્તાનનો ગેરકાયદે કબજો છે. આ વિસ્તાર ખુબ વિશાળ છે. પાકિસ્તાન તેને આઝાદ કાશ્મીર કહે છે, પરંતુ સત્ય એ છે કે, તે સ્વતંત્ર નથી પરંતુ પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળનું કાશ્મીર છે, સામાન્ય ભાષામાં તેને પીઓકે ( પાકિસ્તાન ઓકયુપાઈડ કાશ્મીર- POK) કહેવામાં આવે છે.

1947ના ભાગલા બાદ પાકિસ્તાને ભારતનો કેટલોક ભાગ પચાવી પાડ્યો
1947ના ભાગલા બાદ પાકિસ્તાને ભારતનો કેટલોક ભાગ પચાવી પાડ્યો (PTI)

આઝાદીની સાથે 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ ભારત દેશનું વિભાજન પણ થયું હતું, ભારત અને પાકિસ્તાન અલગ દેશો બન્યા. તે સમયે ભારત 500થી વધુ નાના-મોટા રજવાડાઓમાં વહેંચાયેલું હતું. પરંતુ કેટલાંક રજવાડા એવા હતા જે, ભારત કે પાકિસ્તાન સાથે જવા માંગતા ન હતા.

જમ્મુ-કાશ્મીરનું રજવાડું પણ આવું જ હતું. અહીંની મોટાભાગની વસ્તી મુસ્લિમ હતી, પરંતુ મહારાજા હરિસિંહ હિન્દુ હતા. પછી મહારાજા હરિ સિંહે પણ જમ્મુ-કાશ્મીરને સ્વતંત્ર રાખવાનો નિર્ણય કર્યો.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના મહારાજા હરિ સિંહે ભારત પાસે મદદ માંગી હતી
જમ્મુ અને કાશ્મીરના મહારાજા હરિ સિંહે ભારત પાસે મદદ માંગી હતી (Etv Bharat)

આઝાદીના થોડા મહિનાઓ બાદ, 22 ઓક્ટોબર 1947ના રોજ, પાકિસ્તાનમાંથી હજારો આદિવાસીઓથી ભરેલી ટ્રકો કાશ્મીરમાં પ્રવેશી. તેમનો ઉદ્દેશ્ય કાશ્મીરને પાકિસ્તાનમાં ભેળવી દેવાનો હતો. આ એજ આદિવાસીઓ હતા જેમને પાકિસ્તાન સરકાર અને સેનાનું સમર્થન મળ્યું હતું.

ભાગલા બાદ ટલાંક રજવાડા એવા હતા જે, ભારત કે પાકિસ્તાન સાથે જવા માંગતા ન હતા
ભાગલા બાદ ટલાંક રજવાડા એવા હતા જે, ભારત કે પાકિસ્તાન સાથે જવા માંગતા ન હતા (Etv Bharat)

દિવસો વિતતા ગયા અને પાકિસ્તાની આદિવાસીઓ કાશ્મીરના જુદા જુદા ભાગો પર કબજો કરતા ગયા અને આખરે જમ્મુ અને કાશ્મીરના મહારાજા હરિ સિંહે ભારત પાસે મદદ માંગી.

27 ઓક્ટોબર 1947ના રોજ મહારાજા હરિસિંહે ભારત સાથે વિલીનીકરણના દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કર્યા અને બીજા જ દિવસે ભારતીય સેના કાશ્મીરમાં ઉતરી. ધીરે ધીરે ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાની આદિવાસીઓને પાછળ ધકેલવાનું શરૂ કર્યું.

ભાગલા બાદ જમ્મુ અને કાશ્મીરના મહારાજા હરિ સિંહે ભારતમાં જોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો
ભાગલા બાદ જમ્મુ અને કાશ્મીરના મહારાજા હરિ સિંહે ભારતમાં જોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો (ફાઈલ તસ્વીર)

આ તે સમય હતો જ્યારે સંજોગો ખૂબ જ અલગ હતા. ભારતીય અને પાકિસ્તાની સેનાના વડા બંને બ્રિટીશ હતા. તે સમયે માઉન્ટબેટન તરફથી પણ ભારત દબાણ હતું. એવું કહેવાય છે કે, ભારતના તત્કાલિન ગવર્નર જનરલ માઉન્ટબેટનની સલાહ પર પંડીત જવાહરલાલ નેહરૂ 1 જાન્યુઆરી 1948ના રોજ આ મુદ્દો સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં લઈ ગયા હતાં.

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં શું થયું ?

1948માં જ્યારે કાશ્મીરનો મુદ્દો સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ગયો ત્યારે તે વર્ષે તેના પર 4 ઠરાવ કરવામાં આવ્યાં હતાં. પ્રથમ દરખાસ્ત નંબર-38 આવ્યો હતો. આ પ્રસ્તાવમાં બંને પક્ષોને સ્થિતિ સામાન્ય બનાવવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે, સુરક્ષા પરિષદના સભ્યોએ બંને દેશોના પ્રતિનિધિઓને બોલાવીને સીધી વાતચીત કરવી જોઈએ. ત્યાર બાદ 20 જાન્યુઆરી, 1948ના રોજ પ્રસ્તાવ નંબર 39 આવ્યો. સમસ્યાના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે ત્રણ સભ્યો હશે, તે બંને ત્રીજા સભ્યની પંસદગી કરશે.

ભારતના તત્કાલિન ગવર્નર જનરલ માઉન્ટબેટનની સલાહ પર પંડીત જવાહરલાલ નેહરૂ 1 જાન્યુઆરી 1948ના રોજ કાશ્મીરનો મુદ્દો સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં લઈ ગયા
ભારતના તત્કાલિન ગવર્નર જનરલ માઉન્ટબેટનની સલાહ પર પંડીત જવાહરલાલ નેહરૂ 1 જાન્યુઆરી 1948ના રોજ કાશ્મીરનો મુદ્દો સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં લઈ ગયા (Etv Bharat)

21 એપ્રિલ 1948ના રોજ ઠરાવ નંબર 47 પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કાશ્મીરમાં જનમત સંગ્રહ કરાવવા પર સહમતિ બની હતી, પરંતુ શરત નક્કી કરવામાં આવી હતી કે, પાકિસ્તાની આદિવાસીઓ કાશ્મીરમાં પાછા જશે.

અંતે જૂન, 1948ના રોજ, ઠરાવ નંબર 51 પસાર કરવામાં આવ્યો. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પંચ ભારત-પાકિસ્તાન બંને દેશઓમાં મોકલવામાં આવશે તેવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ કમિશને તેનો રિપોર્ટ ડિસેમ્બર 1948માં સુપરત કર્યો હતો. જેમાં જનમત સંગ્રહ અને યુદ્ધ વિરામની વાત કરવામાં આવી હતી.

