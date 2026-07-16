જંતર-મંતર પર સોનમ વાંગચુકના અનશનના 19માં દિવસે કેજરીવાલ સહિતના નેતા પહોંચ્યા; 20મીએ સંસદ માર્ચની જાહેરાત
નેતાઓએ પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારો કરવા, પેપર લીકના કેસોમાં જવાબદારી નક્કી કરવા અને વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ પર કેન્દ્ર સાથે વાતચીત કરવા અપીલ કરી હતી.
Published : July 16, 2026 at 9:27 PM IST
નવી દિલ્હી: જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના બેનર હેઠળ ચાલી રહેલા શિક્ષણ સુધારણા આંદોલન અને સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકના આમરણાંત ઉપવાસના 19મા દિવસે, વિરોધ પક્ષો અને ખેડૂત સંગઠનોનો એક મોટો મેળાવડો જંતર-મંતર પર થયો હતો. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ, ભારતીય કિસાન યુનિયનના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા રાકેશ ટિકૈત, સાંસદ પ્રકાશ આંબેડકર અને સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ડિમ્પલ યાદવ સહિત અનેક નેતાઓ આંદોલન સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.
નેતાઓએ પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા, પેપર લીકના કેસોમાં જવાબદારી અને વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ પર સરકાર સાથે વાતચીત કરવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે 20 જુલાઈના રોજ યોજાનારી સંસદ કૂચમાં ભાગ લેવાનું પણ વચન આપ્યું હતું.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના સ્થાને સોનમ વાંગચુકને શિક્ષણ મંત્રી બનાવવા જોઈએ: કેજરીવાલ
કેજરીવાલે કેન્દ્ર સરકારની શિક્ષણ નીતિઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પેપર લીક થવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે દેશની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં વ્યાપક સુધારાની જરૂર છે, અને આ માટે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને તેમના પદ પરથી દૂર કરવા જોઈએ અને શિક્ષણ સુધારાના ક્ષેત્રમાં લાંબા સમયથી કાર્યરત સોનમ વાંગચુકને શિક્ષણ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવા જોઈએ.
VIDEO | Delhi: "Listen to the voice of the youth, or they will throw you out in 2029," says AAP national convenor Arvind Kejriwal, delivering a message to the Modi government while addressing a gathering at a protest in support of Sonam Wangchuk at Jantar Mantar.— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
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કેજરીવાલે કહ્યું કે સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 19 દિવસથી પોતાના માટે નહીં, પરંતુ દેશભરના લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે ભૂખ હડતાળ પર છે. તેમણે કહ્યું કે સતત પેપર લીક થવાથી વિદ્યાર્થીઓનો આત્મવિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે, અને સરકારે આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે હજુ સુધી અસરકારક પદ્ધતિઓ સ્થાપિત કરી નથી. તેમના વિદ્યાર્થીકાળને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પારદર્શિતા જ યુવાનોનો આત્મવિશ્વાસ જાળવી શકે છે. 2011ના અણ્ણા હજારે આંદોલનનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે ઘણા મોટા જન આંદોલનો જંતર-મંતરથી શરૂ થયા હતા અને સરકારોએ યુવાનોનો અવાજ સાંભળવો જોઈએ.
VIDEO | Delhi: AAP national convenor Arvind Kejriwal meets activist Sonam Wangchuk at Jantar Mantar.— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/kFBSZRihLa
આંદોલનને શાંતિપૂર્ણ રાખો, દેશના યુવાનો તમારી સાથે છે: રાકેશ ટિકૈત
ભારતીય કિસાન સંઘના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા રાકેશ ટિકૈતે કહ્યું કે દેશના યુવાનો દેશની સૌથી મોટી તાકાત છે, અને આ આંદોલન પણ યુવાનોના હાથમાં છે. તેમણે કહ્યું કે ભલે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે ભૂખ હડતાળના પક્ષમાં નથી, પરંતુ જ્યારે સોનમ વાંગચુકે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે આ રસ્તો પસંદ કર્યો છે, ત્યારે સમગ્ર ખેડૂત આંદોલન તેમની સાથે ઉભું છે. ટિકૈતે કહ્યું કે વર્તમાન સરકાર વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષણ અને રોજગાર સંબંધિત મુદ્દાઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલ દેખાતી નથી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે પેપર લીક જેવી ઘટનાઓ યુવાનોના ભવિષ્યને અસર કરી રહી છે.
રાકેશ ટિકૈતે પ્રદર્શનકારીઓને અપીલ કરી કે તેઓ કોઈપણ ભોગે આંદોલનને શાંતિપૂર્ણ રાખે. તેમણે જણાવ્યું કે 13 મહિનાથી ચાલી રહેલ ખેડૂતોનો વિરોધ એક શાંતિપૂર્ણ સંઘર્ષ હતો, અને તેને બદનામ કરવાના અનેક પ્રયાસો થયા છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આ આંદોલનને બદનામ કરવાના પ્રયાસો પણ થઈ શકે છે, પરંતુ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. તેમણે 20 જુલાઈના રોજ પ્રસ્તાવિત સંસદ કૂચને ભારતીય કિસાન સંઘ અને શીખ સમુદાયનો સંપૂર્ણ ટેકો જાહેર કર્યો હતો.
પ્રકાશ આંબેડકરે પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારાની માંગને સમર્થન આપ્યું
સાંસદ પ્રકાશ આંબેડકર પણ જંતર મંતર પહોંચ્યા હતા અને સોનમ વાંગચુક સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમણે વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓને સમર્થન આપતા કહ્યું હતું કે દેશના લાખો યુવાનોની આકાંક્ષાઓને સતત અવગણી શકાય નહીં. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે પરીક્ષા પ્રણાલી પારદર્શક, ન્યાયી અને જવાબદાર હોવી જોઈએ. તેમણે અર્થપૂર્ણ ઉકેલ સુધી પહોંચવા માટે સરકાર અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે તાત્કાલિક વાતચીત કરવાની પણ હાકલ કરી હતી.
યુવાનો ખુદને એકલા ન સમજે: ડિમ્પલ યાદવ
સમાજવાદી પાર્ટીનું એક પ્રતિનિધિમંડળ પણ વિરોધ સ્થળ પર પહોંચ્યું હતું જેમાં સાંસદ ડિમ્પલ યાદવ, ધર્મેન્દ્ર યાદવ, મોહિબુલ્લાહ નદવી, લક્ષ્મીકાંત નિષાદ, ઉત્તર પ્રદેશ સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ નરેશ ઉત્તમ અને ધારાસભ્ય ડૉ. રાગિની સોનકર સહિત અન્ય નેતાઓનો સમાવેશ થતો હતો. ડિમ્પલ યાદવે કહ્યું કે સોનમ વાંગચુકનો સંઘર્ષ દેશભરના યુવાનોનો અવાજ બની ગયો છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને એકલા ન અનુભવવા વિનંતી કરી હતી, કારણ કે સમાજવાદી પાર્ટી અને અખિલેશ યાદવ તેમની સાથે મજબૂતીથી ઉભા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર યુવાનોની ચિંતાઓ પ્રત્યે અસંવેદનશીલ છે અને લોકશાહી અવાજોને દબાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને વિપક્ષી પક્ષોને 20 જુલાઈના રોજ આયોજિત સંસદ માર્ચમાં જોડાવા અપીલ કરી અને ખાતરી આપી કે આ મુદ્દો સંસદની અંદર મજબૂતીથી ઉઠાવવામાં આવશે.
VIDEO | Delhi: Samajwadi Party MP Dimple Yadav joins Cockroach Janta Party protest at Jantar Mantar.— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
She says, " i want to urge government to at least show sensitivity and initiate a dialogue here."
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Delhi pic.twitter.com/gJiMym7tU1
20 જુલાઈના રોજ સંસદ માર્ચ પર રહેશે આગામી ફોકસ
કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ તમામ નેતાઓ અને સંગઠનો તરફથી મળેલા સમર્થન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. પાર્ટીએ કહ્યું કે વિરોધ સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ રહેશે અને જ્યાં સુધી પરીક્ષા પ્રણાલીમાં વ્યાપક સુધારા, પેપર લીક માટે જવાબદારી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. સંગઠને વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને નાગરિકોને 20 જુલાઈના રોજ આયોજિત સંસદ માર્ચમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાવા માટે પણ અપીલ કરી છે.
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